 Засекретив данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму, РФ фактически признала оккупацию полуострова, - Фриз

Об этом написала в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
"Фактически попытки оккупационных властей избежать международных санкций толкает их на принятие решений, ставящих на уровне законодательства РФ под сомнение юрисдикцию России в Крыму. Сокрытие данных о субъектах хозяйствования в Крыму подчеркивает их незаконную деятельность на полуострове и попытки Кремля превратить оккупированный Крым в территорию нелегальной экономической деятельности", - отметила чиновница.
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает возможность засекретить в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о компаниях, действующих в оккупированном Крыму.
А прописание Крыма в рашинской констисруции тогда что такое?
Всегда думал что петя фриз не за мозги на должность поставил!
Она это только что подтвердила!
а явно дает понять что все вокруг полные идиоты
ведь скрывать что-то в современном мире - только позориться (хотя... рашке...какой уж там позор... там проклято...и пороблено)