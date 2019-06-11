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 Политика Украины
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 Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко, - Рябошапка. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора. Обоснование - отсутствие у Луценко юридического образования.

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео ТСН

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменение закона о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не обязан иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в сфере права. У Луценко такого опыта нет", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Зеленского не понимают, чем руководствовался Луценко при открытии дел после заседания в Минске

Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли о планах отправить Луценко в отставку. Сам генеральный прокурор говорил, что готов покинуть пост после парламентских выборов и формирования нового правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3131753
 
   
 Топ комментарии
 
Обоснование - отсутствие у Луценко юридического образования.
А У Зели какое образование ? Клоун ????
Источник: https://censor.net.ua/n3131753
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За отставку будет меньше сотни голосов. Друзья-барыгы такого ценного фрукта-овоща в обиду не дадут.
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Статья 111 Конституции Украины предусматривает для импичмента наличие специальных прокуроров и специальных следователей. А кто командует прокурорами?

Так что я за Луценко спокоен. Пока он на должности, остаётся вероятность прекращения балагана малыми и относительно законными методами.
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Он очень много знает, его не сдадут или убьют.
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Обиделся желёный сопель ))))
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Обоснование - отсутствие у Луценко юридического образования.
А У Зели какое образование ? Клоун ????
Источник: https://censor.net.ua/n3131753
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На президента не нужно никакого образования. Вон выбрали же в 2010 ЗЭКа.
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Янык хоть без бумажки обычно читал.... в отличии от этого сценарного "чуда" - Зеленя сразу убегает - когда в бумажке заканчиваеться текст )))) Угар прям)))
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..Так так ...*Йолка * ! у якого в міністрах ходив Пецик мальдівський .
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А назвал фамилию, кого вместо него? Или хочет прост снять, а до выборов фамилию не называть?
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У Лысого с квартала есть юридическое образование
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Луценко был министром МВД, так что опыт в сфере права у него есть.. Рябошапка некомпетентный Зебил..
кстати у ГлавЗебила - начальник СБУ с поддельным дипломом экономиста-мапкетолога..
Надеюсь, Рада прокатит Зеленую Шмарклю..
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який парламент? Цього скликання - може бути, і прокатить.
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юридичекий опыт?
главный критерий отбора кадров петра алексеивича
это опыт вылизывания его шоколадного глаза
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По поводу Луценко согласен полностью !!!!
Но тогда Вазелину нужно быть последовательным, и уволить своего дружбана - "лейтенанта" Баканова, с должности первого зама главы СБУ, как человека без специального образования для этой высокой должности....
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А кого замість? - не вказав?
Ну, то й парламент пошле його... Як у випадку з міністрами.
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С себя пускай охрану Каломойского для начала снимет ... или велосипед уже жмёт еврейскую жопу ??!
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Ну, этого то сына члена ЦК КПУ давно нужно было турнуть. А лучше было бы из ИТК не выпускать. Как и старуху - колясочницу.
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ЮРИК! Начинай акцию "Украина без Зеленского". Зеленський внесе в Раду подання на звільнення Луценка, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1422
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уволят, он бросит всё и махнёт в аэропорт франкфурта!
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Рада истерично саботирует. Рада не против президента, она против 73% народа, падлы.
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Рада саботирует наркоманские приказы и хотелки.Правильно делает .... пускай зеБеня законы почитает
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Если 73% рехнулись, то их лечить надо, а не потакать их наркотическим снам.
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Случись это до первого тура выборов, порохососы кипятком бы писали, радуясь, что Луценка уберут. А сейчас, когда Петя в ауте, лучше Луценка на должность генерального прокурора и представить нельзя.
Чудны дела твои, Господи...
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Пускай украинофоб - ...резидент сначала выполнит нормы Закона Конституции и уволит своего кореша экс - бандита рыгоАнала богдана ... Надо уже понять этому зарвавшемуся экс - клоуну ...резиденту что управление державой это немножко не то что управлять своим дурацким 95 кварталом и своими недоразвитыми клоунами - наркоманами которых он сейчас вовсю массово прёт во власть чтобы они помогали ему воровать и уничтожать государственность Укаины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко, - Рябошапка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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