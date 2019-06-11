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 Политика Украины
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 РФ не намерена делать "жесты" для команды Зеленского по Донбассу, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена делать "жесты" для команды нового президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

 Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями - там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого", - сказал Лавров.

"Что касается вопроса, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Знаете, мы жестов позитивных наделали столько, что, наверно, для других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответные движения", - подчеркнул Лавров.

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При этом он заявил, что западные страны "искусственно создали" кризис в отношениях с Россией под предлогом "произошедшего в Крыму и на востоке Украины".

Напомним, ранее делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнила провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году.


Источник: https://censor.net.ua/n3131698
 
 
 Топ комментарии
 
"Гражданская война" в Украине - она такая... И роССия тут "совсем ни при чём".
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Это же не лучший выбор народа Украины, партнер-петруха!
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Хто підписував,той нехай їх і виконує.Зеленський повинен починати з самого початку,бо Мінський договорняк,це злочинний зговор Петра та Пуйла.
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Это же не лучший выбор народа Украины, партнер-петруха!
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конечно же не партнёр.

сотрудник он.
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ПОРОШЕНКО-КРАСАВА
Всі 5 років роздавав посади
РЕГІОНАЛАМ,
а тепер йде в раду з ними боротися.
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"Гражданская война" в Украине - она такая... И роССия тут "совсем ни при чём".
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Если бы, как теперь выяснилось и наконец честными и неподкупными рассказано, Порошенковские ВСУ не обстреливали детсады и школы, то никто бы не назвал агрессию паРаши гражданской войной...
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Верните наших раненых моряков и наших пленных и катитесь уже вместе со своим бамбасом, который никто в мире никогда не признает.
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Всех на Всех обменяют как в Минске прописано. И амнистию всем. Согласна?
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я вообще удивляюсь,какая лошадь живучая,вот чуркина уже в этом мире нет,неужели он хуже лошади и хулио всея параши
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Окочуркину не надо было махать письмом Хама, а то ишь ты, самостоятельной фигурой себя почувствовал. А Лошадка полностью ручная....
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Що, вже пора когось дякувати за особливий статус Донбасу?
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Зеленский сделал жест первым. Признав терористов ОРДЛО повстанцами. Лошадь, теперь ваша очередь РФ не намерена делать "жесты" для команды Зеленского по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 4133
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Делать жесты не надо, просто надо пойти на *** с украинской территории и мусор прибрать за собой.
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Хто підписував,той нехай їх і виконує.Зеленський повинен починати з самого початку,бо Мінський договорняк,це злочинний зговор Петра та Пуйла.
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Це нормальний стан для такого кацапського лайна, як "крот"
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Как говорится, ну и идите найух. А чтобы начать говорить о минских договоренностях, верните Дебальцево и прилегающие раены которые по минску должны принадлежать ВСУ.
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Іхтамнєт, то всьо шахтьори і трактористи, з ними і домовляйтесь.
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Так представитель Зелемойского (и Пинчука?) - Кучма, уже начал называть орков стороной переговоров...
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от вам і фак в рило, зелена шмаркля і його виборці довбодятли)
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Спасибо Петру за минские договорняки, согласно которым война может длиться хоть 100 лет.
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а ты устала от войны? сколько до тебя км от передовой? 1500 или 2000. в военкомат ходила?
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Именно столько, куда не дошли и не стреляют, благодаря Минским соглашениям...
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Вывод: Зеленский абсолютно не устраивает Кремль, а вот мальдивский боров устраивал последний ("Минск-1", "Минск-2" и прочее).
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что будешь делать, если отметнят минск1-2-3.... и мобилизация? на рашку?
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Какие ваши предложения? Конкретно по пунктам, без пустопорожней болтовни. Ждем!
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А давайте разберемся, для кого в больших интересах в даный момент *урегулировать* ситуацию по дамбасу? Для Украины сейчас не выгодно аж никак пришивать ету раковую опухоль к организму Украины да еще перед выборами.
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реакции взбесившейся бензоколонки всё больше напоминают попытки администратора затрапезного провинциального шапито корчить из себя Цирк де соле....
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не треба нам жестів, просто відїбіться від нас.
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*****-кінь), по Фройду)), підтверджує наявність договорняка з папом,
і відсутність такого) з зелєю) ! РФ не намерена делать "жесты" для команды Зеленского по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 276
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Эка тебе в глаза зеленым нассали, аж прозрел!
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Звідки таке умозаключєніє, з якої ніздрі? РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 6758
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Засунь свои жесты себе в дупу, конь **********! А не получится к дупе прогнуться- позови рыжеусого таракана, он поможет!
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Кремль с Западом договариваются о нас без нас, клоуна поставят перед фактом.
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Эти "жесты" не так для Зеленского, как для Запада. Вот мол мы какие "миролюбивые" и "готовые к компромиссам". Пока Рф не уберется на линию границ 2013 года, не уберется из Севастополя ( как нарушившая межгосударственные договоры с Украиной), не вернет всех пленных, заложников не уберет все х своих "заблудившихся", вооружение, боеприпасы, мины, паспорта, рубли. Не выдаст гос. преступников граждан Украины ( на 2014 г). Переговоры не имеют ни какого смысла. Переговоры после будут вестись о компенсации убытков, и судьбе военных преступников граждан РФ.
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Зеленскому надо инициировать Будапештский формат переговоров. Достать Будапештский меморандум и потребовать от США и Англии выполнения его. А именно ввода серьезных санкций против оккупанта и военной помощи! Это внешняя сторона работы настоящего украинского президента.
Внутренняя - так же начать бороться с врагом самим! Объявление территорий оккупированными, ввод военного положения на них, отмена особого экономического статуса Крыма, организации настоящей блокады (никаких пенсий, воды и света... - это проблемы оккупантов, а не Украины!) и введение визового режима на основе биометрики с рашистами!
Через полгода после этих всех мероприятий Лавров будет смотреть в глаза Зеленскому снизу вверх и общаться совсем другим тоном.
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Народ устал от войны - какое военное положение! РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 6076
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Ви справді думаєте, що людина, яка колись називала Україну порноакторкою, яка два дні назад під час виконання державного Гімну корчила гримаси і показувала язика щось буде робити наблаго України??????????? Господи, да де ж ви такі всі взялися??? РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 4645
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