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Все про:минирование (782) Нацполиция (9520) Аброськин (526)

 В Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городах, - Аброськин

За прошедшие сутки, 10 июня, в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.

Об этом сообщил в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.

"Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ", - сообщил замглавы Нацполиции.

"От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда - с поддержкой, иногда с раздражением. Но, несмотря ни на что, мы будем проверять каждое обращение", - добавил Аброськин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131727
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы этих минеров ловили, то ничего бы не минировали. Начните хотя бы с сегодняшнего минирования КСУ. Звонки из Лугандона? Так нехрен на них реагировать.
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Денежку надо списывать, может хотят еще выдурить под шумок, собачкам жарко взрывчатку вынюхивать, надо хоть по три литра пива на одно разминирование.
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Единственное реальное обьяснение.
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Что за падлы звонят? Отчитались бы полициянты, хоть одного "минера" словили?
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Думаю Гыг з Вамы, Молодой Рабочий, Утилизация ватников и т.п.
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Им ни зачем, просто работа такая. А вот работодателю, чем хуже в стране тем лучше для него.
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Не знаю, вы ощутили последствия от 337 минирований?
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Я попадал пару раз на такие штуки, перекрытие улицы как при ямочном ремонте, вот и все неудобства.
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А вот людям стоящим среди поля в поезде ожидающем "разминирования" вокзала, могут и подсказать: "а вот при пэте был порядок"
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Все возможно, я в мае ездил брать брату машину в Киевской области, так у нас возле Каменца тепловоз загорелся и без Пети с минами, благо ночь была, так никто и не понял чего стояли 2 часа.
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так страшно в Рассею ехать...
или, проще на рассею списать и работа сделана!
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Зачем ехать на Московию, а так им выгодно когда такие сообщения, деньги то списываются.
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Так пусть расскажут откуда звонки, а то только беспомощьное блеяние...
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"большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ"Источник: https://censor.net.ua/n3131727
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Теперь заминируют пару тысяч на россии.
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Если бы этих минеров ловили, то ничего бы не минировали. Начните хотя бы с сегодняшнего минирования КСУ. Звонки из Лугандона? Так нехрен на них реагировать.
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большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ" Источник: https://censor.net.ua/n3131727
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Так чего сраться тогда? Сами нагнетают обстановку.
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Денежку надо списывать, может хотят еще выдурить под шумок, собачкам жарко взрывчатку вынюхивать, надо хоть по три литра пива на одно разминирование.
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Почалась епоха ЗЕ. Раніше такої навали не було.
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Не перестаю офигевать от "долбо*бизма" наших "оперативных служб"!
Ну ведь даже трёхлетнему ребенку понятно - что НЕТУ там никаких взрывчаток! Тот кто хочет реально что-то взорвать, никогда никого об этом не предупреждает! Так какого хрена трепать людям нервы, эвакуировать больницы, роддома.. если всем прекрасно понятно - что никаких взрывчаток там нет и небыло??!
Уже становится даже интересно, что закончится быстрее: все запасы бензиа и соляры у наших "оперативных служб", или "терпение" у кацапских "приколистов" в бесконечной рассылке угроз о псевдоминировании!
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Надо внести предложение об отсутствии реакции на электронные сообщения о минировании с адресов мокшандии, а то эта хрень будет продолжаться вечно.
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эмчесникам и правоохранителям надо перестать флешмобы устраивать На вызов приезжайте но никого не эвакуируйте С собачками прошлись и хватит Захотят взорвать предупреждать не будут Потому что все эти эвакуации в масштабах страны очень дорого стоят
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городах, - Аброськин
 
 
 
 
 
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