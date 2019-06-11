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Все про:увольнение (1583) Высший совет правосудия (272) Цокол Лариса (6)

 ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цокол.

Об этом информируют в ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия решил уволить Обору Зоряну Богдановну с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по собственному желанию и Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Судьи - не марионетки", "Правосудие - не цирк!": под Высшим советом правосудия протестовали против отстранения судьи Цокол. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напоминаем, судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол 11 декабря отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на время проведения расследования для лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3131742
 
   
 Топ комментарии
 
Итого по нашей славной судебной недореформе коррумпированным судьям предостаивли возможность освободить свои ряды от тех, кто выступил против коррумпированной системы...отличная реформа.
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всп та кваліфікаційна комісія набрана з петиних любих друзів
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Итого по нашей славной судебной недореформе коррумпированным судьям предостаивли возможность освободить свои ряды от тех, кто выступил против коррумпированной системы...отличная реформа.
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А, вы, наверное свечку держали, поэтому знаете кто коррумпирован , а кто нет?
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Одной из лучших она была судья, благодаря другим. Её время ещё не истекло. Поживём-увидим.
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одна из лучьших)

Цокол отказалась арестовывать "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца.

В 2016 году Лариса Цокол отказалась взять под стражу нардепа Игоря Мосийчука, которого подозревали в вымогательстве.
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Я сам на собственной шкуре в 2001-м, когда Киев делили на районы (было 14, а стало 10) и меня как несговорчивого с печерскими ментами юриста кинули в клетку на ночь, испытал на себе отношение Цокол к юридической профессии. Так что не надо мне рассказывать всякие слухи и домыслы.

В Цокол как судье я уверен на 90% (это самый высокий показатель по моей шкале оценки судей).
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какие слухи, на? Єто реальние ее "дела"

И даже не знаю - если Цокол, на которой клейма негде ставить, для вас одна из лучших судей...
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Судя по даной ментами оценке моей деятельности, я - клеймо, предатель, ренегат, особо опасній преступник, мошенник. Даже несколько трупов на меня вешали, и что? Я стал тем, кем меня величают?

Нет, я стал гораздо хуже (по той же шкале оценивания), и это моё положение даёт мне моральное право оценивать и ментов, и судей по собственным критериям.

Брала взятки Цокол? Не отрицаю. Рассматривала дела по-справедливости? Да. Поэтому-то я и пишу, что благодаря другим судьям, которые после получения взяток и мзды "кидают" участников процесса и боятся принять справедливое и законное решение, Цокол - одна из лучших.
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Уж сколько раз твердили миру.
Суд это последняя инстанция. Всю работу для суда должно сделать следователи, прокурор и адвокаты. Если адвокаты делают свою работу лучше чем оппоненты, причем здесь судья?
Большинству людей не интересно по какой такой причине суд принял то или иное решение.
Людям становится интересно только тогда, когда суд касается именно их, каждого в отдельности.
Это не утверждение того - хороший данный судья или плохой, это констатация фактов.
Последний случай с убийством ребенка - следствие не может найти улики (орудие убийства)
И что, должен делать судья. если прокурор не может доказать виновность подозреваемого?
Как Суду принять правильное решение?
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Мосийчука взяли на взятке под камери. Так что доказательств там било с лихвой.
Кроме того при портнове в АП она оптяпивала делишки по лишению депутатского мандата Власенко там с "доказательствами" вообще бил просто откровенний гон. И т.д.
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я тоже за суды-тройки.. нефиг по нескольку лет расследовать, а потом суды переносить..
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Да какая разница, под камеры или нет! Если следователь не выполнил требований закона или нарушил права подозреваемого (Не санкционированная слежка), Суд обязан вернуть дело следствию а подозреваемого оправдать. речь о том что гораздо проще коррумпировать следователя, а не судью - дешевле это.
Потом возникают вопросы: "А почему так долго не подавали иск в международный трибунал". Да потому, что обвинителю надо быть готовым на все 100%, провести все следственные действия для того чтобы представленные доказательства были учтены судом, и истец не смог бы их опровергнуть.

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Я не спорю что в некоторых случаях возможен и саботаж/некомпетентность прокуратуры.
Но если одна судья на протяжении 10-ти лет принимает "неоднозначные" решения, то в дело вступает правило Оккама.
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А, вы, не считаете, что это ошибка в подготовке следователей и отсталости методов их работы? Как говаривал Жванецкий "Может что-то в консерватории подправить"
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Вообще-то разговор был о конкретной судье Цокол.
И справедливости ее увольнения.
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Приведите конкретные документы указывающие на не справедливое к ней конкретно отношение. И тогда только люди к вам потянутся.
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Да, многих знаю.
В тч некоторых подонков из ВСП.
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Кого ты знать можешь балаболка?
Ты даже не понимаешь, что такое отставка судьи
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Вибачаюся , а ВСП це розшифровується як Высший Совет Порноблудия?
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Тобто ви вважаєте що ВРП повинна була відхилити її власну заяву про відставку? І на якій підставі? Не достатньо стажу чи триває дисциплінарний розгляд щодо неї? Які?
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Ой як невдобно получилось..(с)
ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили - Цензор.НЕТ 6290
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в твиттере уже написали, что это фейк.
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Есть хороший анекдот про Вовочку /совпадение? не думаю!/
Вовочка спрашивает у дедушки:
-а правда говорят,что лучше иметь высшее образование чем среднее?
- нет Вовочка,лучше иметь среднюю сообразительность!
Что мы и наблюдаем в последнее время с назначениями.
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Пятя не ей успел за Михо отомстить,Вова достойно принял эстафету.
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всп та кваліфікаційна комісія набрана з петиних любих друзів
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Ви вже в брехні заплутались. Виходить працюючи "проти Петі" вона відпускала діамантових прокурорів? Раніше ж ви казали що то Петя їх відпускав ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1614
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може це ви заплутались?
дай будь-ласка посилання на те що "вона відпускала"
і як ти поясниш що ставленник петі шокін звільнив Сакварелідзе який разом з Трепаком їх на гарячому взяв?
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Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Решение приняла судья Лариса Цоколь, оно не подлежит обжалованию, сообщает УП.
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а пояснити про те чому шокін та грицак повиганяли людей які брали брильянтових прокурорів ти чомусь забув?
ти можешь довести протиправність рішення судді Цоколь?
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Ага а еще он по просьбе Пети вернул ему гражданство.))
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Все будет так, как уже было. Популиста Мишу опять лишат гражданства и вышлют в Польшу.
И это самый лучший для него вариант. Потому, как другие это выдать по запросу Грузии или сидеть в Украине.
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Больное воображение порохоботов это такая развлекуха спасибо что вы есть!
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Больное воображение у зебов, когда они решили, что Саакашвили это Каха Бенукидзе.
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Это воровской сходняк а не высший совет, судебную систему придется создавать с чистого листа.
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Очень хорошая судья)

В 2011-2013 годах вынесла ряд решений, необходимых для лишения депутатского мандата Сергея Власенко.

В 2010-м взяла отказалась рассматривать жалобу Мирославы Гонгадзе на отказ возбуждать дело против Кучмы и Литвина - взяв самоотвод.
В 2015 году она принимала участие в рассмотрении дела лидера "Укропа" Геннадия Корбана, перевела его из СИЗО на домашний арест.

Цокол отказалась арестовывать "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца. В 2016 году Лариса Цокол отказалась взять под стражу нардепа Игоря Мосийчука, которого подозревали в вымогательстве.
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Так теперь у уЗеленских в ходу справедливость, в их понимании. Справедливость и закон - разные вещи. ((c) уЗеленский)
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это дно судебной реформы.
уволена за правильные с точки зрения морали,решения..
помню как на Корбана кучерявый мародер прислал 4 БТРа
и Саакашвили ловила вся "спецура"конторы...
позорники ******.
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а отпускала "бриллиантових прокуроров" тоже правильно с точки зрения морали?
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Насмешка судьбы....
Думали что эта судья после смены власти пойдет на повышение, а пошла на биржу Труда...
А вот подождем заявлений Мишки и Корбана по этому случаю...
Насчет Корбана не знаю, но Мишка точно об этой судье и не вспомнит...
Многих таких как она он оставил на дороге несчастий....
Предаст и ее...
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Вы про нее все напишите! За что уволили,что бы зе борцы знали,что она сажала майдановцев,незаконно ограничивала права людей и т.д. А то они сейчас ее сделают героем,а потом будут опять ныть нет реформы,судьи коррупционеры!!!
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Пидеров из ВСП на парашу !

Гнойное детище гнуса Портнова мог сохранить и пользовать лишь продолжатель его гнусностей - Пэпэ ...
Нехер тут пенять , шо мол ЗЕ вернул Портнова . А вот никера !!!
Это Пэтина гнусность вернула дух Портнова , а точнее никогда его не ликвидировала , а лишь приспособило под свои такие же гнусные шкурные интересы .

Чё тогда удивляться , что доктор юр. наук Виталик выкрутился настолько , что ****** всю убогую прокурВОРтуру с гыныяльным прокуором во главе во все щели и благополучно сейчас гундосит собственной персоной на все анальны медиа-аналах типа Ньюсуана и 112 ...

Гнус - но хитрый и высококваллифицированный ...

Шобы обыграть Портнова и его учеников-последышей нужны супер-юристы , а не эти недоучки-алканафты , которые даже божевильний террористке Надюхи не могли толком склепать обвинение , хотя она даже не отрицала , шо говорила насчёт обстрела Зрады !
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В комментах одни идиоты собрались?

Цокол ушла сама, "уволить в отставку" можно только по заявлению самого судьи) Это как ранний выход на пенсию по желанию.
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Можно заметить, что их всё меньше, скоро останутся на форуме одни "порохоботы".
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После выборов, будет парламентская комиссия по оценке этих порохоботов в мантиях..)
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- Видно из зала заседания ВСП, Зеленский выйти не успел. Таки повлиял давлением! ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4947
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Пока судей которым сейчас больше сорока не пошлют нахрен никакие реформы не будут успешными
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили
 
 
 
 
 
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