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 С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны

Противник продолжает нарушать режим перемирия. С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

Два вражеских обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в восемь утра возле с. Пивденне. Там противник применил минометы 82-мм калибра, потратив при этом три боеприпаса и ведя огонь из СПГ. 

Отмечается, что на вражеский обстрел украинские защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали.

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"С начала текущих суток один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от военных врачей", - сообщил Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/n3131716
 
 
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Последние три дня нет погибших. Ну или это у Зеленского освоили метод тымчука "потерь нет"!
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С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела

просто перестали стрелять...
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сколько может еще барыга ЗЁ с корешами зарабатывать на войне и смертях украинцев ? война выгодна для барыги ЗЁ и корешей что бы деребанить бюджет и грабить страну ! С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны - Цензор.НЕТ 699
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Почему Зеленский не заканчивает войну? Он же обещал перед выборами, что "договорится с путиным где-то посредине", и что "надо просто перестать стрелять". Если война не заканчивается, значит барыга Зелемойский наживается на крови украинцев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны
 
 
 
 
 
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