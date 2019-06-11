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 Политика Украины
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 Россия пока не подавала своих представителей для участия в команде наблюдателей на выборах в Верховную Раду, - ОБСЕ

Россия не подавала кандидатуры своих представителей для участия в команде долгосрочных наблюдателей ОБСЕ во время досрочных парламентских выборов 21 июля.

Об этом заявил на брифинге во вторник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, (Россия) на этот раз не подавала", - сказал Йонссон.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, он пояснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам-участницам ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

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"До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, Россия в этот раз предложит своих кандидатов, или нет ", - отметил глава миссии.

Как известно, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3131779
 
 
 Топ комментарии
 
Если будут наблюдатели от параши, это значит зеленский сдает интересы Украины!!!
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зеля хочет допустить сюда коцапов?
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как там черноморец после позорного от колоса 2-о?
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Если будут наблюдатели от параши, это значит зеленский сдает интересы Украины!!!
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ну, да...
что бы с чистого листа...
что бы как будто не было войны..., и он на Московии снимает сериал Сваты...
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Так будуть спостерігачі зі СН, нащо московитам дублювати?
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а с хера эта ******* ************** будет сюда приезжать наблюдателями, не ***** ли чести ************** свинособакам?
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А с каких это пор ********** перестала быть страной агрессором ?!

Даже если допустить гипотетически , что ЗЕ и команда хотела бы изменить отношения с ****** , что уже очевидно - Вова ЗЕ боится как огня падения своего рейтинга . Потому точно не станет менять статус агрессора ...
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В Екатеринбурге учитель и психолог заставили целый класс семилеток писать слово «жопа»
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Еще с 2014 было понятно что в ОБСЕ неадекваты!!!!!
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Что опять 25? Будем с вилами выходить опять чтобы окупант не контролировал наши выборы?
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А зачем Рашке иметь своих наблюдателей на выборах в ВР, когда за последнюю неделю новый преЗЕдент и так назначил столько "новых лиц"? Росія поки не подавала своїх представників для участі в команді спостерігачів на виборах до Верховної Ради, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5303
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Вы ШО ох---и. Что им делать в Украине. Представляю представителей Германии в Великобритании в 1943 на скажем так парламентских выборах. Цинизм европейских структур тоже за гранью.
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Не трожь гамно, вонять не будет! Нах они нам тут нужны?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пока не подавала своих представителей для участия в команде наблюдателей на выборах в Верховную Раду, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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