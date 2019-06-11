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 Политика Украины
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Все про:медицина (1808) реформы (3319) Амосова (40)

 Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине

По словам врачей и экспертов, общество не хочет разрушения медицинской сферы в очередной раз до основания и строить что-то новое.

Наработанные идеи представили на пресс-конференции в УНИАН доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова, соавторы программы трансформации - врач-терапевт, эндокринолог, публицист Наталия Безмен (Бондаренко) и врач акушер-гинеколог, журналист, основатель и редактор интернет-ресурса Trigger Анатолий Якименко, сообщает Главком.

"Сейчас мы имеем ситуацию неопределенности в Украине. Во-первых, есть незавершенность того, что было сделано за последние два года …. Есть также раскол в обществе по отношению к тем шагам реформы, которые были сделаны", - отметила Амосова.

"К сожалению, пока молчит украинское конструктивное экспертное сообщество относительно целостного видения. И, наконец, мы видим паузу от команды нового президента Украины. Поэтому наша небольшая группа хочет представить и привлечь внимание к продукту трансформации здравоохранения", - пояснила Амосова.

Как заверила Безмен, в программе предложены цели, индикаторы и шаги, направленные на обеспечение населения современной, эффективной и доступной медициной. Реализация программы рассчитана на 5 лет.

В частности, предлагается создать систему мультиканального финансирования медицины: обязательное государственное солидарное страхование через создание Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как страховщика; увеличение доли отчислений ВВП в бюджет здравоохранения до 5% вместо нынешних 3%; доплаты объединенных территориальных громад ОТГ - добровольные, а не принудительные, как сейчас; НСЗУ принимает на себя функции по контролю обоснованности расходов на обследование и лечение; больницы становятся государственными/коммунальными некоммерческими организациями и финансируются централизованно через НСЗУ.

Программа также предусматривает трансформацию ургентной медицины (скорой помощи).

У нас есть ситуация, когда скорая помощь катает пациента по городу и его не берут ни в одну больницу, потому что не могут определиться, чей именно это пациент, и кто будет его лечить", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3131697
 
 
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Якщо нема що написати сходи по роялю постукай
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не зустрічав ніде стільки фанатів гри фалосом на роялі, як на цьому форумі..
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Медмафия не дремлет и всегда готова представить новою медреформу, вот только "новые лица" почему-то оказываются старыми.
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Т.е. пусть останется совое и сец больницы для блатных.
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Эксперты врачи. Это те которые не практики, а теоретики чтоле??? Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине - Цензор.НЕТ 176
Я вот тоже эксперт почти во всех вопросах
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Хабарниця амосова яка при кориті все своє свідоме життя пропонує щось хороше для простих смердів? Як казав Станіславський - не вірю. Це те ж саме що рубати гілляку на якій сидиш.
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Дожили........ мед реформу публицисты и журналисты будут проводить. Вполне в духе Зе-бени. Ну и мадам Амосова, на которой пробы ставить негде.
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Ще клоуни, спортсмени, співаки та інші прибиральниці.
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О!
Иксперт Амосмова - это не её ли Минздрав выпереть из ректороского кресла не может?
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"есть незавершенность...". А може треба не відміняти, а завершити? Чи у вас корито відібрали, тому повилазили "експерти"?
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Впервые ,что то сделано для медицины и людей! Опять эта мед мафия которых Ульяна изгнала,обедняются,для продолжения грабежа и возвращения своих должностей!! Эти так называемые врачи 30 лет ничего не делали кроме личного обогащения,а теперь вдруг хотят быть реформаторами!Тупые бездарные,в уме только совдеповское ,дайте нам а мы поделим.
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"Ну верните же нам наш любимый феодализм имени Семашко !"
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Лікарі спеціалісти не бачать майбутнього за "коновалами" - сімейниками. Це зрозуміло. Спеціаліст ніколи не розуміє дилетанта, але доктор Смерть вважає інакше.
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Ну,что нормальное предложение...для жулья местного разлива.В условиях децентрализации твори,что вздумается за счет гос-ва и местных бюджетов.Главное не жлобись на "подарки" контролирующим органам и будешь в шоколаде.Если так хороша гос.медицина,тогда почему народишка толпами валит в часные клиники?
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НУ АМОСОВОЙ УЖ ТОЧНО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ДОВЕРИТЬ РЕФОМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине
 
 
 
 
 
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