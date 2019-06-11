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Все про:Зеленский (1710) Порошенко (17585) судебная реформа (1208) Высший совет правосудия (272)

 Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков

Президент Владимир Зеленский назначил в комиссию по отбору кандидатов на посты в Высшем совете правосудия тех самых людей, которых в свое время назначал Петр Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, что Президент Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей. Иначе объяснить то, что происходит с отбором членов ВСП, я не могу. Сегодня Зеленский отменил указы Президента Порошенко о назначении членов ВСП (!). Мало того, что отменить акты индивидального действия о назначении - это дикость с юридической точки зрения. Зеленский для избрания новых членов ВСП еще и создает комиссию, которая состоит, в частности из:

- Александра Пасенюка, многолетнего председателя Высшего административного суда (2004-2011), которого в 2011 году "регионалы" назначили судьей Конституционного Суда, председателя "Ассоциации административных судей", в которую входит скандальный судья Богдан Санин, который запретил Майдан, и дядя скандально известного "финансиста Порошенко" Макара Пасенюка, который фигурирует в "амбарной книге" ПР;
- Николая Онищука, действующего ректора школы судей и бывшего министра юстиции, члена комиссии по избранию членов ВСП при Порошенко;
- Ольги Поединок, участницы комиссии по избранию членов ВСП при Порошенко
- Юрия Волошина, декана факультета международных отношений Национального авиационного (!) Университета (причем здесь авиация к правосудию?)", - заявил он.

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"Интересно, что в феврале 2019 г. еще кандидат в президенты Владимир Зеленский поддержал Повестку дня реформы правосудия от общественности, предусматривающий, в частности, "доверить обновление и очищение судейского корпуса представителям общественности и международным экспертам, и обеспечить полную прозрачность этого процесса". Тогда же его пресс-служба заявила, что "Среди приоритетов - перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, которые подбирают и увольняют судей, обеспечивают независимости судебной ветви власти". Хочется спросить представителей команды президента, в частности Руслана Рябошапку, Ирину Венедиктову, Руслана Стефанчука: эта достопочтенная комиссия - это представители общественности? А может, факультет международных отношений авиационного вуза - это достаточная степень "международности" эксперта? Или вы действительно верите в то, что назначив тех же людей в комиссию по избранию членов ВСП, что и Порошенко, вы обеспечите "независимость судебной ветви власти"? какие гарантии прозрачности процесса? Будут ли, например, транслироваться собеседования онлайн? Или будут ли проходить кандидаты проверку на доброчестность? Хочется спросить также члена комиссии, профессора Владимира Сущенко  единственного, в добродетели и способности которого проголосовать за достойных членов ВСП я не сомневаюсь: как вам состав комиссии и порядок ее работы? Не боитесь ли повторения истории с отбором членов НАПК?", - добавил Жернаков.

Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков 01
Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков 02
Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков 03

Источник: https://censor.net.ua/n3131752
 
 
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А в итоге хочет узурпировать власть как якунович и создать драконовские законы Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 3273 Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 1695
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Зеленський повинен провести судову реформу,повністю розігнавши судей які діяли всю ічторію Незалежності,та набрати таких,хто раніше не працював і немає рідних які хоть колись працювали у судовій системі,інакше нічого не змінити в Україні.
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А надо чтобы судебная система и дальше оставалась под контролем Порошенко?
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А в итоге хочет узурпировать власть как якунович и создать драконовские законы Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 3273 Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 1695
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тому-то ВР для скоморохів зараз основна ціль)
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пусть сразу 2 метра себе приватизирует пригодятся... а что не ожидали какую (пипипипипипи ЦЕНЗУРА) выбрали на свою голову.. то то же еще насмеетесь... вы цыганам верите ха-ха-ха
а почему- тоггда верите безусловно евреям, мусульманам..то- то же... Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 738
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Т.е. ты не против, что хряк установил контроль над судебной системой и пытался узурпировать власть? Я так и знал. Гы.
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Порошенко - отец нации, а зеленский скоморох-клоун из подворотни!!!!
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взять бы топор да и зарубить их обох двох? )))))))
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Так ви ж наче не такі? Навіщо тоді міняли шило на мило?
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Нет, скорее "член Общественного совета доброчестности Жернаков" хочет всё решать сам с такими же членами. Как и каких судей этот совет понабирал за время его существования все видят.
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Правильно. А должен решать беня с портновим)
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Нет, украинцы должны избирать президента, а по сути страной должен управлять "член Общественного совета доброчестности Жернаков" и другие члены, ставящие судей которые принимают абсурдные антиукраинские решения а некоторые вообще и откровенно глумлятся над Украиной. А чё им, обвинят во всем снимут то Петра или Зелю, им то что главное чтоб "член Общественного совета доброчестности Жернаков" одобрил их назначение, с него то ответственности никакой.
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Тут соглашусь. Но все-таки страной должен управлять ЗАКОН а не президент или еще кто.
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страной должен управлять тот с кого спрашивают. Потому что если мы будем избирать президента а фактически страной будет руководить "член Общественного совета доброчестности Жернаков", то нах такая страна. Ваши же однодумцы или коллеги по фирме тут регулярно стали писать, что это Зеленский виноват в том , что суды отпускают коррупционеров, снимают аресты с счетов януковича и т.д. Так вот прошу заметить, что эти судьи назначены не Зеленским, а все они прошли потужну судову реформу, где "член Общественного совета доброчестности Жернаков" и другие члены признали 99% судей доброчестными. Естественно что "член Общественного совета доброчестности Жернаков" вошел во вкус и не хочет чтоб в процесс назначения/увольнения суде кто то ещё влез, аналогично Зеленский не хочет чтобы "член Общественного совета доброчестности Жернаков" назначал кого попало, а обвиняли в судовой вакханалии в стране Зеленского. И это правильно.
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Зеля робить те ж саме, що і Порох, а винуватий - Жернаков. Зебіли, ви такі зебіли...
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зебіл узурпує владу; а Порох - лише діяв в рамках чинного законодавства з дотриманням процедури.
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якщо робить те саме які претензії до нього від порохоботів?
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То есть назначая тех же людей , что и порох , он действует как янык , а не как порох , да ? У вас хоть логика есть , порохососы ?
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Зеленський повинен провести судову реформу,повністю розігнавши судей які діяли всю ічторію Незалежності,та набрати таких,хто раніше не працював і немає рідних які хоть колись працювали у судовій системі,інакше нічого не змінити в Україні.
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жаль в 95-м квартале персонала маловато)
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А вот "член Общественного совета доброчестности Жернаков" как и другие члены, уже 4 года как проводят атестацию судей, по которой 99% судей оказываются вполне добропорядочными. И посему "член Общественного совета доброчестности Жернаков" не хочет чтобы в дела его совета вмешивался какой то человек за которого проголосовало 74% населения.
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"новые лица", уже слышали. а на деле все бывшие рыги и беглые
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А надо чтобы судебная система и дальше оставалась под контролем Порошенко?
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нужно пригласить китайцев, вместе с той расстрельной командой, которая там набила руку ставить коррупционеров к стенке
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Проблема в тому що ті хто у мріях уявляє себе в розстрільній команді або ж вертухаєм на вишці, частенько опиняються на колінах над ямою і зі стволом біля потилиці.
Не боїшся?
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речь идет о коррупционерах, а не о таких извергах как ты, которые бездомных собак расстреливают
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это мародер порошенко, лживый негодяй, сегодня бездомная собака, "ПЕС", которого выперли из соевой будки Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і Порошенко, - член Громадської ради доброчесності Жернаков - Цензор.НЕТ 4394
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Ти так ненавидиш Порошенка. Він тобі щоночі підмочує репутацію?
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это первое, второе речь идет о китайцах, а не о моих мечтах быть в расстрельной команде, если ты слепое то купи очки, если неграмотное и не можешь читать, то купи себе азбуку
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Треба щоб судова система залишалася незалежною! Гороховий нехай іде в сраку.
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Ой, я вас умоляю!
Где Зеля, а где персоналии комиссии по отбору судей....
Что ему подсунули - то и подписал!
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зебилы вы начнете шо то понимать только когда вас лично поведут расстреливать ? посмотрите на действия своего кумира трезво с первого его дня - может до вас шо то дойдет - а то поздно будет
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ЗеДебилы и прочая публика фанатов Зе, скажите, а когда выйдет очередная серия мультсериала для умственно отсталых "Сказочная Русь" с участием нового персонажа Вавана Первого (или Вавана - дуролома?)? И если нет, то почему?
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ЗЕбилы избрали клоуна и ждут "покращання", лапшу сымайте!
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А что это за общественный совет добродетели? Первый раз о таком слышу. Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков - Цензор.НЕТ 9949
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Оооо, порошенківський період президенства вам, громадськість, (і тобі, Міша) покажуться раєм демократії, порівняно з зебільними... Міша, тобі ще овощний період правління покажеться демократією...

"Дебіли, мля!" Ви хотіли зебільних - отримуйте! долбойо..и
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просто кадры подбирает Андрюшка Богдан, а указанные фамилии, это те самые коррумпированные чиновники ,через которых он решал вопросы для Каломойского..
Так когда Майдан?! когда будем сносить коррумпированное Зеленое Чмо и его команду рейдеров?!
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начинай уже сносить, только дупу не забудь от дивана оторвать
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Какой Зеленский?Этот гидрант двух слов без бумажки не свяжет.Правильнее говорить - Коломойский.
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Ну,Портнов - это партнёр Бени,а значит один из кукловодов буратины.
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По результатам "работы" этого "члена по доброчестности судей", можно сделать вывод, на сколько "правдивы" его претензии.
Кстати, а вот это дядя никак не хочет прокомментировать? ЕДИНИЧНЫЕ порядочные судьи - и де увольняются!

ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили
https://censor.net.ua/news/3131742/vsp_uvolil_sudyu_tsokol_kotoraya_otpustila_korbana_pod_domashniyi_arest_i_otkazalas_arestovat_saakashvili
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Зе свою квоту заполнеяет,а вкакой спосиб,его право.законом не прописано.Когда будут кандидаты ,тогда Жернаков желчь и изольёт вместе с патроном.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков
 
 
 
 
 
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