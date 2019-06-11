 Кабмин опубликовал постановление о приватизации газотранспортной системы

Соответствующее постановление №484 появилось на сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно постановлению правительства ГТС должны передать в управление государственной компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ), а сама эта компания будет находиться в подчинении Нафтогаза до 1 января 2020 года.

Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом. Таким образом, ГТС выйдет из государственной собственности и перейдет в корпоративную собственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ