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 Аномальное развитие водорослей: отдыхающим в Одессе рекомендуют воздержаться от купания в море

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одессе и области рекомендует воздержаться от купания в море в связи с аномальным развитием водорослей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131734
 
 
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зеленые водоросли? ЗЕленые??? Как кстати, как вовремя. Совпадение? не думаю... Кумовство, скорее всего, и попустительство...
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вальцманоид, иди опохмелись))
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съешь еще этих вкусных зеленых соплей
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зачем писать вранье госпотребслужба ЗАПРЕТИЛА СОВЕТУЕТ не купаться в связи с тем что после ливней в море ушло много поверхностной грязи и инфекций.. и все основания...
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Отсюда торчат уши Коломойского ! Срыв сезона в Одессе плюс дефолт . Это коварный план жидобандеровцев
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Беня бандеровец? это как горячий лёд.
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При Порошенко вода в море была чистой и без водорослей!!!
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Набирайся сил зебик, ведь тебе ещё 5 лет истошно визжать про Порошенко..Аномальное развитие водорослей: отдыхающим в Одессе рекомендуют воздержаться от купания в море - Цензор.НЕТ 8879
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"интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов"

Даа. Именно это, а не то, что там канализацией загажено все на свете.
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Уманские евреи, продайте одесским отравленной воды с Роси. И еще деньги за очистку реки возьмите. Хороший гешефт!
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одеситы меньше надо есть Аномальний розвиток водоростей: відпочивальникам в Одесі рекомендують утриматися від купання в морі - Цензор.НЕТ 1063 что бы в воде не росли водоросли или все таки сделать новые очистные ?
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может где в одессе бусик с удобрениями упал и сгорел в ставке, который в море впадает и потому водоросли попёрли как на дрожжах? )
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В Одессе ЛИВНЕВКИ давно стали канализацией((( Подключается и частный сектор и новостои на побережье...
И да, постоянные ливневые дожди ситуацию просто добили
Бусик не нужен - мэрия и население сами себе бусик "с удобрениями" (((
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Оппо блок всплывает от Северского Донца до Одессы мамы, синоптики прогнозируют "русское лето".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАномальное развитие водорослей: отдыхающим в Одессе рекомендуют воздержаться от купания в море
 
 
 
 
 
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