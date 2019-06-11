 Киев попал в топ-20 городов мира с наибольшей загруженностью дорог. СПИСОК

Об этом говорится в исследовании Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации, передает Цензор.НЕТ.
По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.
Самым легким днем для движения на дороге в 2018 году стало 8 апреля - тогда показатель загруженности на дорогах составил 6%. Самым тяжелым днем было 1 марта с уровнем загруженности в 107%.
Самое трудное время для киевских водителей - периоды с 8:00 до 9:00 утром и 17:00-19:00 вечером. Утром максимальное время задержки в дороге составило 26 минут, вечером - 27.
Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок.
Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.
Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.
https://www.numbeo.com/crime/rankings.jsp
Шире дороги - больше пробок. Потому что город становится неудобным для пешеходов и общественного транспорта и все пересаживаются на машины.