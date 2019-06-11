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 Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому в течение ближайшей недели встретиться с членами украинской делегации для обсуждения сложившейся в ПАСЕ ситуации.

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - заявил Арьев.

В этом ключе он также отметил: "Надеюсь, Администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".

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Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею 01

Как сообщалось, ранее в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. 5 июня председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ призвал президента Украины отреагировать на резолюцию, которая может изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы в вопросе введения санкций в отношении делегаций, конкретно – российской.

Источник: https://censor.net.ua/n3131729
 
   
 Топ комментарии
 
"Новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы" . Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 7357 Если ещё кто-то верит светлое Зе-будущее , то мне жаль этих наивных оптимистов .
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а йому це нада?
Втім, хоча би сказав, що його більше шаурма цікавить...
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опять же, шаурмой там никто не угостит, а вот вопросы неудобные какие-то могут возникнуть Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 5456
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Чтоб опять *******, как на консультациях или подставили потом, как с речью?
Ну уж нет, никаких встреч с порошенковскими наперсточниками.
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Pituch - просят встретится с украинской делегацией только...
Так что не очень опасно по ходу...
Наверное там ребятам тяжело - хочется расслабится..., поржать над кем нибудь.. Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 1928
Понятно что от Зе-промокашки советов ждать не приходится...
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опять же, шаурмой там никто не угостит, а вот вопросы неудобные какие-то могут возникнуть Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею - Цензор.НЕТ 5456
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От Арьева?
Я плачу...))
Иди лучше понюхай томас... Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 2491
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Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 1915 О как козломордой гниде гундяевской Томос то припёк...
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а что с козломордов взять? анализы и те вряд ли..
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От Арьева?
Я плачу...Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 3556))
Иди лучше понюхай томас... Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 3556
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И чо? Что-то зависит от Украины? когда надо прокатить паРашку.
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Буквы заблудились. )) Там в конце должно быть ... Тогда надо прокатить паРашку.
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а йому це нада?
Втім, хоча би сказав, що його більше шаурма цікавить...
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Сознательная и спланированная провокация, наркокурьер сам завалил всю работу и теперь осталось во всём обвинить Зеленского чтобы стая порохоботов могла выть и бегать вокруг АП отрабатывая копейки.
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А шо зелебобик делает шоб этого не случилось? Селфи с шаурмой такой себе аргумент для ПАСЕ, не находишь??
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от давай тепер президент нічого взагалі робить не буде. ото буде класс.
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"Новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы" . Если ещё кто-то верит светлое Зе-будущее , то мне жаль этих наивных оптимистов .
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ти мене не жалій! Я то розумію, в якому гавні ми будемо. Але будемо всі - оце хреново.
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Арьев? Єто то кто требовал признать афериста малиновского мертвым?
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Это тот, кто борется в ПАСЕ против паРаши безо всякой поддержки со стороны нынешнего руководства Украины...
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Не спроста шулеры просят, что-то уже придумали, чтобы в чем-то обвинить. До этого не нуждались в совете.
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Блин, это внешняя политика, это одна из двух главнейших задач любого президента вообще-то.
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Someone 67f81caa - Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 3933

Зе не пробиваемые....
Кому вы пытаетесь, что то объяснить....
Там стена... - бетон...
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та я розумію, просто боляче таку тупість залишати без відповіді. хоча їх все одно більше, і часу на таке реально жаль.
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А, вы, их сразу в СПАМ, что бы другим голову не забивали своими стонами. И всех делов.
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вот и не пишите под каждым постом, без вас - никак, некому и спамить, молчание - золото
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Ольга Мартынюк b6557456 - вот вас кухарка забыл спросить...- писать мне или нет.. Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 9721
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если нечем крыть, сразу нужно оскорбить, культура за 5 лет поднялась высоко
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А чем можно это "крыть"

Ольга Мартынюк b6557456

Не спроста шулеры просят, что-то уже придумали, чтобы в чем-то обвинить. До этого не нуждались в совете.

если Президент Порошенко определял внешнюю политику и никому не приходилось спрашивать - Скажите, что нам делать?

Крышка от кастрюли это даже комплимент, а здесь, на ваш комментарий, больше подойдёт - крышка от унитаза...
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))) судя по фоте этих близнецов, подгуляла их мама-кошка с каким то вислоухим кошаком.
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во всех странах когдв уходит президент, уходит его команда а наши соевые мародёры мало того что сами не уйдут от кормушки так и падло будут делать до потери пульса.
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Надія Лезновська - так они бы ушли..., но у Бени кадров нет...

И так понабрали всю шушару с Квартала 95...
А ПАСЕ как не крути организация серьезная...
Кроме того как жрать шаурму, там нужно уметь еще хоть что то...
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Это очевидно любому не зебилу глядя на то кого ЗЕбил уже назначил на должности.
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"очевидно любому" это уровень детей в 7 классе. для меня очевидно что старую проворававшуюся "недоторкану элиту" нужно гнать с нашей страны сраным веником.
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"Незручна позиція" 5 номеру, списку Слуги народу

- Коломойський зло?
- Як хто?
- Як олігарх.
- Олігархи - це зло.
- Коломойський олігарх?
- Ну окей, давайте цей, ви мене зараз ставите в незручну позицію...
(С)
@Minchenkozp
🤔
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Хорошо арьев устроился, практически европеец, живет на халяву, а толку от него 0 в квадрате
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Каррим Паскаль 405bc56f - нужно отнять и поделить между простым наридом...
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с кем работать! с командой мародёра которая полностью под барыгой, так они сами ничего без барыг не решают.
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Да, тяжело ЗеВове с Бениными решалами работать... Не позавидуешь...
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А что, Арьев думает, что Зюзик вообще в курсе кто такая эта самая ПАСЕ, где она пребывает и что там делает какая-то неизвестная ему делегация ВР?
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ну, один только порохосвин будкостроитель все знал и все умел и в итоге обосрался на президентских выборах, а теперь его соевая делегация так же обосралась в псе
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А что им делать, если, вместо того, чтобы определять внешний курс Украины, занимающий место президента Украины им только шаурму определяет есть?
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им самое место в хоре на сцене перед стадионом где мародер будкостроитель порошенко плясал как мешок с гавном и напевал -тыж мене пидманула, тыж мене пидвела Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 6400 солист порошенко обосрался по полной и его подпевалы в том числе Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею - Цензор.НЕТ 6400
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це був жарт,втім,як і багато чого іншого.
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Решения в ПАСЕ принимаются большинством членов ПАСЕ. Только адепты Порошенко могут утверждать, что президент какой либо страны, члена ПАСЕ, может оказать давление на других членов этой организации. Хотя эту мантру, что Порошенко был чуть ли не самым главным в ПАСЕ и все остальные плясали под его дудку, втирали украинцам последние пять лет.
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Необходимо понимать так, что паРашу из ПАСЕ выкинули по стратегии всемирного заговора против паРаши?
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он педали тренажера крутит в телевизор, не мешайте ему.... шоу маст го он....
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куле с ними встречаться
если пасе уже проголосовало принять рашку взад
благодаря пятилетней кропотливой работе парашенко, арьева, логвинского и ко
разгребайте уже сам своё дерьмо свинарчуки
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Цей холуй з 5-го канала Ар'єв в мене асоціюється з Європою лише по дорогим тусовкам і шмотками по кілька тисяч євро. В останній день керівництва мародер йому присвоїв звання Надзвичайного і Повноважного Посла, хоча він не є дипломатом. Пика вже в телевізор не вміщається.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею
 
 
 
 
 
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