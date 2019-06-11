EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  475  28
Материалы по теме:
Все про:выборы (22497) Беленюк Жан (4)

 Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику

Олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк объяснил, почему партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" позвала его к себе и почему он это предложение принял.

Об этом Беленюк написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Итак друзья:) У вас наверняка накопились вопросы, на часть из которых сейчас дам ответ:) Моя мечта-золото олимпиады в Токио, никто не намерен отказываться от мечты! Благо до неё чуть больше года:) Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте! Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка

"Жизнь меня достаточно неплохо закалила с самого детства, поэтому всякого рода выпады в мой адрес со стороны абсолютно разных людей, подавляющее большенство из которых мне даже заочно не знакомо, меня никак не задевает и задеть не может:) журналисту из Чернигова нечего даже извиняться, он вряд ли что-то понял, да и мне его извинения не нужны, моя самооценка не пострадала)) Сейчас живу прежней жизнью, что будет после... посмотрим!;) так что с Богом

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расистский скандал: журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка

Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику 01
Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131701
 
 
 Топ комментарии
 
ой!. а чем Зеленая Шмаркля последние пять лет занималась?!
ответ: ничего не делала и тупо критиковала, а точнее лила грязь со сцены и с ТВэкрана..
 показать весь комментарий
 
Где вы такие умные, были при Порошенко? Теперь вы и законы и обязанности президента вспоминаете, когда это выгодно...
 показать весь комментарий
 
Всё вроде выглядит неплохо. Вопрос - как подготовку к олимпиаде собирается совмещать с обязанностями депутата?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А китайці, корейці і папуаси де? Чому не в списках?
 показать весь комментарий
 
 
Если они добавят очков Зелемойскому, среди поклонников внешних эффектов, то и они попадут в списки...
 показать весь комментарий
 
Всё вроде выглядит неплохо. Вопрос - как подготовку к олимпиаде собирается совмещать с обязанностями депутата?
 показать весь комментарий
 
 
ой!. а чем Зеленая Шмаркля последние пять лет занималась?!
ответ: ничего не делала и тупо критиковала, а точнее лила грязь со сцены и с ТВэкрана..
 показать весь комментарий
 
 
Тут Зе решил с россией помириться, понять и простить так сказать. Зе, слушай, ты с порошенко сначала померись - пойми его и прости, и работай в одной команде. Шо, никак? Так порошенко твоих побратимов не расстреливал в отличие, от рашен-окупанта
 показать весь комментарий
 
 
Где вы такие умные, были при Порошенко? Теперь вы и законы и обязанности президента вспоминаете, когда это выгодно...
 показать весь комментарий
 
 
Месье Жан, а готовиться к Олимпиаде в кулуарах ВР будете?
 показать весь комментарий
 
 
У нас уже в Раді були спортсмени Кличко, Блохін, Силантьєв, Тадеєв. Досягнення у них крутіші, ніж у Беленюка, а Блохін себе ще й тренером показав хорошим (а тут уже мізки треба, а не лише м'язи). І ні в кого з них нічого толком не вийшло в Раді. Чому має вийти в Беленюка, в якого навіть вищої освіти немає?
 показать весь комментарий
 
 
изменить ситуацию в украинском спорте...мда. Видимо не все читают о спорте и тем более болеют за спорт. Этот тоже не исключение.
 показать весь комментарий
 
 
А менi подобається цей чорнявий український хлопець.
 показать весь комментарий
 
вся жизнь борьба
школу хоть удалось закончить?
мне не нравится этот кандидат
 показать весь комментарий
 
 
Вполне соответствующая личность. Спортсмены не хуже комиков.
 показать весь комментарий
 
 
В принципі серед наших професійних спортсменів є люди більш титуловані аніж Жан, але чомусь Вова обрав саме його.
 показать весь комментарий
 
Вважаєте, що мулат лише для піару. Перед виборами відмовиться від виборів?
 показать весь комментарий
 
если вы обращали внимание . в почти каждом американском фильме среди главных героев должен быть хоть один черный . вот пожалуйста . теперь и у нас Критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику - Цензор.НЕТ 9731
 показать весь комментарий
 
Багато ви всі відповідальності на себе набрали, хоча б не *****...о, афрокацап!
Спочатку треба держмову опанувать, а потім патякать про відповідальність!!!
 показать весь комментарий
 
Если внимательно проследить высказывания Беленюка за последние 5 лет вывод один - он очень сильно склонен к России.
У Пороха в списке Забродский и Зинкевич.
У Зеленского спортсмен с ватным запахом.
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя ли мне вашей ответственности на карточку мне немного перечислить?
 показать весь комментарий
 
 
Нормальный ответ Вове Ху, от Вовы Зе!

Вполне ок как аналог Валуева, но в ЗекоМанде
 показать весь комментарий
 
В политику пошли ярмарочные скоморохи, деды-морозы, тамады и прочие массовики-затейники. Шутовство какое-то! А теперь ещё и это...
 показать весь комментарий
 
А журналиста-нациста даже не уволили. Лол. Это Украина детка.
 показать весь комментарий
 
Это конечно его выбор,но не хотелось бы наблюдать,как отличный спортсмен,боец и патриот превратится в серую,безликую парламентскую посредственность.В ныне действующей ВР таких много.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКритиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, - Беленюк объяснил, зачем идет в политику
 
 
 
 
 
 вверх