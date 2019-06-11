 В Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городах, - Аброськин

Об этом сообщил в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал он.
По словам Аброськина, правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.
"Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ", - сообщил замглавы Нацполиции.
"От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда - с поддержкой, иногда с раздражением. Но, несмотря ни на что, мы будем проверять каждое обращение", - добавил Аброськин.
или, проще на рассею списать и работа сделана!
Ну ведь даже трёхлетнему ребенку понятно - что НЕТУ там никаких взрывчаток! Тот кто хочет реально что-то взорвать, никогда никого об этом не предупреждает! Так какого хрена трепать людям нервы, эвакуировать больницы, роддома.. если всем прекрасно понятно - что никаких взрывчаток там нет и небыло??!
Уже становится даже интересно, что закончится быстрее: все запасы бензиа и соляры у наших "оперативных служб", или "терпение" у кацапских "приколистов" в бесконечной рассылке угроз о псевдоминировании!