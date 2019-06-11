 Пожар в одесской психиатрической лечебнице: очаг возгорания находился в помещении для сушки белья, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил замдиректора департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Руслан Буханец.

Он подтвердил, что самой вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования. Впрочем, это не означает, что больницу обязательно подожгли: пожар мог стать результатом и курения в неположенном месте.

"Здание психбольницы ввели в эксплуатацию больше 50 лет назад, — сказал он. - Там регулярно проводились проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Проводились они и 2017, и 2018 годах, а последняя проверка прошла в марте этого года. Руководители учреждения и областного совета принимали меры по улучшению противопожарного состояния. Больше половины выявленных недостатков было устранено. В частности, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая в том корпусе, где вспыхнул пожар, уже работала. Было приведено в порядок электрооборудование здания, персонал прошел соответствующие учения, а на объекте создали добровольную пожарную дружину", — отметил чиновник.

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Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях. Среди погибших — медсестра больницы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.