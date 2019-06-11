 В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".
"Воинское звание лейтенант присвоено приказом Председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе СБУ на запрос издания.
Сообщается, что в соответствии с предоставленным военным билетом Баканов И.Г состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.
Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.
Также сообщается, что в соответствии с пп "в" п. 27 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующую профилю служебной деятельности, во время аттестации к офицерскому составу.
Напомним, 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.
Або при умові наявності військової кафедри під час навчання у ВУЗі. В театральному інституті була кафедра?
Або при умові проходження військової строкової служби в ЗСУ рядовим (сержантом...). Воно служило?
ЗЫ. А то, что после рядового - сразу лейтенант. Тебя это не смущает???
Пиндец, мля...
У Зе в колоде восемь тузов.
Источник: https://censor.net.ua/n3131693
Какое у Баканова соответствующее профильное образование?
Еще вчера в украинской Википедии было написано, что он:
"Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві."
А уже сегодня написано, что Академия отрицает, что он у них учился.
"У відповіді на журналістський запит, чи закінчив він Академію праці, соціальних відносин у Києві, про який йдеться у його власному життєпису, було сказано, що він у неї навіть не навчався."
" У Баканова, похоже, его нет ни по какому профилю..." - с чего это вдруг? У вас есть данные из каких-то авторитетных источников, не мешало бы тогда их озвучить, а не просто из пальца высасывать информацию.))
А парашоботам слід згадати, що шапкокрад якраз на посаду Голови СБУ призначив із присвоєнням генеральського звання навіть не рядовому запасу, а свого охоронця зробив генералом за пару років.
Вова, твоя "власть" - мошенничество, с самого начала, когда ты зарегистрировался кандидатом, не владея державной мовой.
С 1991 года служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.
С 1999 года Василий Грицак прошел по карьерной лестнице в СБУ от замначальника отдела до замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом. С 24 мая 2005 года по 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ. 28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ...........
...Знайомий проктолог розповів.
Семичастный тоже был Главным комсомольцем страны а затем стал Председателем КГБ СССР. Ну и что?
Запиши, гівно, бо забудеш...
Сам приказ покажете?
Процесс присвоения первичного и последующих воинских званий регулируется в Украине специальным документом, прошедшим регистрационно-юридическую проверку в Министерстве юстиции в соответствии с требованиями Закона.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0507-18
Одним из основоположных требований этого документа есть проведение специального комплекса мероприятий аттестации соискателей на присвоение первичных воинских званий. Это обязательное и основоположное условие. Пройти его Игорь Баканов ни коим образом не мог, ибо на момент присвоения звания необходимые для этого документы,
а именно:
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ (згідно додатоку 2 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 3 розділу ІІ)
ДОВІДКА про зарахування громадян України для проходження військової підготовки (згідно додатоку 4 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
ДОВІДКА про завершення громадянами України військової підготовки (згідно додатоку 5 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 4 розділу ІІ) або ДОВІДКА про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу Додаток 9)
представлены не были.
Кроме того фамилии Баканова нет в еще одном документе предшествующем присвоение звания.
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.