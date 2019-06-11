 Полицейские задержали в Киеве международного мошенника, выдававшего себя за девелопера

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции.

"Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины получили оперативную информацию о том, что в Киеве может скрываться 45-летний гражданин Республики Молдова. Так, он разыскивался молдавскими правоохранительными органами за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Молдовы", - сказано в сообщении.

Мошенник в 2015 году получил от жителя Кишинева 300 тысяч долларов, якобы собираясь использовать их для строительства недвижимости в столицах Молдовы и Украины. Строительство так и не началось. Когда суд выдал ордер на его арест, мужчина сбежал.

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"Задержанный доставлен в столичное управление полиции. Сейчас решается вопрос о его временного ареста с последующей экстрадицией в Республику Молдова", - сообщили в полиции.

Согласно законодательству Молдовы, мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

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