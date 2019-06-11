 Замглавы СБУ Фролов и Косинский уволены из-за возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, - Рябошапка

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве во вторник.

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Олег Фролов

Владислав Косинский