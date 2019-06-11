 Украина лидирует по количеству отказов во въезде в ЕС в 2018 году, - организация "Европа без барьеров"

Речь об этом идет в исследовании, проведенном общественной организацией "Европа без барьеров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
Абсолютное большинство отказов - более 46 тысяч - получена на границе с Польшей.
При этом отказы из-за отсутствия достаточного количества денег не всегда обоснованны, отмечают авторы исследования. Так, иногда пограничники отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке, хотя такие случаи и были редки.
В исследовании отмечают, что такое количество отказов является ожидаемым, ведь 2018 - первый полностью безвизовый год для Украины. При этом даже в последнем "визовом" 2016 году отказов было больше, чем в 2018. Тогда в ЕС не смогли попасть 73,5 тысячи украинцев.
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В 2019 году тенденции к резкому увеличению количества отказов не предвидится. По данным польской пограничной службы, в первом квартале 2019 года более чем 14 тысячам украинцев отказали во въезде в Польшу. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 рост составил 18% и, вероятно, останется до конца года без изменений.
Твой туризм пойдёт к х*ям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям...
(с) Ленинград
Безвиз.......Да?
Не удосужился за 5 лет визы с рашкой ввести....... Брехло к-е!
Позолоти ручку убогий - скажу!!!!!
Ой ржу не могу с ид-тизма!!!!!!
Веришь....не веришь......
Базар тупого!
Посмотрим через 100 дней президентства!
Такой понос нести......
Такой понос нести......
поляки не любят (мягко говоря) ..., турки называют продажными,
... японцы намерены избавляться в своих компаниях от украинцев, много болеют, много выпивают, много случаев производственного травматизма, ...
японцы отдают предпочтения филиппинцам.
"зачем усы сбрил, дурик?" (с)
А вообще с японцами и южно-корейцами европеидам очень тяжело работать - сказывается просто огромная разница в менталитете.