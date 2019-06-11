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Все про:Госпогранслужба (3326) запрет (1346) Россия (72983)

 Гитаристу российской группы "Бахыт-компот" запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба не пропустила в Украину гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны) 10 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что проверка в пункте пропуска аэропорта "Киев" пассажиров, прибывших из Минска, показала, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.

Как отмечают пограничники, это является нарушением ч. 2 ст. 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Гражданина РФ вернули обратным рейсом.

О запрете написал в Facebook гитарист группы "Бахыт-компот" Ян Комарницкий.

"С одной попытки угадайте страну, в которой гражданину России отказано во въезде, ввиду того, что он в 2016 году нарушил закон, принятый в 2019-м", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131714
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно не запрещать въезд, а разрешать, а на территории Украины арестовывать и отправлять шить ватные матрасы в места не столь отдаленные, как политического преступника. Пополняя при этом, обменный фонд, на случай возможного обмена на наших политзаключенных. Гитаристу российской группы "Бахыт-компот" запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 195
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Гітаристу російської групи "Бахит-компот" заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3958
Типичное мокшанское рыло. Компота просит.
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Здається, Презедент казав що мистецтво має бути без кордонів.

Цікаво, винних покарають?
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хорошо но мало
пару недель в обезьяннике минимум
до выяснения, может он как пареченков по нашим из пулемета шмалял
+ незаконное пересечение границы!
принимать надо было весь шоблабенд и менять на наших моряков
когда мы уже реально рашку нахер пошлём?
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А может это будущий президент россии ? Гітаристу російської групи "Бахит-компот" заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 87
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Бахыт-кампот? Сектор Газа в гробу перевернулся от такого названия
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Кстати, "Х*й Забей" - это проект Найка Борзова. А "Жаба в Дерижабле" - украирнская группа.
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Там не тільки кацапські групи )) ******* наче теж згаданий - Death Metal/Grindcore із Запоріжжя.
Ще згадав вже неіснуючий Black Metal проект з Монголії, з ґепічною назвою Байгалын ********.
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А я так расстроился... А шо, этот ШЛАК еще кто-то слушает???
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А закрити його за не законний перетин кордону?
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Якщо було порушення законодавство України, то відмова обґрунтована. Що тепер буде говорити Зеленський, який не вбачає таких порушень?
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Нужно не запрещать въезд, а разрешать, а на территории Украины арестовывать и отправлять шить ватные матрасы в места не столь отдаленные, как политического преступника. Пополняя при этом, обменный фонд, на случай возможного обмена на наших политзаключенных. Гитаристу российской группы "Бахыт-компот" запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 195
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МИЖЕАДИНАРОТ!!!!
что вы делаете?
АСТАЛАВИСТА!!!))))
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Всё же, по моему мнению, лучше бы его арестовали и подержали с годик в украинской тюрьме. Вдруг бы пригодился...
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тоже мне новость . кто эту группу " Пюре-Кисель " знает ?
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Дело не в порулярности...
Дело в наглости!
Эти свиньи возомнили себя пупами земли!
Пускай сидят у себя в клетке и там хрукают о притеснениях...
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Маю згадати оцю залікову грайндкор групу:
Группа Мясокомбинат имени Путина №1 сформировалась в конце 2004 года, из приведенных ниже сослуживцев по штрафбату.
У группы есть не только это, но и четкая гражданская позиция - они борются за легализацию каннибализма, запрет употребления кислорода в общественных местах и обеспечение бесплатной качественной декапитацией всего населения России.

Мясокомбинат имени Путина №1 - Изумрудный ***
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Гітаристу російської групи "Бахит-компот" заборонили в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3958
Типичное мокшанское рыло. Компота просит.
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Не пустили и все? Какое страшное наказание. А при проукраинской власти могли бы арестовать предьявив участие в террористической деятельности против Украины а потом обменять на наших пленных. К тому же если он публичная личность то ето было бы еще большим плюсом так как рашистская общественности требовала бы от Ху*ла обмена пленными. Но уже повторюсь, к сожалению реально наших пленных освобождать никто не собирается. Их держат лишь по политическим мотивам.
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А что, кацапов с 18 до 60 уже опять пускают в Украину?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГитаристу российской группы "Бахыт-компот" запретили въезд в Украину
 
 
 
 
 
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