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 Из-за санкций РФ Луганская ТЭС может остаться без угля, - замглавы Луганской ВГА Клименко

Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкций, предусматривающих запрет на экспорт угля из РФ в Украину без наличия специального разрешения.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на который согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаеются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС — это около 300 вагонов или 20 тыс. тонн угля", - сообщил Клименко.

По его словам, сейчас Луганская ТЭС успела накопить около 120 тыс. тонн угля. Его должно хватить до 20 июля. После этого, в случае, если поставки угля не восстановят, электростанцию планируют перевести на газ, что увеличит себестоимость производства электроэнергии.

Клименко также добавил, что обратился к представителю Украины в трехсторонней контактной группе в Минске для того, чтобы поставить вопрос об обеспечении Луганской ТЭС углем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131733
 
 
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А качок и грося не знали, что агрессор в любой момент может прекратить поставки?
Ид-ты блин!
Очередное провалившееся петино и гросино - импортозамещение!
вруны кон-е!
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Президент подав до Верховної Ради «проект закону про внесення змін до закону «Про ринок електричної енергії» «щодо нової дати запровадження ринку електричної енергії (№ 10376) та проект закону про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (№ 10375)… Зокрема, зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» покликані відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік - до 1 липня 2020 року»
.За словами Геруса, за два роки не було проведено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. Водночас необхідно розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін.
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Шёл пятый год войны Торговля с агрессором процветала а Украинцы всё ждали когда санкции начнут действовать (Из древней летописи )
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Ну нічо, буратіна домовиться десь посередині і всьо буде ОК. Нє?
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а чего на газ сразу а не на мазут??
пылеугольный блок остановится, газомазутные будут работать... нехрен паниковать.
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киевские ТЭЦ 5 и 6 газомазутные, цена на электроэнергию везде одинаковая, а если Лугандон нахрен отключить, то и скачка не будет.
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ахметка пущай отсыпет ...у него этого угля как у кацапа махорки
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Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкций, предусматривающих запрет на экспорт угля из РФ в Украину без наличия специального разрешения.

Ув. Цензор.нет, пиши уже правду - ссуки, оккупанты, отказываются обеспечивать Украину углём.
Чего юлить-то ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИз-за санкций РФ Луганская ТЭС может остаться без угля, - замглавы Луганской ВГА Клименко
 
 
 
 
 
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