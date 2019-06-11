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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1710) увольнение (1583) Климкин (2201) Пристайко (105)

 Зеленский предлагает ВР назначить Пристайко главой МИД Украины вместо Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал Рябошапка на брифинге в администрации президента во вторник днем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел

Как сообщалось, Зеленский своим указом №317/2019 от 22 мая 2019 года назначил украинского дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы администрации президента.

Днем ранее Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины, если получит такое предложение от Зеленского. Он соообщил, что на тот момент от имени МИД помогал "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.

2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2017 до назначения замглавы АПУ возглавлял миссию Украины при НАТО.

Павел Климкин был назначен на пост министра иностранных дел Украины в 2014 году.

17 мая 2019 года он заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3131756
 
 
 Топ комментарии
 
аз естьмь царь???? Точно, так взял и уволил??? Сам???
шаурмой отравился наверное.....
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Anatoly Kapp - сейчас ВР традиционно пошлет его туда, куда раньше посылала...

Так что пустое это...
Распустил ВР, а теперь что то туда вносит... - ожидает одобрение...
Яркий пример шизофрении...
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да да - уволил потом еще раз уволил - а у Рады он спросил - если нет - то опять пошлют - есть такая вешь как переговоры - люди или воюют или договариваються - он очевидно хочет только, со всеми воевать - ну понятно - комплекс наполеона у всех низкорослых - очень обидно - а ведь могли бы двигаться дальше
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Прощай кацапчик.
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это ты про пресс секретаря зеленского?
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Наконец-то закончится этот форменный стыд.
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аз естьмь царь???? Точно, так взял и уволил??? Сам???
шаурмой отравился наверное.....
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Anatoly Kapp - сейчас ВР традиционно пошлет его туда, куда раньше посылала...

Так что пустое это...
Распустил ВР, а теперь что то туда вносит... - ожидает одобрение...
Яркий пример шизофрении...
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да нет, все он (точнее его сценарист - Беня) рассчитал. Он спецом имитирует бурную деятельность но так чтобы ничего особо не получилось.
Когда народ будет кричать "где обещаный конец эпохи бидности?", Зе театрально разведет руками и скажет что он не виноват, это все Рада ему мешала, которая в наследство от кровавого Порошенко досталась.
"Папередники винни".
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да да - уволил потом еще раз уволил - а у Рады он спросил - если нет - то опять пошлют - есть такая вешь как переговоры - люди или воюют или договариваються - он очевидно хочет только, со всеми воевать - ну понятно - комплекс наполеона у всех низкорослых - очень обидно - а ведь могли бы двигаться дальше
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Ну ВР его уже немного пообщепала и чему-то научила, он подал представление (в обоих смыслах слова) на увольнение
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ему бы в палаты, где стены войлоком оббиты и по соседству Суворов, Жуков, ну или кто там еще обычно проживает )))
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Похоже на дикий цейтнот у Бени. Не иначе как предвидит что гривна поедет вниз с ускорением.
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ее уж очень усиленно удрживают на плаву - єто подозрительно по крайней мере. Летом у нее несколько иная обьічно тенденция
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Они тратят ЗВР, по-видимому. Но, эта малина долго продолжаться не сможет.
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не, все идет по плану - типа президенту мешают плохие папередники, если что с гривной случится - они виноваты.
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Так тут просто: папередники ответят что Запад обещал бабки только Пороху, а этого клована - они видели в белых тапках.
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Ну нет худа без добра.
Зато теперь узнаем, какой внешнеполитический "курс" будет.
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Наполеон считает себя повелителем Вселенной)
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... и чтоб рыбка золотая была у него на посылках...
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Шило на мило. Пристайко доречі з кегебістів.
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Больно молод, или он был кгбистом во время учебы.
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Бути кегебістом та бути "з кегебістів" це трохи різні речі.
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Это точно так же как "Работать на олигархов" и "Работать с олигархами", те же яйца вид слева.
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Павел Анатольевич, спасибо за отличную работу проделанную на дипломатическом фронте. Удачи Вам Зеленский уволил Климкина и внес в Раду представление о назначении главой МИД Пристайко, - АПУ - Цензор.НЕТ 1637
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И вот скажи после этого что ты не кацапская псина:
Зеленський звільнив Клімкіна та вніс у Раду подання про призначення главою МЗС Пристайка, - АПУ - Цензор.НЕТ 6143

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ЗЕ молодец, ***** эту климку картавую! Только страну позорила тварь.
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а ваше чудо несусветное, типа преЗЕдент не позорище для страны?
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Мадам, судячи з Ващої активності саме і лише на ЦІЙ гілці, Ви і є Клімкін? Зеленський звільнив Клімкіна та вніс у Раду подання про призначення главою МЗС Пристайка, - АПУ - Цензор.НЕТ 8018 Ну, або працюєте в нього під столом Зеленський звільнив Клімкіна та вніс у Раду подання про призначення главою МЗС Пристайка, - АПУ - Цензор.НЕТ 6332
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у пана щось з розумом не те? хворий чи як? Клімкін на відміну від Зе країну не зливав та ще й на багато розумніший та інтелігентніший, ніж новообраний преЗ
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Якщо на гілці зебілів в 5 разів більше ніж порохоботів, вони почуваються у меншості. Це щось пов"язане з розумовими здібностями чи фізіологічними розладами? Зеленський підписав подання на звільнення Клімкіна та вніс у Раду подання про призначення главою МЗС Пристайка, - АПУ - Цензор.НЕТ 974
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О) Перепрошую, раз Ви влізли в чужу розмову, та ще й несете якусь сторонню маячню, то ймовірно, це ВИ Чугункін або працюєте під його столом? Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна - Цензор.НЕТ 1224
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Пример есть того, как Климкин опозорил?
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нет , просто это ватный зебиль. Забей.
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пока это опять просьба ВР об увольнении, но уже с одновременной подачей своей кандидатуры. Как просили в ВР. Посмотрим теперь проголосуют или нет.
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Проголосуют, если будут уверены, что кандидат способен находить компромиссы с кремлем.
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При Яныке был послом в Канаде, при Пете заместитель министра иностранных дел Украины
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Значит - "новое лицо". А если пока не новое, то зебы обновят и даже очень просто, ведь даже Рюкзакова им удалоь обновить.
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Климкин нормально за Украину топил Упрекнуть не в чем Хоть и в кацапии родился
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дело не в месте рождения, а состояния души, так скажем
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Теперь никто и ничто не помешает Клим(Чугун)кину всецело предаться любимому занятию - чистке до зеркального состояния тестюхиной российской медали «За возвращение Крыма».
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не скромный вопрос у нас должности только еврее теперь получают ? можно и мне получить пока такая гульня идет ?
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Ви що не зрозуміли? Не Зе не хоче Клімкіна, це Клімкін послав клоуна попішоходити по берегу. Міністру такого рівня соромно навіть знаходитись з цим дятлом з сіфілітичною дикцією. Дякую вам, дякую. Бу-гага! Зеленський пропонує ВР призначити Пристайка головою МЗС України замість Клімкіна - Цензор.НЕТ 7749
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский предлагает ВР назначить Пристайко главой МИД Украины вместо Климкина
 
 
 
 
 
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