 Зеленский отменил назначения Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте главы Украинского государства во вторник обнародованы соответствующие указы президента №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".

В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Указом №357/2019 Зеленский объявил конкурс по отбору кандидатов.

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