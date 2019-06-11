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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:УПЦ КП (474) Филарет (443) ПЦУ (384)

 Мы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет

Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.

Он сказал об этом в ответ на вопрос журналистов перед началом форума "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 г. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода. Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу Православной церкви Украины, ведь это может делать предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также: Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия ипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Источник: https://censor.net.ua/n3131695
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенко, єтот старый пердун такого бы себе не позволил. Но только стоило прийти к власте неопытному и не далекому президенту, то старый маразматик сразу осмелел
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Що політичне життя УКраїни, що церковне, трагікомедія чи цирк, чи все разом.
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Що політичне життя УКраїни, що церковне, трагікомедія чи цирк, чи все разом.
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При Порошенко, єтот старый пердун такого бы себе не позволил. Но только стоило прийти к власте неопытному и не далекому президенту, то старый маразматик сразу осмелел
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Вобще парадокс что в 2019 году церковь имеет такое влияние, в эру науки и технологий верить в какоето высшее существо позорно.
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А где Порошенко сейчас? Кинул ПЦУ заварив кашу, разделив Украину по религиозному принципу и свалил ибо это ему уже не нужно, не помогло у корыта остаться.
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тут ще невідомо, чи він осмілів, чи його хтось науськує шкодити інтересам України.
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А Президент у нас командует филаретами-митрополитами? Конституцию почитай.
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И рыгоАНАЛАМИ тоже президент командует, что они изо всех щелей и зограниц начали вылазить?
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По твоей логике - да. Он им приказы дает, что бы они в Украину приезжали.
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Ответь мне о мудрейший, каким образом президент светского государства влияет на рудимент в виде церкви?
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Странно, а орден церковный за отличные показатели в контрабанде наркотиков и сигарет другу Офшорного Алику Нарика он дал при Офшоренко? Или вопрос о контрабанде под видом церковной гуманитарной помощи не стоит? Главный вопрос в том что деньги любят тишину, и когда контрабандную схему с уходом лидера ПЕСа от кормушки прикрыли он стал орать и палить контору?
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До чого Порошенко доторкнеться-все навпаки, все шкеберть... От вам і томос.
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стоило Пороху уйти - все полетело в тартарары.. от вам и клоун, шестерка у олигархов...
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Не зрозуміло яким боком президент до церкви яка відокмемлена! Соєвим і соломинка благо...
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Вы точно фанатик. С каких это пор во что и как и где верить должен решать Президент Украины?
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поверить барыге - себя найобать
дед жизнь прожил, а такого от парашенко не ожидал...
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ну і до чого тут Порошенко? при Порошенку цей старий маразматік сидів і не вийожувався, а робив, що мав робити.
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Открываем методичку зелепутинцев...
Единая церковь - заслуга Филарета! Да Зелеботы? Ню, ню...
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Підтримую Філарета.
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За Український Патріархат,Української Церкви.
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не виляй. ты за никем не признанную Украинскую церковь? за раскол в ПЦУ?
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Я за незалежну,та самостійну Церкву,з Київським Патріархатом,а не на побігеньках у кацапів чи Константинополю.А визнають вони,чи ні,то їхня справа.
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А так оно и было десятки лет.. Так нет же, Петя пообещал нам НЕЗАВИСИМУЮ церковь. А оказалось соврал опять - новая церковь отошла Константинополю, иностранные приходы просто забрали..
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ретранслируешь московскую пропаганду...
напомни, ты уже тикал от моего предложения ответить на простенький вопрос по украинской грамматике? Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет - Цензор.НЕТ 4963
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вспоминай сам, порохобот. У тебя где против Петьки - там Огенты Кремля и Запроданци Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет - Цензор.НЕТ 389
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зачем вспоминать? просто спрошу, ответишь или нет. ответишь?
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пойми, нет признанной Украинской независимой церкви.
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ключевой вопрос: кем признанной? гундяйкой? ты серьёзно?
Варфоломей вернул каноничность. Пару церквей готовы признать. Но над вопросом надо работать, а не хером по роялю стучать!
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Главный вопрос зачем признавать и кому это нужно? Церковь признана миллионами прихожан и это главное. Меня как прихожанина устраивал Киевский патриархат, а вот митрополия уже не то. Почему мы туркам должны подчинятся я тоже не понимаю, они не лучше моцкалей.
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ну чего сидишь в норе, насекомоядное! вперед, на Киев, поддержи!
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Боевой дед, он еще крестовый поход объявит.
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Правильно старик - если тепя *******, то пшлы воны накуй
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КГБ его такие завербовала в свое время. А сейчас ФСБ шантажирует компроматом. Вот он и саботирует создание укрианской церкви
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про КГБ пишут только порохоботы. И только сейчас пишут, до этого вы почему то молчали..
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разберись в вопросе, если не бот. У Украины украли церковь. Варфоломей массово отправляет своих греков на замену украинским священникам.
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Ну так сначала эту секту сп...ли у иудеев и с тех пор 2000 лет крадут друг у друга.
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жаль деда - поверил барыге, а тот кинул...
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когда его спросили, были ли какие то договоренности, он ответил, что было устное общение, из которого ему показалось, что он будет главней главного. на Соборе проголосовал, что прекратились его полномочия, а Епифаний теперь первое лицо. что не так, чувак?
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барыга всех кинул ради предвыборных лозунгов.
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Яка влада солодка - як тяжко змиритись що ти не біля кормушки
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Петя доигрался, было три праволсавные церкви в Украине тепрь четывре. Объединитель....
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Еще один орден другу Офшорного Алику Нарика дадут, или уровень контрабанды упал?
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сказка про "томос" рассыпалась об непомерные амбиции девяностолетнего(!) старика...
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Вот же СТАРЫЙ ПЕРТУН!!
Ради своей копейки готов глобальную и историческую идею независимой объединенной Украинской Церкви "зарубить на корню"!

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Сколько шума и занятого места в информационном пространстве от этих клоунов в рясах. Мышиная возня вокруг надуманной проблемы. Когда наше общество станет умнее и пошлёт куда подальше этих лжецов?!!
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Скоро. Или христосовцы его прикончат или общество поумнеет.
Ст. 34-36 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир Я пришел принести, но меч,
Меч в наше время - ядерный фугас
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Дед начинает мутить воду, вот что значит власть, одной ногой уже там но своего не упускает
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А кто у нас в стране соблюдает какие то законы ? Филарету так же фиолетово,на то что он имеет или не имеет право ! Делаем что хотим,каждый,начиная от президента заканчивая дворником !
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никакой он уже не почётный патриарх. старик просто уже сошёл с ума от своих пороков жажды власти и алчности. на пенсию его. отлучить от церкви и пусть отдыхает себе спокойно
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Филарет сошел с ума? сравниваю двух авторитетов, Гузара и Филарета... Филарет оказывается еще недоросль в сравнении с Гузаром.
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Ті хто ще вчора кричав Філарету осанну, сьогодні втоптують його ім'я в бруд. Зупиніться, українці, якщо ви віруючі. Господь Бог сам розбереться хто правий, а хто ні. За брудних політиків ви готові один одному в горло вчепитися, а тепер і в Церковні справи свою ненависть переносите. Якщо ти християнин, то навпаки молися за раба Божого Філарета, щоб Господь його напоумив. Якщо ж ти прихильник Філарета, молися за його огудників. До чого ця ненависть?
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Офшоренко прохав поділити українців на своїх та чужих, от хто як може за срібники і виконує цю команду.
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Хто такі "ми" і чому він наперед впевнений , що ці ми приймуть саме таке рішення. Чи може ми це - він і скликає сам себе?. Загадка.
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это просто возраст. Редко кто в 90 лет сохраняет ясность рассудка... ((
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Жирные борвы в рясах не за веру дерутся а за деньги и власть, а лохи друг дружке чубы рвут!)
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Хто там ближче, дайте йому кадилом по лобі щоб не каламутив воду.
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Денисенко на старість знову почав виконувати завдання лубянської контори?
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За Калдарган ! На Колдурас !
https://m.youtube.com/watch?v=YW6V0cPfdwM
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Багатоходівка наших батюшок. Спочатку здихалися москалів, приєднавши частину їхніх приходів. Зараз здихаються греків, можливо символічно лишивши їм пару парафій. Показово, що самими найкращими політиками у нас є духовенство, над котрим "освічені" атеїсти так ******* сміятись.
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а на вигляд такий добропорядний і милий дідусь(
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Это просто все доказывает одно,что у российского диверсанта Новинского для этих целей бюджет неограниченный.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет
 
 
 
 
 
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