 Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко, - Рябошапка. ВИДЕО

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".Видео ТСН
"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменение закона о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не обязан иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в сфере права. У Луценко такого опыта нет", - сказал Рябошапка.
Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.
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Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли о планах отправить Луценко в отставку. Сам генеральный прокурор говорил, что готов покинуть пост после парламентских выборов и формирования нового правительства.
Так что я за Луценко спокоен. Пока он на должности, остаётся вероятность прекращения балагана малыми и относительно законными методами.
А У Зели какое образование ? Клоун ????
Источник: https://censor.net.ua/n3131753
кстати у ГлавЗебила - начальник СБУ с поддельным дипломом экономиста-мапкетолога..
Надеюсь, Рада прокатит Зеленую Шмарклю..
главный критерий отбора кадров петра алексеивича
это опыт вылизывания его шоколадного глаза
Но тогда Вазелину нужно быть последовательным, и уволить своего дружбана - "лейтенанта" Баканова, с должности первого зама главы СБУ, как человека без специального образования для этой высокой должности....
Ну, то й парламент пошле його... Як у випадку з міністрами.
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Чудны дела твои, Господи...