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Все про:прокуратура (3527) государственная измена (292) Апелляционный суд (250) Чернобук (10)

 Прокуратура завершила досудебное расследование по подозреваемому в госизмене экс-главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку

Прокуратура АР Крым завершила досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене, бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.

Об этом сообщает Прокуратура АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, сторона защиты и подозреваемый были уведомлены о завершении расследования.

С 11 июня для ознакомления был предоставлен доступ к материалам дела подозреваемому и защитникам.

Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября 2018 года сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Валерий Чернобук подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщили, что экс-главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года.

10 июня подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука освободили из-под стражи.

11 июня Чернобук пришел на допрос в прокуратуру АРК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131767
 
 
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галабародька должен асвабадить узника совести и жертву киевской хунты и дать место под солнцем Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного в державній зраді ексголови Апеляційного суду Криму Чорнобука - Цензор.НЕТ 6595
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Я думаю, это будущий глава аппеляционного суда Украины. Если только Лысый из КВ`95 не собиранется...
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При чем здесь Зеленский. Судебная система - это тихое застойное болото, где всеобщая круговая порука безответственности и доставшаяся еще с незапамятных времен. Пока всех не уберут и не наймут кого с Марса, справедливости не будет.
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Перспективное "новое" лицо для команды Зеленского.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрокуратура завершила досудебное расследование по подозреваемому в госизмене экс-главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку
 
 
 
 
 
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