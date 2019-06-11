 Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019

Об этом она сообщила в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В рамках утвержденной программы второй транш Украина должна была получить в мае.
"Если правительство будет сформировано и оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистичным сценарием", - сообщила Рожкова.
По ее словам, в 2019-2020 годах Украина должна погасить значительную сумму государственного долга. В таких условиях сотрудничество с МВФ для Украины является ключевым.
О каком тогда экономическом росте и рехформах за последние 5 лет говорят Порошенко и Гройсман?
и з/п чиновников (Коболев,Вовк, УЗ, УП) уменьшить до прож. минимума. Премия - через год по отчету...
Рожкову обвиняют в причастности к искусственному банкротству банка «Михайловский», а точнее - в переводе средств из банка «Михайловский» в «Платинум Банк».