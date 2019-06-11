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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7522) отставка (2412) Тимошенко (24337) Батькивщина (1808)

 "Батькивщина" будет голосовать за отставку Луценко, - Тимошенко

Фракция партии "Батькивщина" поддержит своими голосами представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко.

При этом политик считает, что необходимо сразу же подать представление на назначение нового главы ГПУ.

"Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового Генпрокурора. Нельзя увольнять должностных лиц такого высокого ранга, а не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управления страной", - считает лидер "Батькивщины".

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Тимошенко предположила, что если Зеленский внесет представление о назначении нового генпрокурора, за отставку Луценко проголосуют также депутаты "БПП" и "Народного фронта".

"Верховная Рада обязана выполнить Конституцию и проголосовать вопрос замены Генпрокурора. Для этого нужно приостановить рассмотрение избирательного кодекса в час по процедуре ad hoc.

Наконец, возможно, начнутся действия вместо разговоров", - подытожила Тимошенко.

Напомним, сегодня президент Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины. Основанием для отставки является отсутствие у Луценко юридического образования.

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Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли о планах отправить Луценко в отставку. Сам генеральный прокурор говорил, что готов покинуть пост после парламентских выборов и формирования нового правительства.

Батькивщина будет голосовать за отставку Луценко, - Тимошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131790
 
 
 Топ комментарии
 
в них свої кадри є..
може ще хтось з орденом від фсб
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"Вашого чьоловіка звільнено".
"Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6731
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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юра...ничего личного...просто мы как бы по разные стороны...баррикад...и я вся в белом...
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Ну и ПРавильно,Юра ПРедал Юльку - как Королевская предала!!
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в них свої кадри є..
може ще хтось з орденом від фсб
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де його тесть, а де голова розвідки України ?
різниця напевно кардинальна
в тебе ж є чим подумати чи я до дерева звертаюсь ?
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по вечерам пьют чай на вернаде в Крыму.
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Голова МІДу,набагато вісоміша посада за шниря ц СБУ))
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Фіг його знає, хто круче був, Судоплатов чи Литвинов?
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Да, да..
А ти думаєш тобі кращого шниря в МІД поставлять ?
Наївняк - простофіля.
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Тому і подання лише на відставку. А потім тихенько під шумок раз - і Портний(-ов) -т.в.о Генпрокурора. Вангую, до речі.
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Разыскиваемый судья Киреев работает в Крыму,а ведь Родьке еще сидеть 8 лет назначено!!
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Чому Апаршина вони могли попросити до своєї конманди, а Давида Саквіралідзе не можуть?
Назвіть хоч один аргумент проти цього ?!
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бо їм нафіг це непотрібно.
влаштовує такий аргумент ?
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Не довго чекати , що Ваше твердження спростувати або пiтвердити !

Так якого бiса Ви так кудись поспішайте ?!

Я теж не вірив в довгі чутки про Бухарева . Але це відбулося 2 години тому .

Девід навіть меньш токсични постать .
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Та шож такое, оба сидели, а она фартового в отставку.
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Значит не досидела если ничего не поняла
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Прогнозировано не уволят и повысят рейтинг СН ещё на пару процентов.
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Как же теперь этот предатель, "комсомолец" приспособленец, негодяй и мерзавец по жизни?! Только школу по обучению танцам с собаками открывать после принятия литра вискаря!
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баба Йуля просила себе посаду главы СБУ, но согласилась на посаду Внешней Разведки..
Каломойский ей сказал: бери ВнешРозвидку или проваливай... и баба Йуля согласилась..
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Лаура со дня на день сядет за коррупцию)
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Прикольно будет если Юрика опять посадят. Будет писать мемуры как Фунт - я сидел при этом....
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Ну кружку же он не зря украл и любовался ей. Это плохая примета для недосидельца.
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И что закроется Супермаркет по продаже уголовных дел ГПУ от недоПрокурора?
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От жизнь - и Юла туда же. А кажется, шо так недавно юГидически необГазованый юГа демонстрировал на камеру отсутствие шипов на розах для Юлы, соревновался с Яйценюком, кто громче дурным голосом макаки-певуна возопит «Юля! Юля!». А теперь и Юла не то, шо в список не зовёт, так ещё и пенделя врезать норовит.
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Да понятно что БПП и НФ будут против, там сейчас еще готовят списки в ПЕС а кто же проголосует за отставку кума Пети.
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Дивно що Луценко сам не написав заяву як Гройсман чи Климкин.
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Поганий з нбого прокурор, жодної справи не довів до кінця, жодного голосного звинувачення не доказав, з таким же успіхом цю посаду міг би займати мій кіт.
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Тобто він завдання big-boss виконав стовідсотково -- саме таке воно й було , жодноі посадки , а якщо й вирок , то виключно заочний .
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"разбалансирует управления страной". бабЮля, ты попала в 10.
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Дама з глибокого минулого тягне і тягне Україну в болото безвиході. Коли небудь, вона і схожі на неї будуть прокляті українцями. Рахунки пухнуть, бабоси крутяться, а що буде потім, після них, їх не хвилює. Плем'я шакалів і тимчасових правителів, які вп'ялися своїми смердючими пащами в мою країну і розривають її на шматки, своєї космічної жадібністю, тупістю і жорстокістю.
"Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3008
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Зашатался трон под ачкастым, гыглявым пистабобом!!!
А ведь недавече, ценный кадр шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, гырлявил, что он лучший и что его никто не уволит выкинет к херям сабачим!! "Батьківщина" голосуватиме за відставку Луценка, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6300
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А в цьомі і не було непорозумінь. Я особисто знаю, що Юля буде голосувати проти Луценко. Юля праве крило Бені, а Слуга - ліве. Їх майбетнє жопоблок.
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Хто замість нього?
Знову якийсь бенін зебіл? Шокін, наприклад? Адже саме Шокіна в 2014-му лобіював беня...
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Карьерная история как приключенческий водевиль ( на роман не тянет) Сын секретаря обкома КП ( считай "аристократ"), видимо по призванию и велению сердца понесло его в электротехники, с 30 лет в политике. За это время в каких только партиях не по перебывал, счету не подлежит. Дальше еще интересней. Министр цельного МВД ( напомню электрик по образованию), потом круче замес , пьяный дебош в Гамбургском аэропорту, потом тюрьма ( нет не за это), больше за остроты и шуточки ( в этом он мастер, хоть сейчас в Квартал) Там неизлечимые болезни ( ну это у нас в тренде), голодовки, самообразование в тюремной библиотеке ( ну наконец то), Революция освободила "полит заключенного"( почти как в 1917). и сразу в круговорот "революционной борьбы", смена законодательства Украины под конкретно него, Цельный ген прокурор,который запомнился опять "юмором",шуточками, остротами и болтовней. Имитацией бурной деятельности. Провал патрона Пэти ( ну то такое, у него этих "патронов", как на полигоне во время маневров), и желание удержаться не смотря ни на что ( ведь был одним из возможных приемников САМОГО). Для этого полез в трамповские дела, а что. "сгорел сарай, гори и хата" Ждем теперь коронной фразы ( передранной у Пэти), "я не ухожу, я остаюсь в политике"
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Вот бы еще Родьку на одну парашу с порохнявым!?
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Так а кворум набереться? Чи знову, як за відставку Гройсмана Невмирущого?
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Видать их Кворум уже будет в другом месте-в Сортире?
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Я часто был несправедлив к увольняемому . Но был ли увольняемый нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший мент, самозванец прокурор . Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Юрий Витальевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер как прокурор. Всё!
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Одним словом алконафтом был среди Козлов,как Ирка выразилась?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" будет голосовать за отставку Луценко, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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