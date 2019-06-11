Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что проверка в пункте пропуска аэропорта "Киев" пассажиров, прибывших из Минска, показала, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.
Как отмечают пограничники, это является нарушением ч. 2 ст. 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ.
По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Гражданина РФ вернули обратным рейсом.
О запрете написал в Facebook гитарист группы "Бахыт-компот" Ян Комарницкий.
"С одной попытки угадайте страну, в которой гражданину России отказано во въезде, ввиду того, что он в 2016 году нарушил закон, принятый в 2019-м", - отметил он.
Цікаво, винних покарають?
пару недель в обезьяннике минимум
до выяснения, может он как пареченков по нашим из пулемета шмалял
+ незаконное пересечение границы!
принимать надо было весь шоблабенд и менять на наших моряков
когда мы уже реально рашку нахер пошлём?
Ще згадав вже неіснуючий Black Metal проект з Монголії, з ґепічною назвою Байгалын ********.
что вы делаете?
АСТАЛАВИСТА!!!))))
Дело в наглости!
Эти свиньи возомнили себя пупами земли!
Пускай сидят у себя в клетке и там хрукают о притеснениях...
Группа Мясокомбинат имени Путина №1 сформировалась в конце 2004 года, из приведенных ниже сослуживцев по штрафбату.
У группы есть не только это, но и четкая гражданская позиция - они борются за легализацию каннибализма, запрет употребления кислорода в общественных местах и обеспечение бесплатной качественной декапитацией всего населения России.
Мясокомбинат имени Путина №1 - Изумрудный ***
Типичное мокшанское рыло. Компота просит.
Дніще...