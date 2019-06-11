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 Политика Украины, Общество
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Все про:энергетика (1079) Укрэнерго (143)

 "Укрэнерго" готовится к запуску нового рынка электороэнергии и приглашает представителей власти на совещание

Государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", осуществляющее диспетчеризацию энергосистемы, сообщает об активной подготовке к введению нового рынка электроэнергии и приглашает представителей власти на совместное совещание.

Об этом говорится в письме, направленном "Укрэнерго" в адрес председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко, пишут Українські новини. Копию письма опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook и.о. председателя комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

"ГП "НЭК "Укрэнерго" продолжает работу, направленную на подготовку к внедрению нового рынка электрической энергии. Данный вопрос находится на постоянном контроле наблюдательного совета и руководства предприятия", - говорится в письме.

"Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем (введение нового рынка электроэнергии запланировано на 1 июля 2019), предлагаю провести совместное совещание с вашим участием и с участием руководства НКРЭКУ с целью обсуждения и урегулирования этих вопросов", - написал руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Данный закон имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.

Правительство на заседании 5 июня приняло необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя, а тарифы для населения не будут расти.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3131788
 
 
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Ахметка и порошенко потирают потные рученки! Антимонопольного комитета фактически нет, ставь цены какие хочешь...
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Ты хоть схему сверху посмотрел, там Беня рулит...
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Все обленерго, в том числе и приватовские благополучно наплодили собственных "поставщиков", так называемые Энеры, и потребителя подгребли под себя, вот вам и "рынок". Теперь будут всячески тормозить процесс, их и так все устраивает.
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Смысл торопится? Скоро всех смотрящих нафиг, руководство поменяют.....
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Какашников, ты совсем с катушек слетел? Какое руководство, кто поменяет? Ваши могут в АП и СБУ дураков назначать, кто вас шелудивых пустит рулить в Приват или ДЭТЕК?
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Да бомбанись ты уже убогое об стенку. порохожоное ублюдочноре. АК 74 дуло тебе в дупу с проворотом.
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Ты по сути вопроса скажи хоть слово, а фантазии свои оставь при себе...
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Странные вы люди, примитивные до предела. Говоришь А, скажи и Бееее. У Рината стало три обленерго а у Бени как было восемь так и осталось...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрэнерго" готовится к запуску нового рынка электороэнергии и приглашает представителей власти на совещание
 
 
 
 
 
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