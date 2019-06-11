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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9088) газопровод (691) Кабмин (11001) Нафтогаз (2689) приватизация (871)

 Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы

Правительство опубликовало постановление о выделении газотранспортной системы Украины из управления Нафтогаза по принципу ownership unbundling (разделение собственности), который предусматривает приватизацию ГТС.

Соответствующее постановление №484 появилось на сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно постановлению правительства ГТС должны передать в управление государственной компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ), а сама эта компания будет находиться в подчинении Нафтогаза до 1 января 2020 года.

Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом. Таким образом, ГТС выйдет из государственной собственности и перейдет в корпоративную собственность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131703
 
 
 Топ комментарии
 
Еще землю разрешить продавать и пиз...ц государству воров и дебильного населения с названием Украина !
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вообще то кабмин еще порошенковский, так что нефиг сюда зеленского приплетать
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Вобще то "ЗЁс корешами" вносил в ВР представление на роспуск этого шибко грамотного кабмина.

Вы не задолбались врать, Вы врете хуже любого российского СМИ, ылита херова.
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вот тут Фирташ и Кремль, а так же баба Йуля и Бойки, Рабиновичи, Левочкины должны резко напрячься.. иииии... выстрелить в эфир большим выбросом сероводорода...
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В принципе можно и сам Кабмин постановлением Кабмина во что-то выделить и приватизировать. А чего? Гройсман мужик видный, думая денег хватит выкупить Кабмин у Украины.
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это Украине последняя окончательная клизма чтоб здохла от всеми любимого кабмина
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Ну, насмешили. Он уже давно прихватизирован. Может быть только смена собственника...
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это сейчас барыга ЗЁс корешами наживаться будут Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы - Цензор.НЕТ 2974 все продадут по карманам растащат !
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вообще то кабмин еще порошенковский, так что нефиг сюда зеленского приплетать
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Вобще то "ЗЁс корешами" вносил в ВР представление на роспуск этого шибко грамотного кабмина.

Вы не задолбались врать, Вы врете хуже любого российского СМИ, ылита херова.
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вообще то внести представление и распустить - это как бы две разные вещи. внес, и что? верховная рада распустила? и почему не распустила? не потому ли, что в вр большинство - это бпп? логику улавливаешь?
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Не п"зди не вносив, лише пару міністрів по квоті президента і то не всіх. А аваков зелупу вельми влаштовує.
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Рада відправляла Гройсмана по причині написання ним заяви про відставку. Зе блазень тут нідочого. Зе блазень перднув що уряд херовій. Гройсман ну ок, написав заяву про відставку, давай роби краще https://www.youtube.com/watch?v=PnnRvs9Zc2g. Проте зе блазень кандидата на премьера так і не подав, мабуть ще не провели аукціон...
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ылита, читай Законы. Кандидатура на Премьера определяется депутатами коалиции ВР и ими же утверждается а не президентом. Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи - Цензор.НЕТ 2511
Как по мнению ылиты Зеленский может вносить кандидатуру, не имея и 1 депутата. Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи - Цензор.НЕТ 2511
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К сведению ылиты: президент назначает только министра обороны и иностранных дел., а Авакова и других министров назначает премьер-министр. Кабмін опублікував постанову про приватизацію газотранспортної системи - Цензор.НЕТ 4290
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До відодома зебілів Гройсман подав у відставку, що відправляе уряд у відставку автоматом. Проте зебеня не подав кандидата і рада не лишила країну без уряду зовсім
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Дурень ты ылитный, читай ст.114 Конституции
"Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
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Та все ровно скоро эту трубу на металолом порежут. Коломойский уже на нее глаз положил Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы - Цензор.НЕТ 64
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Так ведь Рада же законом запретила покидать гос собственность.
Или Кабмин придумал лазейку?
Или сама труба по прежнему останется госсобственностью, которую типа будут сдавать в аренду в последующем всяким фирмам и фирмочкам?
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Еще землю разрешить продавать и пиз...ц государству воров и дебильного населения с названием Украина !
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и что с землей произойдет, в чемоданах вывезут?)))) балбес малолетний
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Каломои когти рвут !Как можно быстрее оттяпать, оставшиеся прибыльные предприятия,а потом вырывать из глотки нахапанное папередниками Радуйтесь ,зелепузики
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каким боком коломойский и зеленский к порошенковскому кабмину?
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це вже почалось виривати одне в одного з зубів
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Возможно с Нового года она не нужна будет, вот и хотят деньги содрать. Ой шо будет.
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О, Пятро продолжает, уже открыто, гадить Украине. Совсем уже совесть потерял.
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Зеленский виноват, обещал его посадить в тюрьму и не садит.
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для того, чтоб посадить петю, надо сначала верховную раду поменять и генпрокурора. а пока не пройдут перевыборы в раду, это не сделать. так что зеленский пока не способен что то сделать.
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"Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы" - помню, Юлька была выторговала закон, что украинская ГТС не приватизируется, не сдаётся в аренду, не передаётся в совместное управление, но для Гройсмана законы не писаны.
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грося обеспечивает себе безбедную жизнь
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Ну шо сказать...
У Слуги избранного народа Игрь Валерича появится еще один актив...
А у народа Украины еще один ПАССИВ))))
ДА ЗЕ ФАНЫ?)))
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не напомните от какой партии премьер - министр? и не из винницы ли он случайно?
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Вы не Геракл Платонович,вы Шмонька **************.
Каким боком тут Зеленский, ваш начальник Бирюков совсем кукухой поехал, вооьще не контролирует что вы тут срете? Уморительно, наверное.
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Коли проводили газ, гроші здавали мешканці щоб купити труби і оплатити всі роботи про прокладці і підведення до будинків . Отже , чергове кидалово дурних хохлів.
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Воровство хочет продолжаться.
Хотят присвоить себе и прибьіль с продаж газа, и денежки за транзит.
Значит, нужен севпоток-2, чтоб меньше воровали?
Каждьій последующий хуже предьідущего.
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найди в составе кабмина хоть одного человека, назначенного зеленским
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зебил, каб. мин назначается радой а не зеленским)))
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Народ де ви побачили в постанові слова про приватизацію?
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все правильно делают, и 49% трубы продать сша, тогда транзит через украину будет 100% при любых раскладах
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