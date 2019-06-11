 Правильным, достойным шагом президента была бы отмена указа о роспуске Рады, - нардеп Алексеев

Об этом заявил один из инициаторов конституционного представления относительно незаконности указа о досрочном прекращении полномочий парламента, член фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, сообщили в НФ.
"Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа", - подчеркнул он.
"Мы с уважением относимся к выбору украинского народа. На этих демократических и свободных выборах победил президент Зеленский, чей указ мы обжалуем. Как политик заявляю, что люди требуют изменений. И последние президентские выборы это доказали. Но основное требование - это требование права и справедливости", - отметил он.
По его словам, люди требуют ответственности президента, парламента, правительства, Конституционного суда, всего судейского корпуса.
"И пределы этой ответственности определены Основным законом государства - а это Конституция. Конституция не определяет принципа политической целесообразности или нецелесообразности, а определяет следование только букве и духу основополагающего акта украинского государства", - подчеркнул Алексеев.
"В ваших наивысших интересах господин Президент, стать образцом соблюдения Конституции и ее настоящим, а не мнимым Гарантом", - подчеркнул он.
Народный депутат также отметил, что успех украинского государства связан с успехом украинского президента.
"А успех каждого гражданина Украины прямо зависит от каждого действия, которое вы как глава государства осуществляете соответствии с Конституцией. Вы должны защищать Основной закон и ставить интересы страны выше любых политических рейтингов, полученных на досрочных парламентских выборах", - сказал Игорь Алексеев.
"Этот указ не соответствует Конституции. Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа. Изменения Верховной Рады при любых обстоятельствах состоятся 27 октября этого года, как и предусмотрено Конституцией", - резюмировал он .
А закон недвусмысленен.
Зеленский издал указ в нарушение Конституции Украины.
Можно продолжить - почему петя или турок не объявляли не только войну, но и военное положение после захвата рашкой Крыма!
Почему парубий протянул кучу законов с нарушением регламента!
Почему у пети лежат указы о назначении судей годами, хотя вроде бы у него срок - 2 мес.
Почему у парубия лежат законы годами и не выносятся!
Почему не наказаны за котлы, взрывы складов, бракованные Богданы, Молоты,
И т.д. и т.п.
Я вообще не понимаю людей, которые блеют про шансы пети с ТАКИМ БУКЕТОМ!
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Это кто честный простой парень ????
Зеля ?????
Не стыдно вам и за мародёров свинарчуков ...
Вам , живущим по византийским понятиям 10 века трудно понять , что такое честный простой парень .
Ваш барыга брешет как дышит и для вас это норма .
Я не сторонник ЗЕ , для меня он не лучший выбор . Для меня и Юля , и Толя , и Андрей лучше гораздо ...
Но хуже Пэпэ только Бойко и Вилкул ... Даже Ляшко под вопросом !
и титирук теперь никогда не превратиться в бурбака(отрывают от корыта неблагодарные
шо то цензор сегодня не заходит(
новости голимые все какие то
еще и Зе полкоманды хзк набрал
правда потом говорит пишите кого вычеркнуть
а я там кроме рыговсой крысы Спивака никого не знаю
так шо вот
пока не весело
не тот нынче свинобот пошёл, не тот((
Алексеев смирись произошел безкровный роспуск ВР, если за это бы взялся народ, было бы все иначе.
"Люди требуют ответственности президента, парламента, правительства"
Старого преза убрали? Убрали.
Старую ВР нужно убрать? Уберем.
А там и новое правительство подтянется!
У нас коалиция создана, ВР работает и принимает Законы конституционным большинством.
Доказательств обратного ни у Президента, ни у Конституционного Суда нет. Дальше будем посмотреть, какое решение примут судьи. И не надо забыватьи надеяться, что судьи далеко не дураки и понимают чем грозит им ЛИЧНО нарушение Конституции Президентом. Завтра они окажутся уволенными, арестованными, лишенными судебной практики и опять же все это будет подаваться как "Воля народа" и "Низкий Рейтинг доверия". По другому события не будут розвиваться - только так.
Иначе откуда такая ненависть к тем, кто в то тяжелое время возглавил сначала майдан а затем и страну в войне против россии?