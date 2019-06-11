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 Политика Украины
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 Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва нарушает Конституцию и не соответствует Основному закону.

Об этом во время доклада на заседании Конституционного Суда Украины по рассмотрению законности указа о роспуске парламента заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, сообщают в НФ.

Читайте: КС начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Семьдесят лет назад был основан Совет Европы. В его уставе заложены основы настоящей демократии: личные и политические свободы, верховенство права. Верховенство права - не виртуальная категория, а понятие, наполненное практическим содержанием. Оно и первым указано среди основ деятельности КСУ. Глава государства и гарант Конституции наделен полномочиями. Среди них и право досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, согласно статье 90 Конституции ", - отметил парламентарий.

Игорь Алексеев добавил, что Конституция определяет четкие основания, по которым президент может принять соответствующее решение. Они являются исключительными и не подлежат расширенному толкованию.

"Вот эти условия:

1. В течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция;

2. В течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства;

3. В течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Следует отметить, что ни одного из этих оснований на момент издания президентского указа о роспуске Верховной Рады не было. Конституционное основание досрочного прекращения полномочий парламента, на которое ссылается президент в своем указе, предполагает наличие двух условий: юридического факта прекращения деятельности коалиции и неспособности ВРУ создать ее в течение одного месяца ", - акцентировал Алексеев.

Он также отметил, что во время консультаций президента с главами парламентских фракций и руководством ВР, президент предположил отсутствие коалиции с 2016 года. Однако народный депутат отметил, что формирование коалиции в ноября 2014 г. соответствовало Конституции. С того момента и до 17 мая 2019 численность коалиции соответствовала закону и насчитывала конституционное большинство состава парламента.

"Конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначения внеочередных выборов не было. Даже на сегодня президент не имеет полномочий досрочного роспуска ВР. Он будет иметь их только 17 июня, когда истечет месяц на формирование коалиции. Но и в это время пройдет шестимесячный срок, определенный в статье 90, когда президент может распустить парламент. Таким образом, глава государства не может прекратить полномочия Верховной Рады, а его указ не соответствует Конституции Украины ", - подытожил Алексеев.

В свою очередь еще один инициатор конституционного представления, народный депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко в своем выступлении пояснил: "Утверждаю, что на момент подписания указа... права президента на такое действие не было. Только 18 июня у него это право должно появиться... Таким образом, указ является таковым, что не соответствует Конституции", собщает Интерфакс-Украина.

Источник: https://censor.net.ua/n3131700
 
   
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Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.
Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.
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А як можно "надати" то - чого не було? Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев - Цензор.НЕТ 6453
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Не дали НФ побарижити ще декілька місяців. А останнє кохання таке солодке... Таке витворяють..
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Похоже, не получится у зловонного трупа НФ и самой продажной фракции шлюшка прогнуть КС и продлить им на пару месяцев пребывания у корыта.
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мнение чепушилы -просроченого депудятла никого не волнует
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Алексеев (бывший нардеп и властолюбец) нарушает не только Конституцию, но и здравый смысл.
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Все верно и юридически четко обосновано! Сечас Зе-команда будет парировать "общеизвестными фактами" , "политической целесообразностью" и "желанием народа"....
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Читай первый комментарий, соя. И утрись.
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Утрешься скоро ты, вазелиновый придурок))))
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та тебе ваще надо помыться и просохнуть Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 5373.утираться бесполезно-только размвзываешь
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Зеленскому нужно было запросить список коалиции,а уже потом ,в соучаи отсутсвия коалиции роспускать Раду.А так?Ну давайте роспустим Раду...у них рейтинг маленький...Ну так давайте роспустим КС,у них же рейтинг маленький!!!!
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Желание народа главное, страны существуют для людей, а не олигархов.
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А давайте Коломойского раскуркулим? Как думаете, такое желание народа прокатит, или найдутся возражающие?
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представитель президента просто деклассировал жалкие потуги обанкротившихся депутатов в их желании продлить свою агонию!
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Вы точно понимаете значение слова "деклассировал" ? 8-0
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Сначала нужно клоуну Констутицию почитать.
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не проработав ни дня ее нужно подтвердить. Плохо вы знаете своего божка. Он выбрал шоу вместо закона
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А она у нас есть?
дебил порохососовский,разуй беньки..
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У тебя за поребриком нет,-это точно.
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Сц.т судье прямо в глаза.
https://m.youtube.com/watch?v=Nj1EU52hO7k
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Ух как зубами в кормушку вцепились, аж эмаль трескается
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Не порушував Зеленський конституції. Де список коаліції від Парубія на момент роспуску Зеленським Ради? А нема списку. Тому рішення Зеленського цілком конституційне.
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а Цензор писал, что список был передан..неужели украли как компьютера?
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Были переданы документы о коалиции, кроме списка депутатов, которые в неё входят. Цензор всегда любит перекручивать все с ног на голову. Давно пора привыкнуть было.
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тогда во всех здесь публикациях сеется зерно недоверия к сайту, тогда и это заявление о не предоставлении тоже может быть с разряда надуманных.
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Це каже представник НФ рейтинг якого минус плинтус. А то що 95 % населення готові розірвати на шматки цю зраду він не чув.
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Нарушал пять лет, а теперь вспомнил.
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- Падсудімьій Кацашвілі, вьі зачем перерезалі всьо село?
- А чєво ані пєском брасаюца?
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кловун готуйся ! .... або пиши заяву на звільнення !
Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв - Цензор.НЕТ 1144
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Хто ця людина і чому ми повинні його читати?
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"Конституційний суд попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія надати список депутатів в коаліції , однак спікер ВРУ так його і не надав." Про це 11 червня пише РБК-Україна з посиланням на заяву судді Віктора Кривенка, який виступив доповідачем у справі.
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народный депутат фракции "Народный фронт"
Who is "Народный фронт"?
Источник: https://censor.net.ua/n3131700
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУказ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев
 
 
 
 
 
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