 Зеркаль в Гааге: С 2014 года Россия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа

Об этом в своем выступлении заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера Россия отчаянно пыталась модифицировать предмет этого дела, чтобы загнать его в рамки возражений России. Сегодня вы увидите истинную суть дела, представленного на ваше рассмотрение. Соответственно, вам станет понятно, почему ни одно из возражений России не представляет препятствия для вашей юрисдикции", - сказала Зеркаль, обращаясь к членам суда.

По ее словам, Россия разворовывает украинские ресурсы в Черном море, не дает доступ к залежам нефти и газа.

"Начиная с весны 2014 года Россия похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа. Она пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям. Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по просторам Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

Как сообщалось, слушания продлятся до вечера. Прямая трансляция будет в прямом эфире только первые 30 минут. В понедельник свою позицию озвучила РФ. Согласно графику, завтра в слушаниях объявлен перерыв. Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, слово будет предоставлено украинской стороне.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проводит слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины относительно нарушения права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года относительно спора между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) размещена в том же здании, что и Международный суд ООН, в котором 7 июня закончились слушания по иску Украины против России.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание Трибунала по конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.