 Прокуратура завершила досудебное расследование по подозреваемому в госизмене экс-главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку

Об этом сообщает Прокуратура АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, сторона защиты и подозреваемый были уведомлены о завершении расследования.

С 11 июня для ознакомления был предоставлен доступ к материалам дела подозреваемому и защитникам.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

10 июня подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи.

11 июня Чернобук пришел на допрос в прокуратуру АРК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отклонил жалобы обвиняемого в госизмене судьи Чернобука на продолжение содержания под стражей и арест имущества