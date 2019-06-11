EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1634  21
Все про:Зеленский (1710) КС (1309) представление (35) Алексеев (7)

 Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня, - инициаторы представления в КС Алексеев и Куприенко

Одни из инициаторов конституционного представления о конституционности указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента нардепы Игорь Алексеев и Олег Куприенко считают, что Владимир Зеленский до 17 июня не имеет оснований для роспуска Верховной Рады 8-го созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"У президента могут наступить обстоятельства для досочного прекращения полномочий парламента только после 17 июня 2019 года, то есть когда истечет месячный срок, гарантированный Конституцией Украины, на формирование новой коалиции", - заявил Алексеев, выступая во вторник на заседании Конституционного суда.

Вместе с тем нардеп отметил, что после 17 июня наступает период, когда согласно Конституции досрочное прекращение полномочий парламента невозможно в связи с тем, что до очередных выборов остается менее полугода.

Он подчеркнул, что фактически и юридически коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свою деятельность лишь 17 мая 2019 года.

Парламентарий напомнил, что в этот день фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании сделал соответствующее объявление.

"При этом никаких фактов, которые подтверждали бы прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" до даты 17 мая 2019 года нет. Таким образом, начиная с 17 мая 2019 года, а именно прекращения деятельности коалиции депутатских фракций Верховной Рады 8-го созыва "Европейская Украина" имеет гарантированный Конституцией Украины один месяц для формирования следующей коалиции", - сказал Алексеев.

Между тем он отметил, что на момент обнародования указа президента №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Рады этот срок не истек.

По мнению нардепа, это указывает на неконституционность данного указа.

В свою очередь еще один инициатор конституционного представления, народный депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко в своем выступлении пояснил: "Утверждаю, что на момент подписания указа... права президента на такое действие не было. Только 18 июня у него это право должно появиться... Таким образом, указ является таковым, что не соответствует конституции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО

Напомним, 11 июня большая палата Конституционного суда Украины приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент. 

Источник: https://censor.net.ua/n3131696
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Шах и мат, зебилы Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня, - инициаторы представления в КС Алексеев и Куприенко - Цензор.НЕТ 7160 Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня, - инициаторы представления в КС Алексеев и Куприенко - Цензор.НЕТ 4220
 показать весь комментарий
 
 
В чем же, идиот? Это просто нардепы от НФ проквакали.
Экспертиза секретариата суда считает указ КОНСТИТУЦИОННЫМ!
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, нет возможности смотреть трансляцию. Но вполне возможно, что "конституционность" подразумевает те условия, на которых базируется указ (отсутствие коалиции) Но вот был ли факт наличия этих условий - суть данрого процесса.
 показать весь комментарий
 
Указ по любому конституционный, т.к. президент Украины имеет право издавать указы. Не конституционным может быть только содержание указа и то не во всех пунктах. Суд выносит решение не об указе, а об его положениях. Но хрякотроли этого не знают.
 показать весь комментарий
 
 
Я не Зебил, но замечу - шах и мат будет, когда будет постановление суда. Пока стороны обмениваются мнением.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы - это й него подпись, а шах и мат - это у хряка. У него мат еще с 21 апреля.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, кошмар, все, ухожу в ... монастырь ... но женский. Гы.
Подожди хрякоботина решения КСУ, а не заявления подстилки хряка.
 показать весь комментарий
 
 
Даже донецкие не подтирались так Конституцией, как это сделал криворожский.
 показать весь комментарий
 
 
Это твоё мнение, а не КС. Чувствуешь разницу?
 показать весь комментарий
 
 
Бедняги, так приросли к корытцу, так не хочется распускаться раньше времени.
А придется.
 показать весь комментарий
 
 
Так в следующем составе им не светит ничего, вот и беснуются.
 показать весь комментарий
 
Якби той Зеленський уявляв, для чого, і що він робить. Яка користь від розпускання Ради Зеленському? Якби Рада працювала, то я був би проти її розпуску. Але ж нардепів на робочих місцях не буває. Всі закони нелегітимні, бо прийняті на роялях.
 показать весь комментарий
 
Странные чуваки, думают убедить суд одними лишь утверждениями? Придется чем-то подтвердить свои заявы. Например справкой о составе коалиции на момент роспуска ВР, за подписью Палубия.
 показать весь комментарий
 
Що до волі народу.
Наведіть мені приклад з історії 20 століття коли через порушення закону про владні інститути, мотивовані волею народу, в будь-якій країні, до влади прийшли достойні люди і в тій країні стало краще. Бо я наведу десятки прикладів коли влада в тих країнах узурпувалась покидьками, і там наступав голод і розруха.
 показать весь комментарий
 
А якщо по ділу: у створеній коаліції було 302 депутата, це 5 фракцій+позафракційні мажоритарники. Потім вийшли 3 фракції (БЮТ, Самопоміч і Ляшко), у яких сумарно 72 депутати. Мало б залишитися 230?

Але якщо 230, то чому Парубій просто списки коаліції не оприлюднить? Мутно якось...
 показать весь комментарий
 
Зе-бильчики!
Ну, поясните мне, недалекому:
НАФИГА делать "новую" Верховную Раду на пару месяцев раньше её обычного графика, да еще и по СТАРЫМ законам с мажоритарщиками?
Не лучше-ли эти пару месяцев потратить на новый Избирательный Кодекс?!!
.
p.s.: я то знаю, зачем Зе это делает, но "зачем он это делает" с ВАШЕЙ точки зрения? Очень хочется узнать. Зеленський не мав підстав розпускати Раду до 17 червня, - ініціатори подання в КС Алексєєв та Купрієнко - Цензор.НЕТ 7294
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня, - инициаторы представления в КС Алексеев и Куприенко
 
 
 
 
 
 вверх