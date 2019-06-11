 Треть россиян хотят видеть юго-восток Украины в составе РФ, - опрос "Левада-центра"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного российским "Левада-Центром", которыми располагает УНИАН.

В частности, на вопрос: "Что вы думаете по поводу политического будущего "юго-восточной Украины", 29% респондентов ответили: "Чтобы юго-восток Украины стал независимым государством"; 27% - "Чтобы юго-восток Украины стал частью Российской Федерации". 17% опрошенных выбрали ответ: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева".

Только 14% респондентов ответили: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса". Затруднились ответить – 13%.

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При этом, отвечая на вопрос о том, что оккупация Крыма требует от России значительных затрат и в какой мере "вы лично готовы платить", только 7% указали: "В полной мере", 9% выбрали ответ: "В значительной степени", 26% - в "какой-то мере". "Совершенно не готовы" платить за оккупацию Крыма 36% респондентов. 17% - не считают, что это бремя ляжет на обычных граждан. 5% - затруднились с ответом.

Опрос проводился 24 - 29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проходило на дому у респондентов методом личного интервью.