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Все про:суд (22198) Сигида Михаил (2)

 Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида не явился в суд "по болезни", его адвокат также не пришел

Один из подозреваемых в заказе и организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (Сармат), Михаил Сигида, которого вчера доставили в Киев для избрания меры пресечения и который позже был замечен в одном из столичных заведений курящим кальян, сегодня не явился в суд якобы из-за болезни.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, на заседание суда не явились и защитники Михаила Сигиды.

Прокурор возражал относительно удовлетворения отвода судьи.

Судья Владимир Карабань отказал в отводе судьи Пидпалого.

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Начальник криминальной полиции Вячеслав Абороськин рассказал, что Сигида утром пытался лечь на лечение в столичную клинику "Борис", а вчера подозреваемый затягивал процесс. Сначала просил предоставить ему государственного защитника, а когда суд одобрил предоставление появился его частный адвокат, ждал все время в автомобиле. Затем они несколько часов знакомились с материалами дела, покуривая кальян в одном из заведений Киева, а после объявили отвод судьи.

Меру пресечения подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сигиде изменили 6 июня. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.

На следующий день, 7 июня, под домашний арест из-под стражи отпустили второго подозреваемого в убийстве "Сармата" - Евгения Бродского. Вдова Олешко предположила, что это решение связано с тем, что Бродский дружит с народными депутатами Валентировым и Пономаревым.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/n3131732
 
 
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Правильно кальяна курнул и в горле запершило Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида не явился в суд "по болезни", его адвокат также не пришел - Цензор.НЕТ 4337
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а делов то 9 грамм и 9 мм.. и зачем такие расходы о бюджете надо думать...
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Ждем его выступления на рашка ТВ и блеяния погранцов и СБУ, что они не имели права его задерживать!
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Подякуєм сивому ублюдку Порошенко і його юридичній шістці Філатову за цементування суддівства Януковича. Де ви, 24% свідків сивого регіонала, чому не дякуєте?
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...по болезни - прэлестно, просто прэлестно…, почему это галимый цирк у нас называется правосудием, почему отпускают домой подозреваемых в тяжких преступлениях...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПодозреваемый в убийстве Сармата Сигида не явился в суд "по болезни", его адвокат также не пришел
 
 
 
 
 
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