 Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы

Соответствующее постановление №484 появилось на сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что согласно постановлению правительства ГТС должны передать в управление государственной компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ), а сама эта компания будет находиться в подчинении Нафтогаза до 1 января 2020 года.
Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом. Таким образом, ГТС выйдет из государственной собственности и перейдет в корпоративную собственность.
Вы не задолбались врать, Вы врете хуже любого российского СМИ, ылита херова.
Как по мнению ылиты Зеленский может вносить кандидатуру, не имея и 1 депутата.
"Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
Или Кабмин придумал лазейку?
Или сама труба по прежнему останется госсобственностью, которую типа будут сдавать в аренду в последующем всяким фирмам и фирмочкам?
У Слуги избранного народа Игрь Валерича появится еще один актив...
А у народа Украины еще один ПАССИВ))))
ДА ЗЕ ФАНЫ?)))
Каким боком тут Зеленский, ваш начальник Бирюков совсем кукухой поехал, вооьще не контролирует что вы тут срете? Уморительно, наверное.
Хотят присвоить себе и прибьіль с продаж газа, и денежки за транзит.
Значит, нужен севпоток-2, чтоб меньше воровали?
Каждьій последующий хуже предьідущего.
Но 73% разрешают всё!