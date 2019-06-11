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 Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков

В Киеве введено временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с12:00 до 18:00 в связи с повышением температуры воздуха.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничено движение большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше + 28° C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00", - уточнили в столичной патрульной полиции.

Отмечается, что время ограничение может изменяться в соответствии с температурным режимом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131745
 
 
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ну и отлично. ВАЗелин со смазкой будет на велоси-педике, с квадратными колесами, как обещал зубожилому лохторату. даже природа наклоняет.
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зубожілуму лохторату обіцяє тільки вона баба Юля. А зебіл своїх виборців хармой узяв. Як у нас баби умілялись інаугурацією зеленського. А коли він з листочка перед паном Столтенбергом читам англійські слова руськими літерами, вони взагалі текли, о боже він ще й англійську знає краще за Порошенка Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков - Цензор.НЕТ 4458 Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков - Цензор.НЕТ 7635
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИз-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков
 
 
 
 
 
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