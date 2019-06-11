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 Политика Украины, За рубежом
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 Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз

Ограничение доступа к информации о субъектах хозяйствования является уникальным прецедентом в российском законодательстве.

Об этом написала в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически попытки оккупационных властей избежать международных санкций толкает их на принятие решений, ставящих на уровне законодательства РФ под сомнение юрисдикцию России в Крыму. Сокрытие данных о субъектах хозяйствования в Крыму подчеркивает их незаконную деятельность на полуострове и попытки Кремля превратить оккупированный Крым в территорию нелегальной экономической деятельности", - отметила чиновница.

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Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз 01

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает возможность засекретить в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о компаниях, действующих в оккупированном Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131774
 
 
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А разве катсапы когда-то это скрывали? Пуйло же сказал, что крым вернулся в родную говень Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз - Цензор.НЕТ 7730
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в том то и дело, что это подтврждение что гавань не родная.
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Косвенное подтверждение, это только начало.
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2) В декларації президента Зеленського за 2018 рік в розділі 13 «Фінансові зобов'язання», вказано, що 04.12.2017 року він отримав кредит в розмірі 1 775 935 британських фунтів від своєї офшорної компанії Film Heritage inC, зареєстрованої в Белізі.Згідно дати отримання кредиту, цей кредит мав бути відображений в декларації Зеленського за 2017 рік, однак там він не відображений, і його немає в жодному з можливих розділів декларації. Тобто сам цей факт каже про фальсифікування декларації кандидата в президенти за 2017 рік, і є доконаним порушенням порядку заповнення декларацій.
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І прикрила дупу Петру Поросєнко))
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будкостроитель знатный торговец на крови с оккупантами, портнов его засадит по самые помидоры Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз - Цензор.НЕТ 9390
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Признала-не признала но Крым она хр когда вернет таким соплежуям-правителям Украины
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Я стесняюсь спросить....
А прописание Крыма в рашинской констисруции тогда что такое?
Всегда думал что петя фриз не за мозги на должность поставил!
Она это только что подтвердила!
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косвенно подтвердила оккупацию
а явно дает понять что все вокруг полные идиоты
ведь скрывать что-то в современном мире - только позориться (хотя... рашке...какой уж там позор... там проклято...и пороблено)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗасекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз
 
 
 
 
 
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