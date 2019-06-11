 Из-за санкций РФ Луганская ТЭС может остаться без угля, - замглавы Луганской ВГА Клименко

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на который согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаеются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС — это около 300 вагонов или 20 тыс. тонн угля", - сообщил Клименко.
По его словам, сейчас Луганская ТЭС успела накопить около 120 тыс. тонн угля. Его должно хватить до 20 июля. После этого, в случае, если поставки угля не восстановят, электростанцию планируют перевести на газ, что увеличит себестоимость производства электроэнергии.
Клименко также добавил, что обратился к представителю Украины в трехсторонней контактной группе в Минске для того, чтобы поставить вопрос об обеспечении Луганской ТЭС углем.
Ид-ты блин!
Очередное провалившееся петино и гросино - импортозамещение!
вруны кон-е!
.За словами Геруса, за два роки не було проведено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. Водночас необхідно розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін.
пылеугольный блок остановится, газомазутные будут работать... нехрен паниковать.
Ув. Цензор.нет, пиши уже правду - ссуки, оккупанты, отказываются обеспечивать Украину углём.
Чего юлить-то ?