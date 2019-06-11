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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1710) СБУ (13510) увольнение (1583)

 Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка на брифинге в АПУ во вторник днем.

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Он уточнил, что Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Источник: https://censor.net.ua/n3131757
 
   
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от это уже что то
следующими под сраку должны пойти прокурорские и их замы
дети грицаков и прочей шакаладной элиты
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За оставшиеся месяц-полтора много чего сумеет утворить Зеленский.
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второй ))) первая у него уже есть... хотя сложно сказать, что лучше будет выглядеть в этой роли
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что-то какая-то странная активность поперла )))))) видимо, на работу зашел в перерыве между концертами и посиделками.... А к народу выйти стремно, аха, народ вот так скопом и не уволишь )))))
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и шо лубянка утвердила новые кандидатуры ? Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п'яти областях - Цензор.НЕТ 3009 шо там копии трудовых и личных дел лубянских кандидатов направлены из мацквы ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях
 
 
 
 
 
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