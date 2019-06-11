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 За рубежом
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Все про:безвизовый режим (1395) Евросоюз (12471)

 Украина лидирует по количеству отказов во въезде в ЕС в 2018 году, - организация "Европа без барьеров"

Попасть в Евросоюз не смогли более 57 000 украинцев. Главные причины отказа - отсутствие документов, подтверждающих цель поездки, и достаточного количества денег.

Речь об этом идет в исследовании, проведенном общественной организацией "Европа без барьеров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Абсолютное большинство отказов - более 46 тысяч - получена на границе с Польшей.

При этом отказы из-за отсутствия достаточного количества денег не всегда обоснованны, отмечают авторы исследования. Так, иногда пограничники отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке, хотя такие случаи и были редки.

В исследовании отмечают, что такое количество отказов является ожидаемым, ведь 2018 - первый полностью безвизовый год для Украины. При этом даже в последнем "визовом" 2016 году отказов было больше, чем в 2018. Тогда в ЕС не смогли попасть 73,5 тысячи украинцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Два года безвиза: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, - Госпогранслужба

В 2019 году тенденции к резкому увеличению количества отказов не предвидится. По данным польской пограничной службы, в первом квартале 2019 года более чем 14 тысячам украинцев отказали во въезде в Польшу. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 рост составил 18% и, вероятно, останется до конца года без изменений.

Источник: https://censor.net.ua/n3131777
 
 
 Топ комментарии
 
а кому потрібні в ЄС представники стада, що під час війни обирають президентом хамовитого клоуна??? Таких недоумкуватих все менше будуть пропускати в свої країни ті, хто не змінює голови на дупи при виборах..
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Скоро у нас безвиз заберут. Спасибо зеленскому!!!
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Скоро у нас безвиз заберут. Спасибо зеленскому!!!
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Перекроют нам границы,
Твой туризм пойдёт к х*ям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям...
(с) Ленинград
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Че там петюня нес вчера на ICTV.....
Безвиз.......Да?

Не удосужился за 5 лет визы с рашкой ввести....... Брехло к-е!
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Вам карты раскинуть, или на кофе погадать?!!!!
Позолоти ручку убогий - скажу!!!!!
Ой ржу не могу с ид-тизма!!!!!!
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а ты не погадай, ты выскажи свое мнение, сам веришь в это?
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Сразу видно наивного лоха.....
Веришь....не веришь......
Базар тупого!
Посмотрим через 100 дней президентства!
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наивный лох кто надеется что через 100 дней случится чудо )))
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Тут должен быть каммент заробитчанина: "Вот только пусть попробует визы с Роиссей вести! Как же мы будем ездить мыть руцкие унитазы?".
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А что, русские моют унитазы ? Ты смотри какие чистоплотные.
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Руцкие не моют и не моются вообще. Но для богатых руцких унитазы моют колаборанты-украинцы.
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Ну да...кацапы разжились унитазами в Донецкк, Луганске...ьлагоустроят свои уличные сортиры, и заживуть....
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скоро тебе выдадут паспорт днр или днепровской народной республики или киевской и будеш радоватся
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Так такому як Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів" - Цензор.НЕТ 6413 Serg Sergeev та його друзям тільки такий і потрібен...
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Вы мадам видимо с утра бухаете!
Такой понос нести......
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Serg Sergeev, такі, як ти, і завдячуючи таким же зєбілоїдам, будуть сидіти в резервації парашорди БЕЗВИЛАЗНО...хіба що з виїздом на соловки та на майже "окитаєний" сибір...до гулагу....прицюцькуватий ти любітєль дешевих серіалів!!
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Вы мадам видимо с утра бухаете!
Такой понос нести......
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по возрасту ещё можно было бы статистику опубликовать, наверняка старые холопы на сборе клубники там не требуются
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Заголовок противоречивый... Та уж понятно, что мы лидируем, украинцев много. В процентном отношении такие показатели более объективны.
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Если 57 000 не смогли, то 5 700 000 смогли?
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Чуть ниже новость - 45 миллионов поездок за два года)
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Та нафиг этот барыжный безвиз кому нужен! Украина лидирует по количеству отказов во въезде в ЕС в 2018 году, - организация "Европа без барьеров" - Цензор.НЕТ 8539
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Правильно! Ехай к лаптеногим. Там ничего не проверяют - лишь бы не кричал, что путин-ху*йло!
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Oljik, до чого тут "барижний" в цьому словосполученні? чмо неосвічене! Тебе точно там не чекають! заспокойся...
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Ну вообще-то безвиз рассчитан не на заробитчан. Он рассчитан на туристов. Для заробитчан все равно виза рабочая нужна. А поездка сроком на два месяца особо проблему заработка не решает.
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И на тех и на других. Польша приняла закон, можно работать краткосрочно по безвизу. 3 месяца работаешь, 3 отдыхаешь.
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ЗЕбожЫлы должны сидеть дома, а не по европам шастать!!!
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а кому потрібні в ЄС представники стада, що під час війни обирають президентом хамовитого клоуна??? Таких недоумкуватих все менше будуть пропускати в свої країни ті, хто не змінює голови на дупи при виборах..
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Если не можешь вспомнить слова "Путин - Х*йло", то в ЕС не пускают.
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Они что глюпые думают народ туда по музеям едет шастать ? И увозить от туда впечатления , напрасно народ едет везти оттуда бабло ,а не туда
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украинцев не любят нигде
поляки не любят (мягко говоря) ..., турки называют продажными,
... японцы намерены избавляться в своих компаниях от украинцев, много болеют, много выпивают, много случаев производственного травматизма, ...
японцы отдают предпочтения филиппинцам.
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А кто тебе виноват, что тебя нигде не любят?
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Зато кацапов так "любят", что везде есть отели "без русских".
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Ну ще упоротих японців сюда припхав,тив трудоголікам фанатичним ще ніхто не угодив
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к болгарам и филиппинцам нет претензий
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Болгари??? Всі яких я знаю ще ті лінтяї і любителі пошлангувати, але то як повезе
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потому что японцы соседи русских, в цитате изначально и было "русских не любят нигде"
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вообщето в данной цитате вместо "украинцев" стояло "русских"
"зачем усы сбрил, дурик?" (с)
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Эм..... "японцы намерены избавляться в своих компаниях от украинцев," - простите, а какое количество украинцев работает в японских компаниях?
А вообще с японцами и южно-корейцами европеидам очень тяжело работать - сказывается просто огромная разница в менталитете.
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Вы чем-то на Петра Алексеевича похожи. Только мой вам совет - когда присели покакать, снимите брюки. Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів" - Цензор.НЕТ 6684
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Отож обворовал всю Украину, а на пиво не хватило. Україна лідирує за кількістю відмов у в'їзді до ЄС у 2018 році, - організація "Європа без бар'єрів" - Цензор.НЕТ 5059
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Та нормальний безвіз, ясне діло, що прикордонники не пропускають всяку бичву, яка навіть не знає куда вона їде,бо там мають зустріти, а в сумці везе робочий одяг для стройки
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Знайдіть помилку у малюнку, щоб зрозуміти кацапське походження цього послання.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина лидирует по количеству отказов во въезде в ЕС в 2018 году, - организация "Европа без барьеров"
 
 
 
 
 
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