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 700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов

Полиция задержала 700 человек в результате массовых протестов в Казахстане из-за президентских выборов, из них 200 человек вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области, чтобы "не создавать скученность".

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азаттык".

Кожаев сообщил, что часть вывезенных была привлечена к административной ответственности в виде штрафов, часть – в виде арестов. Решения были вынесены судьями местного суда, а место, где задержанные будут отбывать сроки ареста, регламентируется нормативно-правовыми актами.

Также в МВД сообщили, что 10 июня в Алматы и Нур-Султане с мест антирпавительственых митингов в полицию было доставлено около 200 человек, из которых 150 привлекли к административной ответсвенности. В первый день выборов в полицию попало 500 митингующих с обоих городов, 400 из них оштрафовали.

Накануне несколько задержанных сообщили Азаттыку, что их на автозаках везут за пределы города в неизвестном направлении. О том, что задержанных вывозят в города, расположенные за сотни километров от столицы, в понедельник сообщили также активисты и адвокаты. Поступали также сообщения о вывозе задержанных за пределы Алматы. Полиция никак это не прокомментировала.

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Напомним, что 9 июня в Казахстане проходили президентские выборы, на которых победил Касым-Жомарт Токаев с 70% голосов. Однако некоторые активисты считают такой результат сфальсифицированным, поэтому в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте люди начали выходить на массовые митинги, протесты, демонстрации.

В Казахстане есть закон, который позволяет проводить массовые митинги и демонстрации, однако лишь с разрешения правительства страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3131725
 
 
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С такой же вероятностью, как и в Северной Корее...
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В Северной Корее вероятность митинга возможно даже выше чем в рашке
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В данной ситуации до сраки, где волнения. Что в северном Казахстане (очень много русскоговорящих и "дочерей офицеров". Что в южном (очень сильное влияние "Корана", просто мусульманских общин). Там хрен редьки не слаще.
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Вот молодцы. Интересно почему у нас после 21го апреля люди не вышли на улицы против фальсификатора и узурпатора власти коломойско-зеленского?
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Очевидно потому что это соответствовало их выбору. А почему сторонники Порошенко не вышли - это к ним вопрос. Хотя сам Порошенко признал что в выборах победил Зеленский.
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Вот поэтому сторонники Порошенко не вышли. Но зелебобам этого не понять.
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Признать то признал, но своим адептам что то явно в чаек подсыпает или на карман...
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Нужно ватников вывозить из юго востока Украины,.чтобы не создавали СКУЧЕННОСТЬ 700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов - Цензор.НЕТ 276 700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов - Цензор.НЕТ 276
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Казакскій майдан це буде жорстко, буде війна з росією за північні райони Казакстану, де багато російськомовних мешканців і де сильні пропутінські настрої. Україні потрібно готуватись до ще одного фронту війни проти путіна! Можливо цей фронт і буде для путіна останнім.
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)))))) а йа думаю, шо и там старый през пообещает помогать новому. тоже, по доброму так.
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Казахи надумали майданити?)) Якщо не "скакали" то нічого не вийде.
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Страна очень большая , северный сосед очень плохой .
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У нас теж той самий сусід, але даємо йому в рило.
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" ... которых победил Касым-Жомарт Токаев с 70% голосов ... "
" ... часть вывезенных была привлечена к административной ответственности в виде штрафов, часть - в виде арестов... " (с)

73%

" Учасників мітингу за імпічмент Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи "

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов - Цензор.НЕТ 6042
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов
 
 
 
 
 
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