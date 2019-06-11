 Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - заявил Арьев.

В этом ключе он также отметил: "Надеюсь, Администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".

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Как сообщалось, ранее в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. 5 июня председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ призвал президента Украины отреагировать на резолюцию, которая может изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы в вопросе введения санкций в отношении делегаций, конкретно – российской.