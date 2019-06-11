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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1710) назначение (1409) разведка (2118) Бухарев Владислав (1)

 Главой Службы внешней разведки назначен "бютовец" Бухарев (обновлено)

Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", - сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

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Главой Службы внешней разведки назначен бютовец Бухарев 01

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131758
 
 
 Топ комментарии
 
Почався поділ корита за квотами.
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Это говорит о стремительном "взаимном притяжении" между слугами Народа и слугами Бабы Юли и между Зедибилами и Юлеботами Зеленский назначил главой Службы внешней разведки "бютовца" Бухарева - Цензор.НЕТ 213
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Зоусім нове обличя, так зелефіли?
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"Новоє ліцо" підсунуте "старим ліцом".
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генерал налоговой милиции как раз подходит на должность начальника СЗР)))
А где табуны зебилов бившиеся в падучей что Порошенко назначил в СЗР "охранника"?
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Совмещает?

З жовтня 2014 року народний депутат Верховної Ради України.
Обраний по одномандатному 162 виборчому округу. На час виборів - безпартійний.
Член фракції «Батьківщина».
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понятно юлька у зели будет премьером
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Не исключено, что юлино лицо и штык Хорошковкского - весьма близкие понятия.
ПС. Гусары, ни слова о минете!
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Внешняя разведка это бооольььшое "корыто" , не то , что министер экономразвития в уряде Ибуковича . Вот то была должность для нищебродов .
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С такой фамилией только бухать. Знач внешней разведке пипец
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Неа , как раз "сначала" были Свинарчуки , а вот чтобы не платить податки в ********** и возникла реинкарнация Свинарчуков в Гладковских ..
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))) нещастя свинарчуков начались именно со смены фамилиё. разжирев у корыта до неимоверной гладкости, они её поменяли, шоб вона була точно по хформе, соответствовала ей. на том и залетели.
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Юля-ля - жу-жу-жу, по серету всему свету все секреты расскажу!)))
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Воинское звание - генерал-лейтенант. Специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.
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там в податковій міліції фахівці вищого класу по питаннях виставляння на бабло
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Да уж. Жулька своих тараканов тоже всунула в чужую каструлю. Как бы ето Зеленскому все боком не вылезло.
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главное, что глистов порошенко там не будет
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С этим кадром вылезет 100%.., хотя шифроваться он обучен!
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А тебя, в первую очередь, беспокойство за Зелемойского, а не за Украину?
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на округе в Сумской области не появляется и ни хера не делает.
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В Сумській області "Батьківщина" та ригоанали - одні й ті самі пики.
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к тому же они с Зеленским кумовья. А 95 квартал всегда выступал в Лебединском районе Сумской области в селе Подопрыгоры. Оттуда родом Бухарев.. Можно написать в чем замешан был бухарев,. Связано со Средней Азией.
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Керував главком в податковій міліції, був начальником СБ в банку у Буряка, звичайний корупціонер.
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КарьераСвою профессиональную деятельность Вадим Пристайко начал с частного сектора. Он был соучредителем одного из первых украинских Интернет-провайдеров и Интернет-изданий - "Электронные вести".

В 1994 году - назначен на должность в Министерстве внешних экономических связей и торговли.

В 1997 году - Азиатско-Тихоокеанский отдел Министерства иностранных дел Украины.

В 2000 году - назначен на должность консула в Сиднее, Австралия.

В 2002 году - работал в Управлении по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины (президентство Л.Д. Кучмы).

В декабре 2004 года - назначен на должность советника по политическим вопросам Посольства Украины в Канаде.

В 2007 году - замдиректора Департамента НАТО МИД Украины.

В 2009 году - назначен на должность советника-посланника и заместителя председателя дипломатической миссии Посольства Украины в США.

С 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде .

С 28 декабря 2012 по 29 октября 2014 года - представитель Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

17 декабря 2014 года - назначен заместителем Министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата.

С 2017 года - первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

С июля 2017 года указом Президента Порошенко назначен главой миссии Украины при НАТО.
22 мая 2019 года указом Президента Украины Владимира Зеленского назначен замесителем Главы Администрации Президента.
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Это говорит о стремительном "взаимном притяжении" между слугами Народа и слугами Бабы Юли и между Зедибилами и Юлеботами
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Походу между Беней и Жулькой таки договоренность состоялась. Зеленский, АУУУУ!!!
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от вам і коаліція. Недивна. Оскільки і зебіл, і юдька - бенін кореша.
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и их избиратели одни и те же - лохи, верящие в халяву и волшебную палочку.
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ну старый коньяк любил, а этот потомственный Зеленский назначил главой Службы внешней разведки "бютовца" Бухарева - Цензор.НЕТ 1209 Зеленский назначил главой Службы внешней разведки "бютовца" Бухарева - Цензор.НЕТ 1209 Зеленский назначил главой Службы внешней разведки "бютовца" Бухарева - Цензор.НЕТ 1209
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Не вгодишь соивым и ольгинским
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Не знати хто..
Пропала вся безпека і розвідка.
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ща погуглю этого разведчика
узнаю на каких фронтах воевал
могли бы и кинуть короткую справочку
что закончил, где работал
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налоговик в разведчики - он наразведывает - он ,ваш зеля шо вообще - идиот?
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Да, чем дальше тем грустнее! У этого Бахарева дворец под Киевом, дом для охраны, дом для прислуги, с десяток машин, сынка пристроил в Вену в посольство.. Теперь видимо будет о безопасности страны заботится!
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да там полный пиЗЕдец
... как по мне это самое окуенное назначение нового президента с момента инаугурации
предполагаю дальше будет еще круче
свинарчуки против свинарчуков
жесть
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Слушайте Найема. Он про сговор Юли и Бени писал еще в апреле. Теперь он пишет о сговоре Голоса и Слуги.
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Голова служби зовнішньої розвідки раз!
...
Голова служби зовнішньої розвідки два!!

......
Ну що? Є ще пропозиції?
....
Голова служби зовнішньої розвідки три!!!

Назначено!!!

Вітаемо біляву жіночку з косою!

Наступний лот пані та панове генпрокурор!!!
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как то так - и это обещенные профессионалы - чем отличается подход зеленского от того как он критиковал порошенко - по факту еще хуже
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Не, ну чё, на фотографии вроде как без красной косоворотки и не в будёновке - уже хорошо. Правда не видать, не в лыковых ли лаптях ноги его и нет ли под мышкой гармони-тальянки, но «Камаринскую» с таким выражением лица не пляшут.
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Вот его послужной список: Березень 2014 - липень 2014 працює в Службі безпеки України на посаді Першого заступника Голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Зеленський призначив главою Служби зовнішньої розвідки "бютівця" Бухарєва - Цензор.НЕТ 6100Липень 2014 - жовтень 2014 року - офіцер з особливих доручень Голови Служби безпеки України.З жовтня 2014 року народний депутат Верховної Ради України. Обраний по одномандатному 162 виборчому округу. На час виборів - безпартійний. Член фракції «Батьківщина».
Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Голова підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.Нагороди та відзнаки
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До цього працював в податковій, людина братів Буряків.
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кто это такой я не знаю...., но мы знаем Зю и Ю...
Поэтому с 99% уверенностью можно сказать что этот Бухарев агент ФСБ..
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"Мы знаем" - да лано , хватит раздувать гиппертрофированное эго ...

Даже Сократ утрвеждал, что он знает одно - "что не знает" ...

А ты тут , да ещё "МЫ" ...

Кто такие "МЫ" - Пэпэ Первый или Свинарчук Второй ?!
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Зеленский расплатился с Тимошенко, за поддержку на выборах... это политическая взятка..
кто такой Бухарев?!
Вы еще сомневаетесь в Тимошенко, штаб которой возглавляет кавалер медали ФСБ и лоббист Кремля Бухарев?

"поздравляю" всех!.. в стране произошёл переворот и захват власти Кремлем через клоуна и актеришку Зеленого Голобородько!
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Вот ЗЕанализ Украину разваливает, мечта жириновского.......
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капец..сколько еще страну будут разїедать политикані??????
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Ну то , шо он профессиональный разведчик уже никого не ибёт -- главное из "Батькивщины" ...
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Он бьіл генерал-лейтенантом налоговой милиции.
Подлее и гнуснее налоговых мусоров была разве шо прокуратура.
После этого он работал в СБУ в управлении "К", которое не занимается государственной безопасностю, а разводит бизнесменов на бабло.
Профессионал, очевидно, высочайшей категории, кацапы там аж вздрогнули з переляку.
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Тема шуармы раскрыта не до конца ...

Напишите же наконец , шо они ели вместе с лысым Кошевым шуарму из этой вот псинки и тогда я поверю , шо текст принадлежит штатному профессиональному порохоботу !
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Юлька- лисиця, не зря коломой к тебе заезжал. Юльку на царство, ой на премьера.
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А просто профессионала назначить слабо? Или нужна партийная квота, что достать разведданные через Штирлица?
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Професіонали довели Україну до прірви.
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БЮТ я поддерживала в 2006-2009 годах. с тех пор много воды утекло
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Це замість Поросячего охоронця,який у валізах носив бабло Петру?
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У многих с Хоруджевки только одно интеллигентное лицо с 2-мя университетсткими дипломами уже вызывает бешенства ватки !
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Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від ВО "Батьківщина" за округом №162 (Сумська область). Голова підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.У березні 2014 року призначений першим заступником голови СБУ - начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, з липня до жовтня 2014 року - офіцер з особливих доручень Голови СБУ.З 2007 по 2010 був першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції. З 1992 по 2007 рік працював в СБУ на оперативних і керівних посадах. Генерал-лейтенант податкової міліції.Закінчив Київське вище військове інженерне училище зв'язку з кваліфікацією "інженер-зв'язківець", Інститут підготовки кадрів СБУ та Сумський державний університет за фахом "правознавство".
пи ЗЕ дец у меня вопросов больше нет, реально новое лицо ... кошмар млядекларацию его тоже глянул ... 800 000 гривасов на книжке валютных и зарубежных счетов нет ... у генерал лейтенанта податковой и начальника управления СБУ по борьбе с коррупцией с 2014 года, при котором Украина стала самым корумпированым государством
Браво Владимир Александрович! Давай ишо! Зеленський призначив главою Служби зовнішньої розвідки "бютівця" Бухарєва - Цензор.НЕТ 2170
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А вы сперва найдите - вон Юлино Cargo рыгопапуасы искали лет 20 , потом эстафетную палочку перехватили порохоботы с тем же нулёвым результатом !

Давай искать , вперёд и с песней !
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опять рыло
к сожалению
Зеленский не знал Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва - Цензор.НЕТ 5850
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когда тебя расстреливать поведкут хоть тогда шо то поймешь?
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Хех. У нас в стране если не "СКИЙ", то "ОВ".
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Комментаторы, у может уже успокоимся. Пусть хоть кто-нибудь начнет работать. А то прямо столько специалистов во внешней разведке...
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Я все понимаю,но у нас одна страна Украина, которая находится под ударом самого страшного агрессора в Европе России и если мы будем назначать на должность руководителя внешней разведки непрофессионала, для нас это может плохо закончиться.
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народ - у меня просто нет слов - одни маты...........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавой Службы внешней разведки назначен "бютовец" Бухарев (обновлено)
 
 
 
 
 
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