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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13510) увольнение (1583) Косинский (4) Рябошапка Руслан (40) Фролов (3)

 Замглавы СБУ Фролов и Косинский уволены из-за возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, - Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве во вторник.

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Замглавы СБУ Фролов и Косинский уволены из-за возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, - Рябошапка 01

Олег Фролов

Замглавы СБУ Фролов и Косинский уволены из-за возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, - Рябошапка 02

Владислав Косинский

Источник: https://censor.net.ua/n3131762
 
 
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Я бы на месте Зеленского оштрафовал бы этих СБУшников на 850 грн...

Так просто, добрый совет даю и бесплатный.
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Опять "качели".. "возможно причастны"... А через суд доказать и посадить надолго слабо?
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через суд они потом востановятся на должностях. Как кстати и всех кого уволил зебил. Только это он думает, что он там кого-то уволил
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Как усё запущено.!! Фсбшник на ФСБшнике сидит иФсбшником погоняет.Кротов быстро изгоняют.
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А давайте уволим зеленского так как он возможно причастен к выводу в офшоры денег из Привата
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы СБУ Фролов и Косинский уволены из-за возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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