 Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику

Об этом Беленюк написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Итак друзья:) У вас наверняка накопились вопросы, на часть из которых сейчас дам ответ:) Моя мечта-золото олимпиады в Токио, никто не намерен отказываться от мечты! Благо до неё чуть больше года:) Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка ;)", - заявил он.

"Жизнь меня достаточно неплохо закалила с самого детства, поэтому всякого рода выпады в мой адрес со стороны абсолютно разных людей, подавляющее большенство из которых мне даже заочно не знакомо, меня никак не задевает и задеть не может:) журналисту из Чернигова нечего даже извиняться, он вряд ли что-то понял, да и мне его извинения не нужны, моя самооценка не пострадала)) Сейчас живу прежней жизнью, что будет после... посмотрим!;) так что с Богом ;)", - добавил Беленюк.

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