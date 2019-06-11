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 Общество
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Все про:Киев (17576) мусор (425)

 На Троещине построят мусороперерабатывающий завод

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс.

Он будет способен перерабатывать 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Предприятие построят возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе, пишет Gazeta.ua.

"В октябре 2017-го были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019-го - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, соглашенный с Минрегионом и Минприроды", - сказал Пантелеев.

Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов №5 возле села Подгорцы Киевской области.

Народный депутат Борислав Береза написал в Facebook, что вместо перерабатывающего комплекса будет свалка.

"После того, как киевское руководство приняло решение, что на Троещине построят мусороперерабатывающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит, стопроцертно будут строить, в худшем варианте соединив его со свалкой", - написал он в Facebook.

14 сентября 2018-го на полигоне ТБО №5 активисты и неравнодушные жители села Подгорцы Обуховского района Киевской области в очередной раз просили высших чиновников решить вопрос ликвидации полигона ТБО №5. Призывали общественность и СМИ обратить внимание на проблему их родного села.

Источник: https://censor.net.ua/n3131783
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно пора. Все согласны. Но не все согласны на такой заводик в своем районе.
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троещину в полигон отходов чтоб превратил?
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троещину в полигон отходов чтоб превратил?
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ну ты и тупой . строить или не строить принимает решение киевская власть . мер Киева Кличко бпп . ну ты и баран.нет пожалуй баран умнее .
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Давно пора! Вся страна мусором завалена, скоро как Индия будем.
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Конечно пора. Все согласны. Но не все согласны на такой заводик в своем районе.
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Не, в районе это наверно плохо. Нужно подальше от населенных пунктов. Хотя смотря какие технологии будут использованы.
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Відповідно санітарних норм, полігон для сміття повинен бути за 30 км від межі міста і повинна бути врахована роза вітрів.
Що собою буде представляти той завод поки не відомо. Але коли буде спалювання сміття, то гра не варта свічок.
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Та які санітарні норми, коли це було? Зараз інші часи. ХАЧУ! Отвєчай -ТЕ!
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Там одна падаль.
Их нужно просто зарыть!
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Харьковский м-в мусорным заводом уже саср*ли, гарь и вонидло на весь район и люди вынуждены этим дышать!
Стройте за городом в Конче-Заспе!
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Вполне логичный подарок раЁну, отдавшему большинство голосов за Зе. Дышите глубже.
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еще один . мер киева член бпп кличко. серега что же ты своих сдаешь?
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Им бы там еще городскую свалку сделать, шоб было, где время проводить вместо ненавистного барыжного безвиза.
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Никто нихрена не построит, это же КГГА, стадо упоротых бездельников.
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не построят там место отдыха киевлян . лес озеро . там в том озере киевляне и утопят и строителей и мера кличко . раков там очень много вот пойдут на корм.
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виталик пусть сначала посоветуется с хозяином окко . тот тоже петушком кукарекал на харьковском когда по улице ревуцкого хотел построить азс. бойко так кукарекал построю назло всем . до сих пор строит . разнесли все строительство в хлам . там тоже озеро и пляж.
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Не хвилюйтесь, завод по спалюванню сміття привезуть з Європи, там такі заводи віддають даром місцеві муніципалітети, при умові що забираєш той завод і залишаєш "зелену поляну". Потім вони продають ту "зелену поляну" на аукціоні і отримують бабло.
Такий завод років 4-5 тому хотіли втюрити Черкасам за $40-45 млн. Але там схаменулися, бо прийшлось піднімати тарифи.
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В спальниках зелеперерабатывающие заводы надо строить, шоб быдло утилизировать как-то. У кое-кого был опыт по ускоренному превращению недочеловекофф в компост.

Да и в Чили тоже все получилось.
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Європа переходить на роздільне збирання твердих побутових відходів.

Хто не сортує сміття, той платить більше.

Організації, що збирають і вивозять сміття мають податкові префиреції.
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Ты вот эти сложности жлобью из электората ЗЕ расскажи. Ага. На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 2076

А то они просто мусор донести до бака часто не в состоянии.
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Хай Харьковському ліпше строять, їм уже звично.
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Не, лучше в Конченной Заспе. Это же там приходят в голову кому то такие гениальные идеи.
Догадаться построить такой завод в самом перенаселенном районе города! На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 3165
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Є чорнобильська область. Там місце для такого виробництва. Та проти 73% не попреш. Хочуть на Троєщині, як приз від ЗЕ за перемогу. На Троєщині, так на Троєщині. І нехай радіють на повні груди.
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В Чорнобильській зоні можна спалювати будь що. Архітектура Троєщина страшна й відразлива, але жителі навряд чи погодяться ще й дихати сміттям. Це скоріше пост заказний - щоб пошуміти й нічого не робитит.
Типу:
- У вас буде сміттєпереробний завод!
- Ура! Де?
- У вас під носом!
- Ми не згодні!
- Ну не хочете - то й не треба.

Чергове дурилово від укроолігофрена.
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Мы тут такую красоту , на свалке построили! А вам не жалко ?!!! Неужели эти милые домики, не стоят спасения? Люмпены с троещины сами ничего построить не могут, вот от зависти и возмущаются!!!
Село Подгорцы, Обуховский район.
Обухивщина предлагает уникальный трехэтажный дом площадью 900 м.кв. Расположен на земельном участке в 60 соток, на котором расположен бассейн, зона барбекю, собственный небольшой пруд с водопадом, декоративный многоуровневый сад и газон. Такую красоту можно приобрести "всего" за 2 500 000 долларов США.На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 6370

5 комнатный дом 400 кв.м: ул. Богдановская, Подгорцы, Киевская обл

На Троєщині побудують сміттєпереробний завод - Цензор.НЕТ 9199
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