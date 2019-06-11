 Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - борец Беленюк объяснил, зачем идет в политику

Об этом Беленюк написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Итак друзья:) У вас наверняка накопились вопросы, на часть из которых сейчас дам ответ:) Моя мечта-золото олимпиады в Токио, никто не намерен отказываться от мечты! Благо до неё чуть больше года:) Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка
"Жизнь меня достаточно неплохо закалила с самого детства, поэтому всякого рода выпады в мой адрес со стороны абсолютно разных людей, подавляющее большенство из которых мне даже заочно не знакомо, меня никак не задевает и задеть не может:) журналисту из Чернигова нечего даже извиняться, он вряд ли что-то понял, да и мне его извинения не нужны, моя самооценка не пострадала)) Сейчас живу прежней жизнью, что будет после... посмотрим!;) так что с Богом
А Может товарищ Цензор не знает КГБ какой страны сдало русским оркам нашего граджданина Гриба?
Гоните в зашей этих сволочей бульбашей. Это наши враги и не надо давать им трибуну!
А что им в Украине нужно?
КНР только что получил РФ в качестве колонии.
И это хорошо, и это правильно, есть в этом какая-то "сермяжная правда"(С).
В последнее время мне очень много пришлось обшаться в интернете с тролляками из РФ, так вот, по манере общения - это просто уголовники. То ли настоящие блатные, то ли приблатненные, но и манера речи, и лексикон, и то, что говорят, и то, как говорят - уголовники.
И складывается впечатление, что РФ только из уголовников и состоит (может, в РФ есть 5% людей нормальных, на за уголовной массой они теряются).
А с китайцами я в Австралии общаюсь каждую неделю, и уголовников среди них мне пока за все годы жизни в Австралии (26 лет) мне не встретилось. Это не значит, что в Китае уголовников нет, это значит, что за общей массой людей нормальных в Китае уголовники теряются.
Так что правильно сделали Ротшильды ставку на Китай, а не на РФ.
Ничего удивительного, что РФ - колония КНР, а не наоборот.
Это дело понятное, это "старинный обычай" ("Кавказская пленница")
Это не обдроченцы из ЛДНР.
Тут главное - голосовать при принятии "нужных" законов.
Но это поправимо, если разрешить олосование виртуальное или по прокси (типа Гепа за Допу, Рубан за Савченко и т.д.)
ответ: ничего не делала и тупо критиковала, а точнее лила грязь со сцены и с ТВэкрана..
Кто его 'спонсоры", кто еги инвесторы, и сколько денег они дадут и под какую часть Украины?
школу хоть удалось закончить?
мне не нравится этот кандидат
народу Украины
Нет, всегда такими были.
Подвид Homo Sapiens - инфантил половозрелый.
Единственное, чем можно воздействовать на ЗЕбилов - это страхом.
Страхом, что деньги обесценяться.
И самое главное, страхом, что им ни от кого не будет помощи, что никто не прикроет их, как П.А. Порошенко. Вот этого вот, что их никто больше не прикроет и придется ЗА ВСЕ ОТВЕЧАТЬ САМИМ ЗЕбилы БОЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ.
Хоть и небольшая пайка, да гарантированная!
Спочатку треба держмову опанувать, а потім патякать про відповідальність!!!
У Пороха в списке Забродский и Зинкевич.
У Зеленского спортсмен с ватным запахом.
из плюсов этого кандидата пока вижу только один
если его одеть в вышиванку
он будет похож на Тайсона
Негр він і у африці негр, навіть як-що переводня.
Хтось знає що він багато років був народним депутатом ?
Уже було-було мінятєлів-реформаторів...
Вы как кремляди - вспоминаете правильные слова и законы, когда это нужно вам. Манипуляторы хреновы.
Помнится вчера он заявил что мы пещерные люди,
но новость здесь провисела 5 минут и была удалена!
Не хватало еще, чтобы нами еще негры манипулировали!
Кроме того я вообще против, чтобы украинцами командовали негры!
если ответственность за протирание штанов не предусмотрена, ну так себе...