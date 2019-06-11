 Завтрашний день объявлен в Одесской области траурным из-за гибели шести человек при пожаре в психиатрической больнице

Об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил и. о. председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Паращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что ситуация находится под личным контролем президента Владимира Зеленского, который накануне в связи с трагедией звонил Паращенко.

Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Также принято решение о выплате разовой помощи семьям погибших - по 100 тыс. грн и семьям пострадавших - по 50 тыс. грн.

Начальник управления Одесского областного совета по имущественным отношениям Виктор Лунгул сообщил, что здание КУ "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" находится в собственности Одесского областного совета. На момент возгорания во всех зданиях центра система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре была исправной и сработала вовремя.

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Кроме того, в ходе заседания были озвучены имена погибших пациентов: три человека 1934 года рождения - Мария Пастернак, Семен Клапчук и Лидия Поровкова, а также Галина Тодорова, 1937 г. р., и Михаил Лазарев, 1928 г. р.

Погибшая медсестра - Юлия Никитина, 1964 г. р.

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Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших — медсестра больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.