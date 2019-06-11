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 Решение КС по указу о роспуске Рады должно быть не позднее 29 июня, но мы ожидаем его быстрее, - Вениславский (обновлено)

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент будет принято раньше, чем через месяц.

Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания КС во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закон о Конституционном суде Украины даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом", - сказал Вениславский.

Он также заявил, что не может прогнозировать ситуации, при которой президентский указ будет признан неконституционным: "Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным".

"Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет", - сказал Вениславский.

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Вместе с тем, что он не ожидает решения КС по этому делу уже во вторник, "так как по процедуре судьи после окончания острый части слушаний переходят в закрытую". "Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", - сказал представитель главы государства в КС.

Отвечая на вопрос о том, с какой целью приходил в суд президент Зеленский, Вениславский сообщил, что Конституционный суд решил проводить слушания при участии представителей субъекта права на конституционное представление и органа, который выдал указ, то есть, при участии президента.

"Непосредственно в приглашении на имя президента Украины, которое было адресовано с подписью главы КС, президент был приглашен к участию в заседании Конституционного суда Украины.... Президент явился... и он воспользовался своим правом и заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дел в его отсутствии при представительстве его интересов представителем президента в КС… На этом он считает свою миссию выполненной, чтобы не осуществлять давление на суд", - пояснил Вениславский.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3131724
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже, придется распустить и Конституционный Суд
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Тай в Петра Олексійовича ряди прихильників до кінця жовтня так порідіють.
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Будут ждать пока коломейша им денег занесет за правельное решение?
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А зачем Порошенко подкупать КС? Он даже больше Зюзика заинтересован в досрочных выборах.
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Тай в Петра Олексійовича ряди прихильників до кінця жовтня так порідіють.
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У вельмишановного Петра Олексійовича ряди прихильників це залізно 25 %. А ось зеленський до осені всіх своїх зебілів втратить. Тому можна почекати Решение КС по указу о роспуске Рады должно быть не позднее 29 июня, но мы ожидаем его быстрее, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4296
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25 % це разом з хернесами, бойками, мертветчуками і шляшками було.
а зараз і 5 % може не набрати

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А какое " правильное решение " ?
Против роспуска ВР одни лузеры: часть НФ и Ляшко, которые пролетают как фанера над Парижем.
Даже порошенко выгодны досрочные выборы, учитывая какими темпами падает его рейтинг.
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Похоже, придется распустить и Конституционный Суд
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И будет как в Молдове. Вот только у Молдовы нет Курятника под боком.
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О! Точно, сколько? Пи здануло А пи здани и Б хрякоботина.
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, в первый раз.

(А.Макаревич.)
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По ходу разбирательства уже сегодня очевидно, что КС вынесет решение в пользу Президента Зеленского, поскольку никаких доказательств существования коалиции суду представлено не было. Папуасов-порохососов ждет очередной грандиозный пролет, который окончательно похоронит рейтинг соевого мародера
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Кроме "аргументов " "Люди коломойского хотять" КСУ ничего от ЗЕанализа не услышал!
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А що таке "іюня"??? Це типу 21 липня 2019 року будуть вибори в Верховне Шапіто, а 29 липня Конституційний суд України вже оголосить свої висновки???? І для чого тоді потрібна клоунада Конституційним судом???? Та й парламент - осінню вони б все одно були б переобрані... Щось схоже на те, що Зєлєнскій хоче нає#@ть народ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение КС по указу о роспуске Рады должно быть не позднее 29 июня, но мы ожидаем его быстрее, - Вениславский (обновлено)
 
 
 
 
 
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