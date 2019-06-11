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 Политика Украины
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Все про:Россия (72983) суд (22198) трибунал (123) Зеркаль (184)

 Зеркаль в Гааге: С 2014 года Россия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа

Постоянная палата третейского суда в Гааге имеет право рассматривать дело по иску относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом в своем выступлении заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера Россия отчаянно пыталась модифицировать предмет этого дела, чтобы загнать его в рамки возражений России. Сегодня вы увидите истинную суть дела, представленного на ваше рассмотрение. Соответственно, вам станет понятно, почему ни одно из возражений России не представляет препятствия для вашей юрисдикции", - сказала Зеркаль, обращаясь к членам суда.

По ее словам, Россия разворовывает украинские ресурсы в Черном море, не дает доступ к залежам нефти и газа.

"Начиная с весны 2014 года Россия похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа. Она пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям. Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по просторам Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

Как сообщалось, слушания продлятся до вечера. Прямая трансляция будет в прямом эфире только первые 30 минут. В понедельник свою позицию озвучила РФ. Согласно графику, завтра в слушаниях объявлен перерыв. Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, слово будет предоставлено украинской стороне.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проводит слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины относительно нарушения права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года относительно спора между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) размещена в том же здании, что и Международный суд ООН, в котором 7 июня закончились слушания по иску Украины против России.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131705
 
 
 Топ комментарии
 
Дави их Зеркаль, ты большая молодчина.
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ее еще не уволил новый чтобы поставить своих..
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Скоро таких умных и подготовленых,заменят зелеботы и мендели!
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Дави их Зеркаль, ты большая молодчина.
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ее еще не уволил новый чтобы поставить своих..
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І хтось вірить, що мокші компенсують натирене?Єдина можливість повернути бодай Крим, це ліквідація Орди у Термоядерній війні. І хто придурочний на таке піде?
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Нагадаю вам, що совєти були набагато потужніші за те, шо зараз від них залишилось, однче, советам прийшов кінець не через термоядерний удар.
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Там по уровню и близко никого нет.
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ну так отобрать 9 млрд кубов транспортируемых в Евро Союз. Или зелени так слабо сделать?
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Отобрать 9 - это вот если этот суд восстановит наши права в Чёрном море своим решением, то это решение и будет безапелляционным основанием для следующего иска "отобрать 9 млрд газа" у рф.
Это цепочка действий. Одно решение является основанием для следующего.
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Скоро таких умных и подготовленых,заменят зелеботы и мендели!
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Как только такие порохоботы как ты Ысчезнут, так все и наладится )))
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Это, пардон, сущие копейки по сравнению с тем, что в целом было украдено и присвоено РФ в Крыму украинской недвижимости и проч. имущества.
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И есть еще выигранные иски 18 компаний и 1 физ лица. Так что все нормально. Быстро только кошки рождаются.
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мова. армия, вира - таварисчь Зеркаль!.....
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Калюжа, дія, бульки - таварисчь Нікос з гебні. Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу - Цензор.НЕТ 902
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Рояль , шаурма , ополченцы данбасса , чуваки , перестать стрелять , шаурма, я вам ничего не должен , где то по середине , шаурма , шаурма, шаурма ...
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еще шаурмы в помине не было, когда сывочолый носился с томасом у нас в открытую тырили газ, а бойко даже не под следствием...
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Бойко не причастен к *вышкам Бойка*.
Ю.В. Луценко.
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если бы только газ....эти твари жизни людские крадут....
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молодец Зеленский, продолжает дело порошенка по давлению на россию, любители ПЕСа, я правильно говорю?
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где ты в этом сообщении увидел Зеленского? это как раз яркий пример того, что президенты Украины сменяются, а дела по защите государственных интересов Украины продолжают идти своим чередом...
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А что, в Черном море добывали газ? Там были украинские буровые установки? Надо же... Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу - Цензор.НЕТ 6411
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А сколько москали выкачали газа из западной Украины по газопроводу "Дашава-Москва" можно подсчитать?
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Эта девочка - готовый министр иностранных дел. Наверное единственная, которая при ***** ДЕЛАЛА ДЕЛО. Респект и уважуха
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Теюбе лень в интернете посмотреть.Если дуб,то обьясняю,что было такое госпредприятие "Черноморнефтегаз",у которого было несколько морских буровых платформ,которые добывали для Украины около двукх млрд кубов газа с морского шельфа Украины.Твои мокшанские братья ,по своей воровской привычке,отжали и платформы и газопроводы в Крыму.Немного дошло,если интерессно,ковыряйся в интернете сам
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Британцы и др. Западные страны призывают признать Российские недра всемирным достоянием, так может и Украинские и других стран?
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Мокші завжди були крадії. Пам*ятаю, як вони волали європейцям, що ми крадемо у них газ. Тільки вони знали, що можна красти і крадуть.Інші до такого і не додумались би. Але їх дії буде бачити весь світ. Хтось пропустить крізь очі, а хтось і побачить і буде мати уявлення за цих "братушек". інше.
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Конкретная, безапеляционная, проффесиональная и, мать его, понятная. Без оглядки на "уставших" от неизвестно чего аматоров, отстаивает Украину. ( Р.S. берегись фастфудовского соуса)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеркаль в Гааге: С 2014 года Россия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа
 
 
 
 
 
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