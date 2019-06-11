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Все про:Одесса (5475) пожар (3551) психбольница (108)

 Пожар в одесской психиатрической лечебнице: очаг возгорания находился в помещении для сушки белья, - ГСЧС

Очаг возгорания в Одесском областном медицинском центре психического здоровья (бывшая психиатрическая больница №1), что на Слободке, находился в помещении для сушки белья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил замдиректора департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Руслан Буханец.

Он подтвердил, что самой вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования. Впрочем, это не означает, что больницу обязательно подожгли: пожар мог стать результатом и курения в неположенном месте.

"Здание психбольницы ввели в эксплуатацию больше 50 лет назад, — сказал он. - Там регулярно проводились проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Проводились они и 2017, и 2018 годах, а последняя проверка прошла в марте этого года. Руководители учреждения и областного совета принимали меры по улучшению противопожарного состояния. Больше половины выявленных недостатков было устранено. В частности, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая в том корпусе, где вспыхнул пожар, уже работала. Было приведено в порядок электрооборудование здания, персонал прошел соответствующие учения, а на объекте создали добровольную пожарную дружину", — отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесской психиатрической лечебнице: шесть человек погибли, еще пятеро - госпитализированы, - ГСЧС

Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших — медсестра больницы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3131744
 
 
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Щас на улице тепло, белье за пол часа высыхает, а они сушат электричеством, денег не жалко видимо...
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Одесситы знают, что эту психушку поджигают в пятый или даже в шестой раз. Земля, территория, планы застройщиков... А теперь ещё и трупы.
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Там взагалі незрозуміло що вони сушили, що це щось загорілось і спалило лікарню. В Одеській області історично погане ставлення до протипожежної безпеки, згорів будинок Профспілок, згорів дитячий табір Вікторія, згоріли десятки кафе та ресторанів. Підпали та систематичні та кричущі порушення правил пожежної безпеки призводять до трагічних наслідків.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в одесской психиатрической лечебнице: очаг возгорания находился в помещении для сушки белья, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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