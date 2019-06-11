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 Киев попал в топ-20 городов мира с наибольшей загруженностью дорог. СПИСОК

Киев занял 13 место в рейтинге городов планеты с наибольшими пробками на дорогах.

Об этом говорится в исследовании Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации, передает Цензор.НЕТ.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.

Киев попал в топ-20 городов мира с наибольшей загруженностью дорог 01

Самым легким днем для движения на дороге в 2018 году стало 8 апреля - тогда показатель загруженности на дорогах составил 6%. Самым тяжелым днем было 1 марта с уровнем загруженности в 107%.

Самое трудное время для киевских водителей - периоды с 8:00 до 9:00 утром и 17:00-19:00 вечером. Утром максимальное время задержки в дороге составило 26 минут, вечером - 27.

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Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок.

Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131694
 
 
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Фактически хаотичная застройка без учёта развития инфраструктуры..В час пик ни проехать через мосты на машине (утром на правый, вечером на левый берег), ни в метро..
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Дороги в одному рівні, мостів мало, широкі траси наприкінці звужуються до одно-двохрядки, якість покриття, що потребує постійного ремонту з обмеженням проїзду.
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Кличко ставил задачу попасть хоть а какие то мировые рейтинги, свершилось!
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А если точнее то Киёв в топе самых криминальных городов,и это благодаря соевым реформаторам
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Оно и понятно, дорог нету, мосты все время на ремонте, Киев беспорядочно застроили самостройщики. А еще украинцы слишком много едят.
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Особенно зимой когда коллапс и в Киеве и на подъездах
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Это как посмотреть. Значит киевляне лучше живут, если у них много машин.
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Зубожіння!!!! Одного не пойму, в Барселоне все на гольфах да астрах, а у нас нищеброды все на крузаках да мерсах...
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Т.е., чем больше крузаков и мерсов тем больше быдла? Ты наверно из Пензы?
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В нормальных странах дороги сужают и пускают трамваи, а у нас расширяют дороги, не понимая, что это путь в никуда.
Шире дороги - больше пробок. Потому что город становится неудобным для пешеходов и общественного транспорта и все пересаживаются на машины.
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Вот правильная ширина дорог для города.


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Напишите прирост населения(только реальный, а не то что на бумажке) у города Киев, за последние лет 10. Это все прояснит...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиев попал в топ-20 городов мира с наибольшей загруженностью дорог. СПИСОК
 
 
 
 
 
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