 Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019

Об этом она сообщила в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В рамках утвержденной программы второй транш Украина должна была получить в мае.

"Если правительство будет сформировано и оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистичным сценарием", - сообщила Рожкова.

По ее словам, в 2019-2020 годах Украина должна погасить значительную сумму государственного долга. В таких условиях сотрудничество с МВФ для Украины является ключевым.

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