 Экологи выступили с призывом не манипулировать темой экологии на выборах

Накануне досрочных парламентских выборов, как и во время президентской кампании в Украине, тема экологии стала одним из методов борьбы за голоса избирателей. Об этом идет речь в заявлении профессиональной ассоциации экологов Украины, опубликованной на сайте организации.

"В Украину пришел мировой тренд использования темы экологии в коммерческих и политических целях. Циничное использование данной темы, наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ, она является манипулятивной предвыборной технологией", - говорится в заявлении.

По словам экологов, опасность такой ситуации заключается в том, что перед выборами на поверхность поднимаются фейковые экологические проблемы, при этом реальная проблематика умалчивается, что прямо отражается на состоянии экологии и здоровье украинцев.

"Сейчас, накануне досрочных парламентских выборов, как и во время президентской кампании, насущные экологические проблемы остаются без внимания, штабы политиков уже начали раздувать аспекты, существуют не в виде реальных проблем, а в виде мифов в сознании избирателей. Проблемы, представляющие реальную угрозу для Украинской, снова останутся в тени. Мы убеждены, что реальные экологические проблемы решать трудно, а фейковые исчезнут сами", - сказано в заявлении.

Ассоциация призвала СМИ, активистов, политиков и всех украинском избегать манипуляций на экологические темы.

"Обращаемся ко всем СМИ, ко всем партнерам, экологическим активистам, не позволяйте формировать недостоверный информационный порядок для общества, этим вы не только дискредитируете самих себя, мы теряем шанс на чистое и безопасное будущее. Помните - всем нам и дальше придется жить на этой планете независимо от результатов выборов, независимо от манипулятивных дискуссий!", написано в заявлении.

Кроме того, в заявлении указано, что к нему могут присоединиться и подписать все желающие экологи и экологические организации.