 В течение эпидемического сезона грипп унес жизни 64 человек, переболели 5,4 млн людей, - Минздрав

Об этом сообщается в Информационном бюллетене по итогам эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг. Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В течение эпидемического сезона 2018/2019 (01.10.2018-19.05.2019) гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн людей, 65,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет. В течение эпидемического сезона грипп унес жизни 64 украинцев, в частности, 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился при критическом ухудшении состояния - на 6-й день болезни и позднее", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что эпидемический сезон гриппа и ОРВИ характеризовался средней интенсивностью и региональным распространением. "В циркуляции абсолютно доминировали вирусы гриппа типа A. С начала сезона против гриппа вакцинировано 161 543 человека (0,4% населения), доля детей среди привитых составляет 24%", - отмечается в бюллетене.

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