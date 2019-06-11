 С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

Два вражеских обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в восемь утра возле с. Пивденне. Там противник применил минометы 82-мм калибра, потратив при этом три боеприпаса и ведя огонь из СПГ.

Отмечается, что на вражеский обстрел украинские защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали.

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"С начала текущих суток один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от военных врачей", - сообщил Мотузяник.