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Все про:Зеленский (1710) КС (1309) суд (22198) ГСЧС (2085)

 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается

Неизвестные сообщили о минировании Конституционного суда в Киеве. Полиция выехала проверять помещения.

Об этом theБабелю сообщила пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сообщение поступило на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полиция получила его в 10:30.

Заседание Конституционного суда началось в 10:00 и продолжается до сих пор. Перерывов не было.

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Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский накануне подчеркнул, что указ президента о роспуске Верховной Раде и назначении внеочередных выборов полностью соответствует Конституции Украины.

"Президент абсолютно однозначно использовал свое право, на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований, и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. По нашему убеждению, у Конституционного суда нет и быть не может никаких правовых оснований ставить под сомнение конституционность указа президента", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

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Вениславский убежден, что на заседании КС 11 июня его команда полностью докажет, что указ президента является конституционным и "разобьёт любые доводы оппонентов".

Представитель Зеленского в КС отметил, что отсутствие коалиции депутатских фракций в парламенте с 29 марта 2016 года, когда с нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко, является общеизвестным фактом и даже не нуждается в особом доказывании. Он также напомнил, что 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

"Отсутствие коалиции признано и самими народными депутатами, и предыдущий президент Порошенко заявлял, что у него есть право досрочно прекратить полномочия парламент, но он его не применяет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3131688
 
 
 Топ комментарии
 
ВАЗеленский убегая заминировал, накидал лепешек! в своей речи, заикаясь и блея как козлик, в 4х предложениях оно сказало "дякую" и "дуже дякую" 6 раз. так обычно ведут себя лакеи.
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Може хтось, покидаючи будівлю КС, наложив міну? ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 4676
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Прикорытные беснуются! А это уже статья!
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Ай-я-яй!!! А як зірвуть? Залишимося як сироти казанські. Хто ж тоді нам тлумачити буде, як крутити Конституцією та законами?
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ЗЕБЕня бросил в коридоре пакет .... с шаурмой ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 9720
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Когда Зеле настоящие юристы объяснили как он накосячил, из него выпало то, что раньше было шаурмой.
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Так преЗе.....юрист згідно диплому райцентрівськог вузу.
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А ты это увидела со своего дивана, ватка?
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не это не одесские зедебилы у нас вчера дурка сгорела 6 трупов 5 в реанимации.. нет не они... а вот по Украине шобла зеленная полно шастает начался цирк я ухоже потому что вас сейчас заминруют типа я же на вас не давлю Зеленский ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 8052 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 1030 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 5319 ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 370
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А вдруг найдут "минера" и это окажется человек хряка, что тогда напишешь? Гы.
Не рискуй с такими обвинениями, ты и так в говнометах числишся.
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Дык КСУ серьезное заведение, только что от туда слинял сам президент. Вот возьмут и сдуру правильно отработают и найдут "минера"? )))
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Ход ваших бредней абсолютно непонятен! Идиотизм срывать заседание суда на котором с вероятностью 80% твоего противника должны признать преступником в части нарушения Конституции?!
Почему 80%?! Да потому, что это наш суд в котором принято делать реверенсы власти, хотя с точки зрения права там однозначно нарушение и если бы это был американский суд, а бы сказал 99,9%, если был спорный вопрос то сказал бы 50%
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для зеленых кретинов дождитесь Решения КСУ если ОТМЕНИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ШАБАШ ЕВРЕЕВ значит по Закону....... если нет ЗНАЧИТ ЗАНЕСЛИ.... ДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває - Цензор.НЕТ 6671 и будут у нас не выборы а Майдан посмотрите -зеленые жабы что с вами сделает народ Украины про 10 млн. которые вообще не голосовали вы не забыли часом дауны.. вы за 22 дня ДОСТАЛИ ВСЮ УКРАИНУ.. а такого паскудства даже при Яныке февраль 2014 года не было и все 5 лет при Порошенко а при вашем уже такое впечатление - что он выносит нам мозги ВЕЧНОСТЬ..это надо так суметь ....
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Ой, с утра нельзя тебе правильные вещи писать, а то запас говна у тебя еще не меряный. Бу-га-га.
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Може хтось, покидаючи будівлю КС, наложив міну? ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 4676
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ВАЗеленский убегая заминировал, накидал лепешек! в своей речи, заикаясь и блея как козлик, в 4х предложениях оно сказало "дякую" и "дуже дякую" 6 раз. так обычно ведут себя лакеи.
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Транскрипция "дякую" и "дуже дякую" была на идишь, а должна была быть на иврите, потому и запинался...
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смотри вкл учись демократии . ваш то не запинается только вот из за позы раком слышно только одно мычание о каком то там независимом и самостоятельном государстве.
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Единственное, чему могут зебы научить, так это тому, как меняя "с умом" президентов ни на йоту не продвинутся вперед Беларуси, где бессменный.
А если нет разницы - чему учится, зеб.
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а в какую сторону то двигаетесь васек ? вы уже так додвигались что вам нефть вполовину с говном продают . учиться то у вас чему? ездить на говне ?
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классное у вас союзное получится одни из говна лепят другие на говне ездят ...братские народы.
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Нет статьи за беснование. А прикорытные уже наступники.
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За то есть статья за ложное сообщение о минировании.
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Не ну если он реально лепешку наложил, то сообщение не ложное.
Зе-лепешка, наверное вообще самая токсичная субстанция в галактике, ту больше подходит статься за реальное минирование и организацию хим атаки
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главное шо Зе по быстрому свалил оттуда)
так шо можно продолжать)
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Т.е. прослушав, через смартфон конечно, доводы оппонентов, комик- труппа "ЗЕк и подельники", решила задействовать план "ЗА" от ЗЕ.
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Перевірте телефон Петра,це точно він дзвонив))
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Кто там звонил я не знаю, но точно знаю кто не читал статью - это "злой крот"!
В статье написано, что это был не звонок, а сообщение по Емейл!!!
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Все-таки потрібно було від КС гражданскіх атсєчь... тепер вонятиме довго...
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11.06.19 10:33 Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ.

11.06.19 11:12 ГСЧС получила сообщение о минировании КС

Последний довод клоуна ...
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во как главный аргумент радикалов .... народ хочет перемен .... мы понимаем что он живет бедно.... парубий списки коалиции не предоставил но посмотрите законы принимаются и мы можем еще много их на принимать . нет слов. и вот эти решают как нам жить .
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Может стоит иногда слушать и читать, а не только писать? Парубий список предоставил.
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Это по подсчетам зе-бени. А в списке 230+ И список в КС.
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нет песик это написано на википедии . там песик четко сказано в 2016 коалиция распалась и была сформирована новая в которую вошли депутаты бпп и нф всего 216 депутатиков .
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Нет, зе-банатик, список коалиции в КС. А что написано в википедии это как раз для лохтората Зе-бени. Никакая коалиция в 2016 году не формировалась. Этот процесс проходил как и было положено в 2014 году, после выборов.
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Команда клоунов решили остановить заседание суда
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не решилИ, а решилА.. вчи свій собачий краще ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 136
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Ты о знаках препинания когда-нибудь и не пропечатаных символах и буквах слышал, искатель и ненаходитель знаков?
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Наше лукашисткое ТВ, чтобы пригнать на дострочное голосование, пустило пужалку, мол, радикалы, собираются минировать участки голосования в день выборов...
А когда надо было разогнать протестующих оппозиционеров в здании Верховного Совета, то тоже поступило сообщение о минировании...
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Зеленский заминровал КС. Ну шаурма дно прорвала, вот он и убег с заседания суда бо срать прикрутило аж глаза на лоба
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кому про шо, а цапу пра самає дарагоє - задніцу ГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 2757
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Просто перед тем как кушать шаурму нужно руки с мылом мыть, шоб потом швыдка настя не прикрутила на заседании конституционного суда ДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває - Цензор.НЕТ 537
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вопрос к тем депутатам которые подавали иск в кс . все ваши три представителя четко сказали ...народ живет плохо и требует перемен и мы уважаем его требование... но закон превыше всего... первое зачем мне такие законы из за которых народ живет плохо? и что это за уважение к требованию народа когда вы хотите дальше жить по законам которые сделали Украину и украинский народ бедным?
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это проделки Андрейки Богдана.. старая школа "Пукшин и Партнеры"..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС получила сообщение о минировании КС: на место выехали с проверкой, заседание суда продолжается
 
 
 
 
 
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