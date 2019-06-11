 Решение КС по указу о роспуске Рады должно быть не позднее 29 июня, но мы ожидаем его быстрее, - Вениславский (обновлено)

Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания КС во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закон о Конституционном суде Украины даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом", - сказал Вениславский.

Он также заявил, что не может прогнозировать ситуации, при которой президентский указ будет признан неконституционным: "Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным".

"Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет", - сказал Вениславский.

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Вместе с тем, что он не ожидает решения КС по этому делу уже во вторник, "так как по процедуре судьи после окончания острый части слушаний переходят в закрытую". "Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", - сказал представитель главы государства в КС.

Отвечая на вопрос о том, с какой целью приходил в суд президент Зеленский, Вениславский сообщил, что Конституционный суд решил проводить слушания при участии представителей субъекта права на конституционное представление и органа, который выдал указ, то есть, при участии президента.

"Непосредственно в приглашении на имя президента Украины, которое было адресовано с подписью главы КС, президент был приглашен к участию в заседании Конституционного суда Украины.... Президент явился... и он воспользовался своим правом и заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дел в его отсутствии при представительстве его интересов представителем президента в КС… На этом он считает свою миссию выполненной, чтобы не осуществлять давление на суд", - пояснил Вениславский.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.