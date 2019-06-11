 Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка на брифинге в АПУ во вторник днем.

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Он уточнил, что Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.