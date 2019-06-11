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 Политика Украины
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 Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель

Первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

Об этом сказала на брифинге 11 июня пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его (Ивана Баканова. - Ред.) доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - сказала Мендель.

В свою очередь заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка отметил, что вопрос не в том, какое звание получил Баканов, поскольку во многих спецслужбах успешными руководителями были люди, которые являются гражданскими.

"И, возможно, этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, который незашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен наконец-то сделать реформу специальной службы. Потому что до этого практически все руководители, наверное, кроме Хорошковского (главы СБУ Валерия Хорошковского с марта 2010 по январь 2012 года. - Ред.), были спецслужбистами, условно говоря, и, к сожалению, спецслужба до сих пор не реформирована", - указал он.

Напомним, 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3131785
 
 
 Топ комментарии
 
а, так це ж - інша справа!
це дійсно виправдання для порушення закону
давайте, зюзі жгіть далі
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Не пройдя многомесячной спецпроверки на допуск. Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель - Цензор.НЕТ 9673
Так вы присвойте звание "лейтенант" первому встречному бомже или даже курсанту первого курса училища ФСБ и дело в шляпе - допускайте к Гостайне.
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когда луценко генпрокурором назначали все зедрочеры верещали что нет диплома и незаконно

а тут оказывается можно
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Тепер у держави Україна залишилась одна таємниця - результати тестів на наркотики пана Зеленського.
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Як цей Порошенко задовбав уже своїм кумовством! Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої і секретної інформації, - прессекретарка президента Мендель - Цензор.НЕТ 6166
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Лейтенант це офіцер.
Якого біса лівому чуваку дали звання офіцера ?
Може його скоро генералом зроблять ?
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Гадаю, іменем Зеленського скоро мости в Пітєрє називатимуть.
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Бляха, вы что совсем оххх.ели.
Кто давал допуск, ко проводил спецпроверку (учеты СБУ и МВД на наличие КМ).
Нет, я бардак видал в начале 2014, потом в декабрь - февраль 2015 г.
У вас прямое нарушение УК Украины..... Бараны.
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У нас вже був Верховний командир, які крім зони казарми не бачив.
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Главное вовремя развоняться, что Луценко генпрокурор без профильного образования, а то, что звание взяли с потолка ради доступа к гостайне - это просто мелочи. Зекоманда такая *** ЗЕКОМАНДА, слов нет, одни маты в мыслях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБаканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель
 
 
 
 
 
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