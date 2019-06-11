 Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня, - инициаторы представления в КС Алексеев и Куприенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"У президента могут наступить обстоятельства для досочного прекращения полномочий парламента только после 17 июня 2019 года, то есть когда истечет месячный срок, гарантированный Конституцией Украины, на формирование новой коалиции", - заявил Алексеев, выступая во вторник на заседании Конституционного суда.

Вместе с тем нардеп отметил, что после 17 июня наступает период, когда согласно Конституции досрочное прекращение полномочий парламента невозможно в связи с тем, что до очередных выборов остается менее полугода.

Он подчеркнул, что фактически и юридически коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свою деятельность лишь 17 мая 2019 года.

Парламентарий напомнил, что в этот день фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании сделал соответствующее объявление.

"При этом никаких фактов, которые подтверждали бы прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" до даты 17 мая 2019 года нет. Таким образом, начиная с 17 мая 2019 года, а именно прекращения деятельности коалиции депутатских фракций Верховной Рады 8-го созыва "Европейская Украина" имеет гарантированный Конституцией Украины один месяц для формирования следующей коалиции", - сказал Алексеев.

Между тем он отметил, что на момент обнародования указа президента №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Рады этот срок не истек.

По мнению нардепа, это указывает на неконституционность данного указа.

В свою очередь еще один инициатор конституционного представления, народный депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко в своем выступлении пояснил: "Утверждаю, что на момент подписания указа... права президента на такое действие не было. Только 18 июня у него это право должно появиться... Таким образом, указ является таковым, что не соответствует конституции".

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Напомним, 11 июня большая палата Конституционного суда Украины приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.