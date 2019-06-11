 ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили

Об этом информируют в ВСП, передает Цензор.НЕТ.
"Высший совет правосудия решил уволить Обору Зоряну Богдановну с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по собственному желанию и Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставку.
Напоминаем, судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол 11 декабря отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на время проведения расследования для лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Цокол отказалась арестовывать "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца.
В 2016 году Лариса Цокол отказалась взять под стражу нардепа Игоря Мосийчука, которого подозревали в вымогательстве.
В Цокол как судье я уверен на 90% (это самый высокий показатель по моей шкале оценки судей).
И даже не знаю - если Цокол, на которой клейма негде ставить, для вас одна из лучших судей...
Нет, я стал гораздо хуже (по той же шкале оценивания), и это моё положение даёт мне моральное право оценивать и ментов, и судей по собственным критериям.
Брала взятки Цокол? Не отрицаю. Рассматривала дела по-справедливости? Да. Поэтому-то я и пишу, что благодаря другим судьям, которые после получения взяток и мзды "кидают" участников процесса и боятся принять справедливое и законное решение, Цокол - одна из лучших.
Суд это последняя инстанция. Всю работу для суда должно сделать следователи, прокурор и адвокаты. Если адвокаты делают свою работу лучше чем оппоненты, причем здесь судья?
Большинству людей не интересно по какой такой причине суд принял то или иное решение.
Людям становится интересно только тогда, когда суд касается именно их, каждого в отдельности.
Это не утверждение того - хороший данный судья или плохой, это констатация фактов.
Последний случай с убийством ребенка - следствие не может найти улики (орудие убийства)
И что, должен делать судья. если прокурор не может доказать виновность подозреваемого?
Как Суду принять правильное решение?
Кроме того при портнове в АП она оптяпивала делишки по лишению депутатского мандата Власенко там с "доказательствами" вообще бил просто откровенний гон. И т.д.
Потом возникают вопросы: "А почему так долго не подавали иск в международный трибунал". Да потому, что обвинителю надо быть готовым на все 100%, провести все следственные действия для того чтобы представленные доказательства были учтены судом, и истец не смог бы их опровергнуть.
Но если одна судья на протяжении 10-ти лет принимает "неоднозначные" решения, то в дело вступает правило Оккама.
И справедливости ее увольнения.
В тч некоторых подонков из ВСП.
Ты даже не понимаешь, что такое отставка судьи
Вовочка спрашивает у дедушки:
-а правда говорят,что лучше иметь высшее образование чем среднее?
- нет Вовочка,лучше иметь среднюю сообразительность!
Что мы и наблюдаем в последнее время с назначениями.
дай будь-ласка посилання на те що "вона відпускала"
і як ти поясниш що ставленник петі шокін звільнив Сакварелідзе який разом з Трепаком їх на гарячому взяв?
Решение приняла судья Лариса Цоколь, оно не подлежит обжалованию, сообщает УП.
ти можешь довести протиправність рішення судді Цоколь?
И это самый лучший для него вариант. Потому, как другие это выдать по запросу Грузии или сидеть в Украине.
В 2011-2013 годах вынесла ряд решений, необходимых для лишения депутатского мандата Сергея Власенко.
В 2010-м взяла отказалась рассматривать жалобу Мирославы Гонгадзе на отказ возбуждать дело против Кучмы и Литвина - взяв самоотвод.
В 2015 году она принимала участие в рассмотрении дела лидера "Укропа" Геннадия Корбана, перевела его из СИЗО на домашний арест.
Цокол отказалась арестовывать "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца. В 2016 году Лариса Цокол отказалась взять под стражу нардепа Игоря Мосийчука, которого подозревали в вымогательстве.
уволена за правильные с точки зрения морали,решения..
помню как на Корбана кучерявый мародер прислал 4 БТРа
и Саакашвили ловила вся "спецура"конторы...
позорники ******.
Думали что эта судья после смены власти пойдет на повышение, а пошла на биржу Труда...
А вот подождем заявлений Мишки и Корбана по этому случаю...
Насчет Корбана не знаю, но Мишка точно об этой судье и не вспомнит...
Многих таких как она он оставил на дороге несчастий....
Предаст и ее...
Гнойное детище гнуса Портнова мог сохранить и пользовать лишь продолжатель его гнусностей - Пэпэ ...
Нехер тут пенять , шо мол ЗЕ вернул Портнова . А вот никера !!!
Это Пэтина гнусность вернула дух Портнова , а точнее никогда его не ликвидировала , а лишь приспособило под свои такие же гнусные шкурные интересы .
Чё тогда удивляться , что доктор юр. наук Виталик выкрутился настолько , что ****** всю убогую прокурВОРтуру с гыныяльным прокуором во главе во все щели и благополучно сейчас гундосит собственной персоной на все анальны медиа-аналах типа Ньюсуана и 112 ...
Гнус - но хитрый и высококваллифицированный ...
Шобы обыграть Портнова и его учеников-последышей нужны супер-юристы , а не эти недоучки-алканафты , которые даже божевильний террористке Надюхи не могли толком склепать обвинение , хотя она даже не отрицала , шо говорила насчёт обстрела Зрады !
Цокол ушла сама, "уволить в отставку" можно только по заявлению самого судьи) Это как ранний выход на пенсию по желанию.