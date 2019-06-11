 Зеленский отменил назначения Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте главы Украинского государства во вторник обнародованы соответствующие указы президента №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".
В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.
Указом №357/2019 Зеленский объявил конкурс по отбору кандидатов.
А мордатый украинфоб Стефанчук коварно привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против". "Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки, потому что этот вопрос разъединял, а не объединял, поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", - пояснил полусепаратист Стефанчук. Это он курва намекает на то что если продажная власть ЗЕбилов на принудительном референдуме о вступление Украины в братскую семью европейских народов в ЕС и НАТО правдами и неправдами насобирают хотя бы 25 % голосов против этого вступления, голосов лютых врагов Украины: бандитов, террористов, сепаратистов , коммунофашистов и профашистов )(уйла, коллаборационистов, продажных рыгоАналов и таких же продажных ЗЕбилов . То они в угоду кремлёвским фашистам заблокируют чаяние остальных 75% народа жить в дружественной европейской семье народов. Вот такая антиукраинска зараза пролезла к власти только для того чтобы аи угодй кремлёвским фашистам )(уйла уничтожить Украину как государство.