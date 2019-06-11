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Все про:выборы (22497) Беленюк Жан (4)

 Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику

Олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк объяснил, почему партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" позвала его к себе и почему он это предложение принял.

Об этом Беленюк написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Итак друзья:) У вас наверняка накопились вопросы, на часть из которых сейчас дам ответ:) Моя мечта-золото олимпиады в Токио, никто не намерен отказываться от мечты! Благо до неё чуть больше года:) Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка

"Жизнь меня достаточно неплохо закалила с самого детства, поэтому всякого рода выпады в мой адрес со стороны абсолютно разных людей, подавляющее большенство из которых мне даже заочно не знакомо, меня никак не задевает и задеть не может:) журналисту из Чернигова нечего даже извиняться, он вряд ли что-то понял, да и мне его извинения не нужны, моя самооценка не пострадала)) Сейчас живу прежней жизнью, что будет после... посмотрим!;) так что с Богом

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику 01
Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131701
 
   
 Топ комментарии
 
ой!. а чем Зеленая Шмаркля последние пять лет занималась?!
ответ: ничего не делала и тупо критиковала, а точнее лила грязь со сцены и с ТВэкрана..
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Всё вроде выглядит неплохо. Вопрос - как подготовку к олимпиаде собирается совмещать с обязанностями депутата?
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Где вы такие умные, были при Порошенко? Теперь вы и законы и обязанности президента вспоминаете, когда это выгодно...
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А китайці, корейці і папуаси де? Чому не в списках?
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Если они добавят очков Зелемойскому, среди поклонников внешних эффектов, то и они попадут в списки...
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Модератор, что делает этот бульбашеский кусок г@вна на нашем ресурсе? И почему тогда здесь нет русских флажков? Они же с одного "саюзнаго гасударства"?
А Может товарищ Цензор не знает КГБ какой страны сдало русским оркам нашего граджданина Гриба?
Гоните в зашей этих сволочей бульбашей. Это наши враги и не надо давать им трибуну!
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Китайцы???
А что им в Украине нужно?
КНР только что получил РФ в качестве колонии.
И это хорошо, и это правильно, есть в этом какая-то "сермяжная правда"(С).
В последнее время мне очень много пришлось обшаться в интернете с тролляками из РФ, так вот, по манере общения - это просто уголовники. То ли настоящие блатные, то ли приблатненные, но и манера речи, и лексикон, и то, что говорят, и то, как говорят - уголовники.
И складывается впечатление, что РФ только из уголовников и состоит (может, в РФ есть 5% людей нормальных, на за уголовной массой они теряются).
А с китайцами я в Австралии общаюсь каждую неделю, и уголовников среди них мне пока за все годы жизни в Австралии (26 лет) мне не встретилось. Это не значит, что в Китае уголовников нет, это значит, что за общей массой людей нормальных в Китае уголовники теряются.
Так что правильно сделали Ротшильды ставку на Китай, а не на РФ.

Ничего удивительного, что РФ - колония КНР, а не наоборот.
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Триада имела свои подпольные тюрьмы-пыточные уже при кучме..в киевской области.
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по плюсах был подробный репортаж,давненько правда ,искать не буду, работали с своими соотечественниками, Критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, - Беленюк пояснив, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 3193
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А, нац. разборки.
Это дело понятное, это "старинный обычай" ("Кавказская пленница")
Это не обдроченцы из ЛДНР.
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Беленюк в ,2016 г в интервью сказал, что у нас гражданская война и что лучше быть с россией, чем с США
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Всё вроде выглядит неплохо. Вопрос - как подготовку к олимпиаде собирается совмещать с обязанностями депутата?
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Вооот, у меня таой же вопрос.
Тут главное - голосовать при принятии "нужных" законов.
Но это поправимо, если разрешить олосование виртуальное или по прокси (типа Гепа за Допу, Рубан за Савченко и т.д.)
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ой!. а чем Зеленая Шмаркля последние пять лет занималась?!
ответ: ничего не делала и тупо критиковала, а точнее лила грязь со сцены и с ТВэкрана..
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Беленюк в ,2016 г в интервью сказал, что у нас гражданская война и что лучше быть с россией, чем с США
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Тут Зе решил с россией помириться, понять и простить так сказать. Зе, слушай, ты с порошенко сначала померись - пойми его и прости, и работай в одной команде. Шо, никак? Так порошенко твоих побратимов не расстреливал в отличие, от рашен-окупанта
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Где вы такие умные, были при Порошенко? Теперь вы и законы и обязанности президента вспоминаете, когда это выгодно...
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Месье Жан, а готовиться к Олимпиаде в кулуарах ВР будете?
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У нас уже в Раді були спортсмени Кличко, Блохін, Силантьєв, Тадеєв. Досягнення у них крутіші, ніж у Беленюка, а Блохін себе ще й тренером показав хорошим (а тут уже мізки треба, а не лише м'язи). І ні в кого з них нічого толком не вийшло в Раді. Чому має вийти в Беленюка, в якого навіть вищої освіти немає?
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изменить ситуацию в украинском спорте...мда. Видимо не все читают о спорте и тем более болеют за спорт. Этот тоже не исключение.
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Первый вопрос к будущему нардепу: где собирается брать деньги на строительство стадионов?
Кто его 'спонсоры", кто еги инвесторы, и сколько денег они дадут и под какую часть Украины?
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А менi подобається цей чорнявий український хлопець.
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Я гомофоб. Мені жінки подобаються. Білі. Як моя дружина.
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вся жизнь борьба
школу хоть удалось закончить?
мне не нравится этот кандидат
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Вполне соответствующая личность. Спортсмены не хуже комиков.
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Главное достоинство этого кандидата - может поставить в партер любого депутата. Критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, - Беленюк пояснив, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 8729
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А шо делать, футболисты не согласились...
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В принципі серед наших професійних спортсменів є люди більш титуловані аніж Жан, але чомусь Вова обрав саме його.
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Вважаєте, що мулат лише для піару. Перед виборами відмовиться від виборів?
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Это - понятно, т.к. произошла инфантилизация общества, когда выбирают не по логике, а - нравится дяденька или тётенька или не нравится...
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"произошла инфантилизация общества"

Нет, всегда такими были.
Подвид Homo Sapiens - инфантил половозрелый.
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Разница появилась с появлением лайков, когда инфантилы почувствовали себя уверенно...
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Согласна.
Единственное, чем можно воздействовать на ЗЕбилов - это страхом.
Страхом, что деньги обесценяться.
И самое главное, страхом, что им ни от кого не будет помощи, что никто не прикроет их, как П.А. Порошенко. Вот этого вот, что их никто больше не прикроет и придется ЗА ВСЕ ОТВЕЧАТЬ САМИМ ЗЕбилы БОЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ.
Хоть и небольшая пайка, да гарантированная!
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Логіка тут можливо є, просто у нас бракує інформації. Наприклад, чому Жан замінив прізвище, адже його батько - герой. Багато питань.
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если вы обращали внимание . в почти каждом американском фильме среди главных героев должен быть хоть один черный . вот пожалуйста . теперь и у нас Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику - Цензор.НЕТ 9731
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Крім кольору шкіри є ще нюанси. Батько - хуту, навчався в Україні на авіатора. Руанда - колонія, і щоб поїхати звичайному негру на навчання в Європу потрібен "градус", потрібно належнати до колоніальних вершків. Можливо, мова йде про африканську династію агентів, як наприклад Найеми (азіатська династія).
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Те,що батька хуту а мати хуна не має жодного значення...Головне що син не москаль...
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Багато ви всі відповідальності на себе набрали, хоча б не *****...о, афрокацап!
Спочатку треба держмову опанувать, а потім патякать про відповідальність!!!
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Если внимательно проследить высказывания Беленюка за последние 5 лет вывод один - он очень сильно склонен к России.
У Пороха в списке Забродский и Зинкевич.
У Зеленского спортсмен с ватным запахом.
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Нельзя ли мне вашей ответственности на карточку мне немного перечислить?
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В политику пошли ярмарочные скоморохи, деды-морозы, тамады и прочие массовики-затейники. Шутовство какое-то! А теперь ещё и это...
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Это конечно его выбор,но не хотелось бы наблюдать,как отличный спортсмен,боец и патриот превратится в серую,безликую парламентскую посредственность.В ныне действующей ВР таких много.
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Критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, - Беленюк пояснив, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 7347
из плюсов этого кандидата пока вижу только один
если его одеть в вышиванку
он будет похож на Тайсона
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а если раздеть то на Смирнова из " Приключений Шурика "
Критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, - Беленюк пояснив, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 5205
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Негр не розуміє, що політика це одне, а у Верховній раді доведеться читати і писати закони.
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Ага, ии ще скажи китайців не називати азіатами.
Негр він і у африці негр, навіть як-що переводня.
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Пам'ятаєте видатного спортсмена Бубка С.Н він володар олімпійського золота та безлічі медалей чемпіонатів світу,крім того він доктор наук фізичного виховання та спорту,Герой України.
Хтось знає що він багато років був народним депутатом ?
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Так мы и о большинстве депутатов ничего не знаем. Публичных штук десять, еще штук двадцать говорящих голов, которые ничего не решают. Остальные в тени.
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Эльбруска, кстати, тоже был нехилым "законотворцем"
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так,не весь розум в м'язи пішов,знав коли вчасно до трибуни підбігти)
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Беленюк чуть ли не лучший из всей этой камарильи, несмотря на то, что он очень молод для депутата и вообще не из этой тусовки.
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о какой ответственности речь.... разве он не начинает свою " деятельность" со словоблудия.... пусть назовет депутатов которые что то там обещали и в чем заключается ответственность ?... в наказании за словоблудие ?... и кто понес онную .... не знаю его как человека но уважения он у меня уже не заслуживает
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а хто із політіків чєм нібуть отвєтіл?
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"Беленюк пояснив, навіщо йде в політику". а пояснення де ? В спорті щось мінять ? а ЩО ? Головне- ЯК ? А ! І так схавают.
Уже було-було мінятєлів-реформаторів...
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Золотые слова вспомнил зекочлен. А почему ты эти слова не говорил зекоманде и зебаранам, когда они обсирали пороха???
Вы как кремляди - вспоминаете правильные слова и законы, когда это нужно вам. Манипуляторы хреновы.
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Чуваку написали правильный текст??
Помнится вчера он заявил что мы пещерные люди,
но новость здесь провисела 5 минут и была удалена!
Не хватало еще, чтобы нами еще негры манипулировали!
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Его мечта спорт! Не понимаю зачем его тянуть в политику?!
Кроме того я вообще против, чтобы украинцами командовали негры!
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Да, критиковать быть недовольным он умеет, посмотрим как будет делать дела
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Заявлять об ответственности,
если ответственность за протирание штанов не предусмотрена, ну так себе...
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Давай Жан жми! Ты украинец куда больше чем все порохоботы вместе взятые) Полыхающие пердаки недоумков очень здорово освещает путь) Сам я вольник, ещё у Торопина Гранита Ивановича занимался с малолетства в Динамо, рядом с братьями Белоглазовыми. Ты молодчага Жан! УДАЧИ ТЕБЕ и в деле разгребания Авгиевых конюшен минспорта! Если что, прогибом и об асфальт уродов))) Критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, - Беленюк пояснив, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 5050
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКритиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику
 
 
 
 
 
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