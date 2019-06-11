 "Батькивщина" будет голосовать за отставку Луценко, - Тимошенко

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко.
При этом политик считает, что необходимо сразу же подать представление на назначение нового главы ГПУ.
"Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового Генпрокурора. Нельзя увольнять должностных лиц такого высокого ранга, а не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управления страной", - считает лидер "Батькивщины".
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Тимошенко предположила, что если Зеленский внесет представление о назначении нового генпрокурора, за отставку Луценко проголосуют также депутаты "БПП" и "Народного фронта".
"Верховная Рада обязана выполнить Конституцию и проголосовать вопрос замены Генпрокурора. Для этого нужно приостановить рассмотрение избирательного кодекса в час по процедуре ad hoc.
Наконец, возможно, начнутся действия вместо разговоров", - подытожила Тимошенко.
Напомним, сегодня президент Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины. Основанием для отставки является отсутствие у Луценко юридического образования.
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Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли о планах отправить Луценко в отставку. Сам генеральный прокурор говорил, что готов покинуть пост после парламентских выборов и формирования нового правительства.
може ще хтось з орденом від фсб
різниця напевно кардинальна
в тебе ж є чим подумати чи я до дерева звертаюсь ?
А ти думаєш тобі кращого шниря в МІД поставлять ?
Наївняк - простофіля.
Назвіть хоч один аргумент проти цього ?!
влаштовує такий аргумент ?
Так якого бiса Ви так кудись поспішайте ?!
Я теж не вірив в довгі чутки про Бухарева . Але це відбулося 2 години тому .
Девід навіть меньш токсични постать .
Каломойский ей сказал: бери ВнешРозвидку или проваливай... и баба Йуля согласилась..
А ведь недавече, ценный кадр шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, гырлявил, что он лучший и что его никто не
уволитвыкинет к херям сабачим!!
Знову якийсь бенін зебіл? Шокін, наприклад? Адже саме Шокіна в 2014-му лобіював беня...