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Все про:ОБСЕ (3646) Донбасс (18708) блокпост (201)

 Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах

Боевики ограничили количество автомобилей, которые пересекают линию разграничения во временно оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

"9 июня на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Оленивка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии зафиксировала как минимум 200 автомобилей, ожидавших в очереди для проезда в подконтрольные правительству районы. Мужчина и женщина (50–59 лет) сообщили, что они ожидают на этом блокпосте уже более 10 часов, чтобы попасть в подконтрольные правительству районы", - сказано в сообщении.

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В ОБСЕ отметили, что трое членов вооруженных формирований на блокпосте сообщили наблюдателям, что несколько дней назад в силу вступило новое "распоряжение", согласно которому только 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут.

Источник: https://censor.net.ua/n3131712
 
   
 Топ комментарии
 
на такой жаре все продукты купленные у ненавистных бандеровцев испортятся Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах - Цензор.НЕТ 8524
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Так хотели жить в ДНР и ЛНР ,зачем ехать в нанавистную Украину , живите
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До войны они ненавидели Украину, сейчас не знаю ..... пускай еб@тся в своих "республиках" и "руском мире" ..... что хотели то и получили, на данный момент им так и надо.
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Зато есть время позагорать и искупаться в ставке. Лето быстро пройдет - пользуйтесь ордиловцы Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах - Цензор.НЕТ 9267
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)))))))) есть в этих муках изначальный символизм. еленовка была в своё время знаменита борошном.
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Каие муки , какой символизм ? Смотри и наслаждайся - "кормильцы" бегут :
https://www.youtube.com/watch?v=gI63GMyM5Vs
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Антифашисты бегут к фашистам что бы их распяли в трусиках
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ДА МНЕ наплевать... и не жалко... хоть вечность пусть ждут... нормальне люди туда и оттуда не шастают... ве одно если бы шастали из ЛЕПРОЗОРИЯ...вы были бы рады таким контактам????!!!!
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Чудак, мне интересно, где ты живешь? представь, у тебя под боком выросла так хня, не знаю, закарарпатска -Угорска республика или иная бурштынная республика, а у тебя там родители остались. и они к тебе, или ты к ним по 10 часов.... вот здорово!
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Під боком у совка виріс Рейх. Швендяли туди-сюди?
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Аж 10 часов ждать им приходится. Какая жалость. Тоесть каждый день убийства и обстрелы ОБСЕ не волнуют
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на такой жаре все продукты купленные у ненавистных бандеровцев испортятся Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах - Цензор.НЕТ 8524
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ерефию в пасе вернуть СРОЧНО..Завтра же.Нет, лучше сегодня , после обеда.
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Нечего предателям-сепаратистам шастать в Украину.
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Так хотели жить в ДНР и ЛНР ,зачем ехать в нанавистную Украину , живите
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Одне питання. Якого біса вони в Україну прутся? Риторичне питання.
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До войны они ненавидели Украину, сейчас не знаю ..... пускай **@тся в своих "республиках" и "руском мире" ..... что хотели то и получили, на данный момент им так и надо.
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Ну пусть постоят. Референдум же. Сами выбрали же.
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Якесь збочення. Лднр нас ненавидить, як і кацапи, але й відкараскати від їх любові не дають
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ведь у жителей маладых свабодных республик есть альтернативное направление Люди очікують по 10 годин: в ОБСЄ повідомили, що терористи ввели обмеження на блокпостах - Цензор.НЕТ 1966
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А чего эти любители русского мира так мучаются ,чтобы попасть в фашистскую Украину?
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а почему не провести референдум о ликвидации линири динири? не вийти на митинг не покричать за укринский мир? а не могут, потому что колаборанти пригласили окупанта в гости а теперь что? идите спалите уже все укр. паспорт получите росю и валите в *********
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛюди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах
 
 
 
 
 
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