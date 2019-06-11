 Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз

Об этом написала в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически попытки оккупационных властей избежать международных санкций толкает их на принятие решений, ставящих на уровне законодательства РФ под сомнение юрисдикцию России в Крыму. Сокрытие данных о субъектах хозяйствования в Крыму подчеркивает их незаконную деятельность на полуострове и попытки Кремля превратить оккупированный Крым в территорию нелегальной экономической деятельности", - отметила чиновница.

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Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает возможность засекретить в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о компаниях, действующих в оккупированном Крыму.

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