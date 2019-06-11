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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1710) ОГА (1439) увольнение (1583) Рябошапка Руслан (40)

 Президент уволил 15 глав ОГА (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обадминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

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Как разъяснили в АП, в 12 из перечисленных 15 областей уволены главы ОГА, в Одессой, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

В 12 областях вскоре будут назначены исполняющие обязанности.

Источник: https://censor.net.ua/n3131755
 
   
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Ага, всех заменить массажистами 95 квартала, если не хватит - балетом и соседями
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Ломать - не строить. Увольнять - не назначать.
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Ага, всех заменить массажистами 95 квартала, если не хватит - балетом и соседями
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а ты думаешь главы ОГА нужны? уверяю тебя - и на*куй не нужны!
Есть облсоветы, их выбрали люди, вот пускай и керуют...
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облслвети також не потрібні це мафіозні кубла а на півдні та сході мафіозно-сепарські.
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В районах гризня між головами РДА та головами ОТГ, всюди де є дві гілки влади, таке буде.
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одного - Зекомисара с мандатом и в кожанке ,с фортом ,а то на маузер патронов нет - а они ведь нужны - расстреливать ведь будет собственноручно )))))
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облради якраз радянський пережиток.не треба розстрілів досить одного свинарчука посадити в загальну камеру і повідомити скільки всього він накрав.
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Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 519

этого - согласен - вот как на народных деньгах его та прет - и расстрелять потом? правильно?
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зеля будет теперь за все отвечать - он ставит и он отвечает - не работает шо то - зеля отвечает - нет в кране воды ))) - тут и зели отвечать и не всем ,а именно ему ))))))
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там не балет - а кардибалет - до балета они не дотягивали)))))
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Ну так коханку Костюка Мендель- і ту вже прилаштував.
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а шо таки любовница? да как он посмел - порочить высокое звание - старослужащего Украины №1 - подлец однако))))
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Увольнять научился ... а читать без листка пока не осилил.....))))))))
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«Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была»
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Пораженко у нього спичрайтером пидробляе..
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а гепа с дупой??? их нельзя? ониж любят расейский мир.
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всех нафиг с пляжа - пускай за все в стране отвечает зеленский - а то ба якой балованный)))
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Председателем Николаевской ОГА был вообще самородок!
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После увольнения главы ОГА его обязанности выполняет заместитель, так что в принципе, в областях нихрена не изменится, а в районах и подавно...
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Юлю Светличную не трожте ироды Хорошая баба Медпункты в сёлах каждую неделю открывает
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а представляю как щас нервничают работники посольств))) "никто не хотел уезжать"
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"Роботи" непочатий край Президент уволил 15 глав ОГА - Цензор.НЕТ 876
"Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН"
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Я бачу ситуацію дуже просто. Народ - десятки мільйонів - не дивлячись на своє матеріальне положення чи рівень освіти одностайнопроголосував не за Зе а за зміни. Не буде Зе - знайдуть когось іншого. Народ поки що натякає щоб бидло"еліта" пішли самі. Зе буде змінювати людей тому що це те саме для чого його і обрали. Не буде Зе - прйде хтось меньш інтеллігентний і більш агрессивний і тоді будуть будуть "просити" більш різко. тому іже краще Зе.
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ну все чуваки уже руки чешуть зайти в области и начать деребан то есть покончить с эпохой бедности Президент звільнив 15 голів ОДА - Цензор.НЕТ 4669
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Это мне напомнило наш военный гарнизон(под Мелитополем)!Помнится там начальство и всякие там зампотехи постоянно менялись....в СА была традиция,нужно была сначала послужить в разных местах СССР-а потом только ты можеш служить до пенсии на постоянном месте!!!!Этот "бег" по частям и гарнизонам....приводил к УПАДКУ самих гарнизонов!!!!!Ведь зная что тебя завтра пошлют в другое место,НИКТО ТОЛКОМ не занимался ни благоустройством части,ни строительством жилья офицерам....только крали и бухали!
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скоро дворника ,с которым здоровался, повысит в звании до хенерала и назначит своим помочником.
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Это ж в 15 областях состоялись траурные процесси прощания свиней со своими сытными кормушками, 15 упитанных дуп получили по бодрящему пенделю и вместо греться в тёплом и уютном кресле оказались на семи ветрах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент уволил 15 глав ОГА (обновлено)
 
 
 
 
 
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