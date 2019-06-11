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 Политика Украины
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 КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко

Верховная Рада Украины не представила Конституционному Суду документы о выходе из парламентской коалиции фракций "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальной партии.

Об этом на заседании Палаты Конституционного суда Украины, где продолжается рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске парламента, заявил судья-докладчик Виктор Кривенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Материалы деятельности коалиции с 18 февраля 2016 года по настоящее время и список народных депутатов, входивших в коалицию депутатских фракций после 18 февраля 2016 года - эти материалы не были направлены в адрес Конституционного Суда", - заявил Кривенко.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3131709
 
   
 Топ комментарии
 
Палубий и НФ заглатывают там в суде по полной! Балдеж!
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Парубий постоянно нарушал регламент, ставя на голосование по 15 раз одно и то же и закрывая глаза на отсутствие людей в зале и кнопкодавство.
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Им не привыкать. Это у них профессиональный навык. КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко - Цензор.НЕТ 1161
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Когда мэркельша 2 г. назад выиграла выборы и не собрала коалицию, ей дали 3 месяца. Она в последствие запросила ещё 3 месяца для создания коалиции. Иначе должны были по-новой состояться выборы! Вот так происходит в демократическом мире! Да, и данные о коалиции обнародуются! Но не скрываются! В Европе это так.
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По ходу разбирательства уже сегодня очевидно, что КС вынесет решение в пользу Президента Зеленского, поскольку никаких доказательств существования коалиции суду представлено не было. Папуасов-порохососов ждет очередной грандиозный пролет, который окончательно похоронит рейтинг соевого мародера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко
 
 
 
 
 
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