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 Экономика
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Все про:МВФ (2685) НБУ (4446) транш (210) Рожкова Екатерина (35)

 Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает, что по самому оптимистичному сценарию новый транш Международного валютного фонда может поступить Украине до конца 2019 года.

Об этом она сообщила в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В рамках утвержденной программы второй транш Украина должна была получить в мае.

"Если правительство будет сформировано и оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистичным сценарием", - сообщила Рожкова.

По ее словам, в 2019-2020 годах Украина должна погасить значительную сумму государственного долга. В таких условиях сотрудничество с МВФ для Украины является ключевым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131720
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
тогда зеленский скажет крым не наш и пойдет просить в рф деньги)
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Зелемойский сейчас возьмется за ЗВР в 20 млрд, которые ему Порох оставил
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Крім МВФ ще є можливість позичати гроші у населення України, якщо політика Президента, уряду та Верховної Ради буде прогнозованою та ефективною! На руках в населення десятки мільярдів доларів, які лежать під матрацами і не працюють, а для того щоб витягнути ці гроші з під матраців і вкласти в економіку, держава має вести розумні економічну політику, створювати виробництва які є системними для всієї економіки, які запустять виробничи ланцюги по всій Україні.
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только дебил понесет в банки коломойского и компания деньги
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ничего не давайте вообще, корыто закрывается
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Без очередного транша в Украине наступает дефолт?
О каком тогда экономическом росте и рехформах за последние 5 лет говорят Порошенко и Гройсман?
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так реформи з допомогою і на бабло МВФ, СБ, США і ЄС. Шо непонятно?
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это из разряда той же порошенковской брехни, как через год, так через год. Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019 - Цензор.НЕТ 1036
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Так не пойдет! А без транша барыга Зе сможет обеспечить окончание эпохи бедности. Месяц прошел его президентства -где зарплата по 4000$?
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А тебя эта эпоха каким боком касается? Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019 - Цензор.НЕТ 6186 Мародер порошенко тебя нищим сделал и ты с нетерпением ждешь, когда же твоя убогая жизнь поменяется? Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019 - Цензор.НЕТ 9381
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ти, наволоч зебільна, права лише в одному: ти - ніца духом і ІQ; і таким тебе висвітив Порошенко, в т.ч.
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я теперь буду поступать, точно как и ваши дружки, никаких теперь склок не будет, твой пост и все последующие в мой адрес лично, теперь буду размещать на ветке СФ, а там пусть уже решают, что делать с такими толерантными интеллектуалами как ты
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зеля весел, у зели есть резервы которые накрали папередники
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мы его (транш) не просим, нужно жить по средствам!
и з/п чиновников (Коболев,Вовк, УЗ, УП) уменьшить до прож. минимума. Премия - через год по отчету...
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А как же без транша Зеля обеспечит зарплату в 4000$? Или предвыборные обещания Зелемойского про конец эпохи бедности уже кто-то забыл? Так мы напомним!
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СВОЙ ЧЕЛОВЕК !
Рожкову обвиняют в причастности к искусственному банкротству банка «Михайловский», а точнее - в переводе средств из банка «Михайловский» в «Платинум Банк».

Заступник глави НБУ Рожкова: В кращому разі Україна отримає новий транш МВФ до кінця 2019 - Цензор.НЕТ 928
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗаместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019
 
 
 
 
 
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