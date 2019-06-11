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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13507) Грицак Василий (405) Баканов Иван (19)

 В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

"Воинское звание лейтенант присвоено приказом Председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе СБУ на запрос издания.

Сообщается, что в соответствии с предоставленным военным билетом Баканов И.Г состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.

В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта 01

Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

Также сообщается, что в соответствии с пп "в" п. 27 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующую профилю служебной деятельности, во время аттестации к офицерскому составу.

Напомним, 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

Источник: https://censor.net.ua/n3131693
 
 
 Топ комментарии
 
" Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? " (с)

В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 6767
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Так после рядового присваивали в то время ефрейтора. Затем младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, и т.д. Такими темпами к 24 августа генерал-майора получит., "честный" такой весь из себя, лейтенант. Лейтенант на генеральской должности. ТАКОГО даже Овощь енакиевский себе не позволял. В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 9784
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Любому новому СБУ-шнику с высшим образованием должно быть присвоено офицерское звание не ниже лейтенанта В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 3197
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Лише в двох випадках.
Або при умові наявності військової кафедри під час навчання у ВУЗі. В театральному інституті була кафедра?
Або при умові проходження військової строкової служби в ЗСУ рядовим (сержантом...). Воно служило?
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В законе написано что достаточно только быть военнообязанным и иметь высшее образование не ниже бакалавра. Дополнительно написали что у Баканова было звание "рядовой запаса", значит закон в любом случае нарушен не был.
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так как со слов вазелина "вы все президенты", то всем нужно присвоить сразу полковника, хотя зеботам - достаточно и ефрейтора.. Сделаем их ВМЕСТЕ! В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 5589
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Ты только это не говори всем тем, кто учится на "военных кафедрах". Зачем, если все так просто?

ЗЫ. А то, что после рядового - сразу лейтенант. Тебя это не смущает???
Пиндец, мля...

В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 2553
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В законе же написано, что лицам с высшим образованием при поступлении на контрактную службу в СБУ присваивается офицерское звание. В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 6407
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Так делается не только в СБУ, любых воинских формированиях Украины, кадровый голод.
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Погоди, оно еще через полгода-год генералом будет.
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Як ,,набріолінєна істота,,(зі слів баби Жюлі)Хорошковський?
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Для єфрейтора, чи вірніше, старшого солдата потрібно було служити.
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Согласно закону дали, в Украине процентов 15 таких офицеров, иначе бы кадровый голод, к которому привел Порошенко обострился бы.
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Лейтенант. Козырный. Бьёт генерала простой масти)))
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Так после рядового присваивали в то время ефрейтора. Затем младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, и т.д. Такими темпами к 24 августа генерал-майора получит., "честный" такой весь из себя, лейтенант. Лейтенант на генеральской должности. ТАКОГО даже Овощь енакиевский себе не позволял. В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 9784
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Овощ не позволял?! А подскажите, любезный, как получал "очередные" звания водочный король гражданин Хорошковский, в таком темпе, что закончил карьеру в чине генерала армии? Не первого офицерского звания (которое получают все сбушники, приходящие с высшим образованием с "гражданки"), а генерала армии!
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Что ж получается, ему это звание дали абсолютно по закону, а соевая ферма как обычно разгоняла зраду - но в итоге обкакалась?
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Через 5 лет, до конца каденции Вазелина Шестого, станет генерал-майором, как минимум!!!
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" Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? " (с)


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Армійського друга,не смішіть мої тапки,преЗедент заочно служив у війську і 4 рази линяв від повісток військомату.
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Внимательно всмотритесь в этот снимок .......увидели сколько ненависти ко всему украинскому
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Про "ненависть до всього українського" пишіть краще по-українськи. Бо якось дивно виглядає ваш спіч.
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Ну тепере будь-яка порноактриса може прийти на службу в СБУ по контракту і отримати звання лейтенанта.
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Например вот эта страхолюдина, похожая на порноактрису из немецких фильмов для взрослых?

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"Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности."

Источник: https://censor.net.ua/n3131693

Какое у Баканова соответствующее профильное образование?
Еще вчера в украинской Википедии было написано, что он:
"Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві."



А уже сегодня написано, что Академия отрицает, что он у них учился.

"У відповіді на журналістський запит, чи закінчив він Академію праці, соціальних відносин у Києві, про який йдеться у його власному життєпису, було сказано, що він у неї навіть не навчався."
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Какое у Баканова соответствующее профильное образование? - Такое же как у Луценка В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта - Цензор.НЕТ 792

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У Луценко точно есть высшее образование. У Баканова, похоже, его нет ни по какому профилю, хотя требования предполагают степень бакалавра.
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"Баканов после окончания школы поступил в Криворожский государственный университет на экономический факультет, где получил диплом ревизора.Также Баканов имеет диплом юриста (а точнее прокурора), поскольку окончил еще и столичную Академию труда и социальных отношений."

" У Баканова, похоже, его нет ни по какому профилю..." - с чего это вдруг? У вас есть данные из каких-то авторитетных источников, не мешало бы тогда их озвучить, а не просто из пальца высасывать информацию.))
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Вот это и происходит когда начинают ложить на закон
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Усе законно.
А парашоботам слід згадати, що шапкокрад якраз на посаду Голови СБУ призначив із присвоєнням генеральського звання навіть не рядовому запасу, а свого охоронця зробив генералом за пару років.
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Офіґенно! Війна. Загроза диверсій і терактів. А преЗедент керувати СПЕЦ!!! службою призначає випадкову людину. Ну це... У мене немає слів.
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Тобто призначення в ГПУ випадкової людини порохоботів звісно не бентежило
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когда к тебе в обоссанную хрущевку вломятся ребята с даунбаса или дагестана, трахнут всю твою зубожилую семейку, а тебя на бис трижды, то ты в последнюю очередь будешь вспоминать ГПУ, а в первую СБУ и МО. кстати, ты когда была в военкомате, санитарка?
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Начебто розумна людина. стараєшся писати розумні пости, а виходить дурня. Я живу в цій краї громанин цієї країни. Мене турбує моя безпека і безпека моєї сім'ї. Не преЗедента, а моєї сім'ї. Мені до лампочки, що роблять порохоботи. До лампочки твоя думка. Тому ів даному випадку краще промовчи. Будеш мати мудріший вигляд.
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В СССР чтобы получить звание лейтенанта запаса, нужно было четыре года раз в неделю обучаться на военной кафедре, сдать кучу экзаменов, а потом ещё и трёхмесячные сборы в войсках, которые были по своему режиму как сержантская учебка.
Вова, твоя "власть" - мошенничество, с самого начала, когда ты зарегистрировался кандидатом, не владея державной мовой.
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В СССР чтобы стать генпрокурором, нужно было несколько лет обучаться в юридическом вузе, сдать кучу экзаменов, а потом ещё и кучу лет проработать прокурором. И че?
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За формою, ніби й правильно, а по суті - знущання над здоровим глуздом.
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для ЗЕбилов ленивых. На службе в органах государственной безопасности с 1990 года. Работал в департаменте защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ)[4]. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах продолжил воинскую службу в органах безопасности с 1990 года сержантом.
С 1991 года служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области.
С 1999 года Василий Грицак прошел по карьерной лестнице в СБУ от замначальника отдела до замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом. С 24 мая 2005 года по 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ. 28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ...........
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Пару раз съездит под прикрытием взвода охраны не часок и получит удостоверение УБД.
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Був. Там він тебе, ОРДЛОвця, взяв в плен і разом з ваЗЕліном жорстоко над тобою познущався...
...Знайомий проктолог розповів.
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Нормальная и юридически безупречная процедура. Такая же была и при КГБ СССР, когда брали партийного работника и назначали его заместителем начальника отдела а то и Управления,
Семичастный тоже был Главным комсомольцем страны а затем стал Председателем КГБ СССР. Ну и что?
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Главный комсомолец,это не друг клоуна !
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Головне аби не мам в нічого спільного з таким дИбілом як ти.
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І ще, забув тобі сказати, одеське чмо: клоун - це той, хто запліднив твою маму на помийці. А Президент - колишній актор, продюсер і бізнесмен. Переконаний стане і великим політиком, котрий назавжди ввійде в підручники історії.
Запиши, гівно, бо забудеш...
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разница в том, что у них был многолетний опыт работы в народном хозяйстве и идеологическая устойчивость!!! а сегодня все напоминает день самоуправления в школе, дети вместо учителей. но там в любую секунду это можно прекратить, а Украину тянут в цирк лилипутов.
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Грицак, почитай в википедии, что этот кадр в армии не служил. Незаконно получил лейтенанта. Ты что творишь. Разберись лучше как он был поставлен на воинский учет в звании рядовой. У него не военный, а волчий билет должен быть. А теперь по поводу высшего образования. Цензор, подтверди или опровергни информацию журналиста, что диплом об окончании высшего учебного заведения под номером, которое у Баканова, ему не выдавался, поскольку такой фрукт у них не учился.
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Шикарна кар'єра. Зеленський сцить своїм виборцям просто в очі.
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Очі виборців були засцяні вами порохоботами і вашим хазяїном , тому такий і вибір.
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такими темпами скоро и президент владимир будет - настоящий полковник
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Грицак присвоил ему звание находясь в отпуске?
Сам приказ покажете?

Процесс присвоения первичного и последующих воинских званий регулируется в Украине специальным документом, прошедшим регистрационно-юридическую проверку в Министерстве юстиции в соответствии с требованиями Закона.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0507-18

Одним из основоположных требований этого документа есть проведение специального комплекса мероприятий аттестации соискателей на присвоение первичных воинских званий. Это обязательное и основоположное условие. Пройти его Игорь Баканов ни коим образом не мог, ибо на момент присвоения звания необходимые для этого документы,
а именно:
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ (згідно додатоку 2 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 3 розділу ІІ)
ДОВІДКА про зарахування громадян України для проходження військової підготовки (згідно додатоку 4 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
ДОВІДКА про завершення громадянами України військової підготовки (згідно додатоку 5 до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (пункт 4 розділу ІІ) або ДОВІДКА про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу Додаток 9)
представлены не были.
Кроме того фамилии Баканова нет в еще одном документе предшествующем присвоение звания.

Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
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та не шкода нехай має. треба було підполковника відразу малювати)
В СБУ пояснили, на яких підставах Баканов отримав звання лейтенанта - Цензор.НЕТ 8171
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Очень приятно- рядовой запаса командует всей Службой Безопасности Украины в военное время!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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