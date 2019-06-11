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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1710) конкурс (790) указ (327) Высший совет правосудия (272)

 Зеленский отменил назначения Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов

Президент Владимир Зеленский выдал три указа, которыми отменяет назначение Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия и обьвил конкурс по отбору кандидатов в члены ВСП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте главы Украинского государства во вторник обнародованы соответствующие указы президента №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".

В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Указом №357/2019 Зеленский объявил конкурс по отбору кандидатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131692
 
   
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опять порохнявые в пролете...))))))))))))))))
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А Петру то вже заплатили судді, і думали що теплі містечка вже в них в кишені.
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это тебе канал Г+Г сказал?
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Гы, точно, попали ребятки. А хряк хрен им бабло вернет.
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А звільнили їх, бо відмовилися вдруге платити?
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А чо на кулаке не написано ХРЯК? Недоработочка. Бу-га-га.
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опять порохнявые в пролете...))))))))))))))))
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так они Барыге же проплатили.. айяйяй Вова.. люди потратились, а ты им пенделя Зеленский отменил назначения Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов - Цензор.НЕТ 2438
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Порошенко, вернись - зебил чинит беспредел...
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Как вы порохоботы не понимаете, если не зеленский то будет юлька, на педро всем чхать уже.
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вот как поступают рейдеры - Богдан а может и независимость отменим?
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ага. але лише у вашій багатій уяві Зеленський скасував призначення Василенка та Ісакова членами ВРП і оголосив конкурс з відбору кандидатів - Цензор.НЕТ 2399
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И победителем конкурса становится, становится...., становится..........- Портнов. Ура таварисчи.
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У продажного ...резидента ЗЕ ..рассказали, какие вопросы обязательно вынесут на референдум в Украине.
А мордатый украинфоб Стефанчук коварно привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против". "Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки, потому что этот вопрос разъединял, а не объединял, поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", - пояснил полусепаратист Стефанчук. Это он курва намекает на то что если продажная власть ЗЕбилов на принудительном референдуме о вступление Украины в братскую семью европейских народов в ЕС и НАТО правдами и неправдами насобирают хотя бы 25 % голосов против этого вступления, голосов лютых врагов Украины: бандитов, террористов, сепаратистов , коммунофашистов и профашистов )(уйла, коллаборационистов, продажных рыгоАналов и таких же продажных ЗЕбилов . То они в угоду кремлёвским фашистам заблокируют чаяние остальных 75% народа жить в дружественной европейской семье народов. Вот такая антиукраинска зараза пролезла к власти только для того чтобы аи угодй кремлёвским фашистам )(уйла уничтожить Украину как государство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский отменил назначения Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов
 
 
 
 
 
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