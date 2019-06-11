 ВСП уволил судью Цокол, которая отпустила Корбана под домашний арест и отказалась арестовать Саакашвили

Об этом информируют в ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия решил уволить Обору Зоряну Богдановну с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по собственному желанию и Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставку.

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Напоминаем, судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол 11 декабря отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на время проведения расследования для лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.