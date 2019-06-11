 Арьев просит Зеленского встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения ситуации с возможным возвращением делегации РФ в Ассамблею

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - заявил Арьев.
В этом ключе он также отметил: "Надеюсь, Администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".
Как сообщалось, ранее в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. 5 июня председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ призвал президента Украины отреагировать на резолюцию, которая может изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы в вопросе введения санкций в отношении делегаций, конкретно – российской.
Ну уж нет, никаких встреч с порошенковскими наперсточниками.
Так что не очень опасно по ходу...
Наверное там ребятам тяжело - хочется расслабится..., поржать над кем нибудь..
Понятно что от Зе-промокашки советов ждать не приходится...
Я плачу...))
Иди лучше понюхай томас...
Я плачу...))
Иди лучше понюхай томас...
Втім, хоча би сказав, що його більше шаурма цікавить...
Зе не пробиваемые....
Кому вы пытаетесь, что то объяснить....
Там стена... - бетон...
Нечем крыть...
Точно кухарка...
Ольга Мартынюк b6557456
Не спроста шулеры просят, что-то уже придумали, чтобы в чем-то обвинить. До этого не нуждались в совете.
если Президент Порошенко определял внешнюю политику и никому не приходилось спрашивать - Скажите, что нам делать?
Крышка от кастрюли это даже комплимент, а здесь, на ваш комментарий, больше подойдёт - крышка от унитаза...
И так понабрали всю шушару с Квартала 95...
А ПАСЕ как не крути организация серьезная...
Кроме того как жрать шаурму, там нужно уметь еще хоть что то...
- Коломойський зло?
- Як хто?
- Як олігарх.
- Олігархи - це зло.
- Коломойський олігарх?
- Ну окей, давайте цей, ви мене зараз ставите в незручну позицію...
(С)
@Minchenkozp
🤔
если пасе уже проголосовало принять рашку взад
благодаря пятилетней кропотливой работе парашенко, арьева, логвинского и ко
разгребайте уже сам своё дерьмо свинарчуки