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 Политика Украины
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 Кабмин принял все нужные решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, - Гройсман

По словам Владимира Гройсмана, решения правительства должна утвердить Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии.

Об этом в эфире винницкого телеканала "Вита" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. "Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но! Нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность - это наш фактор роста. И мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения. Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.


Источник: https://censor.net.ua/n3131723
 
   
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Спасибо, Владимир Борисович, вам большое человеческое спасибо. А то уже зеленский и сюда хотел засунуть грязные руки коломойского!!!
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Вы, небось, раз через раз в холодном поту просыпаетесь с криком: Берегись, Соооояяяя, окружает!!!!! Кабмін ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2747
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Стратєгз неповносередньою освітою все прорахував, щоб зробити велике западло економіці і українцям і не бути крайнім.
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Ах...еть. Сам создал проблемы и высокие цены и сам победил. И сам себе медаль выпишет а цены походу все равно подымет.
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"Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. "

Независимый регулятор, которым руководит менеджер Рошена ДОЛЖЕН. В этих фразах вся ссуть порохобанды.
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Сначала нагнетают....А потом "геройски" решают проблему, которую сами и создали. Охренели!
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Значит повышение таки ожидается. Просто Гойсман умывает руки - "этонемы, это независимый регулятор, и вообще у нас теперь рынок так что сидите тихо а то путеннападе"
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Очень много аналитиков и экспертов говорит что повышение БУДЕТ! но выходит ГРОСЯ и рвет тельняшку что повышения не будет! ЛИЧНО Я БОЛЬШЕ ВЕРЮ АНАЛИТИКАМ И ЭКСПЕРТАМ ЧЕМ ГРОСЕ!!
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Більше вірете експертам та аналітикам з команди Узеленського? Так вони кажуть, що ціни на комуналку будуть зменшиватися. Чи у вас якісь інші "експерти"?
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о повышении говорят не токо аналитики из команды ЗЕЛИ!! так что не надо перекручивать! да и сама жизнь говорит про то что ГРОСЯ знатный врун!!
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Возложил обязательства на тех, кто ее же и вырабатывает. Клинический идиот. Нет слов. Вы доработались до того, что как ахметка скажет, так и будет и не надо нам лить в уши эту хрень
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял все нужные решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, - Гройсман
 
 
 
 
 
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